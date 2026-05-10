بوتين: الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج.. وعون يطالب بضغط أوروبي على إسرائيل
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصراع في إيران بأنه "خطير ومعقد"، لافتا إلى أنه يضع روسيا في موقف صعب نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع كل من طهران ودول الخليج... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصراع في إيران بأنه "خطير ومعقد"، لافتا إلى أنه يضع روسيا في موقف صعب نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع كل من طهران ودول الخليج العربية الأخرى.
وأضاف بوتين أنه يوجد لدى إيران أسباب وجيهة للثقة بروسيا في المجال النووي، مشيرًا إلى أن أمريكا وإيران وإسرائيل اتفقت في البداية على نقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا، لكن واشنطن غيّرت رأيها بعد ذلك.
وأشار الى أن اقتراح روسيا باستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب مازال قائمًا ومعروضًا على الطاولة، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها مع طرفي النزاع الإيراني الإسرائيلي.
وقال الباحث بالشأن الروسي، الدكتور أسامه سماق، إن "تصريحات الرئيس الروسي على هامش احتفالات روسيا بعيد النصر عن حساسية موسكو إزاء الحرب الدائرة على إيران مهمة للغاية".
وتابع لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "بين موسكو وطهران اتفاقية استراتيجية ترقى إلى المعاهدة، وبين موسكو ودول الخليج علاقات تتسم بالتنوع والنمو ومستويات تبادل تجاري عالية جدا، ومن ثم فروسيا تحاول أن توازن في علاقتها الاستراتيجية مع إيران وعلاقتها شبه الاستراتيجية الاقتصادية المهمة مع دول الخليج، خاصة الإمارات التي تحتل مكانة مهمة في منظومة العلاقات الروسية الخليجية، وهي في نفس الوقت الأكثر تضررًا من الهجمات الإيرانية".
يوم دامٍ جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي، ونشر الجيش على الحدود مع إسرائيل
نفذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات على جنوب لبنان، بعد إصداره إنذارًا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في المنطقة رغم سريان هدنة مع "حزب الله" اللبناني، وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عددًا من المناطق والسيارات في لبنان.
وكان "حزب الله" اللبناني أعلن مسؤوليته عن 26 هجومًا، من بينها هجومان على أهداف داخل إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ضابط وجنديين بجروح متفاوتة، بينها إصابة خطيرة، جراء انفجار مسيّرة أطلقها "حزب الله" اللبناني باتجاه قواته في جنوب لبنان.
أكدت الباحثة في العلاقات الدولية، سماهر الخطيب، أن "استمرار التصعيد في جنوب لبنان يعود بالدرجة الأولى إلى عدم التزام إسرائيل ببنود التهدئة"، معتبرة أن "الهدنة الحالية “هشة” ولم تنطلق من توافق حقيقي بين الأطراف الفاعلة على الأرض".
وقالت الخطيب، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "المقاومة اللبنانية لم تكن طرفًا مباشرًا في المفاوضات المتعلقة بالهدنة، في حين أن الجانب الإسرائيلي حصل على "هامش حرية أمريكي" لمواصلة عملياته وتحقيق مكاسب ميدانية لم يتمكن من فرضها خلال الحرب".
أردوغان يقول إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما هي إليه
عاد ملف الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة حول انضمام تركيا لعضوية الاتحاد.
وقال أردوغان: "إن العالم يشهد في المرحلة الراهنة تصاعدا في الحروب والأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية، وهو ما يجعل الحاجة ملحة داخل الاتحاد الأوروبي لتبني سياسات أكثر شمولا وتماسكا وقدرة على مواجهة الأزمات المتلاحقة".
وشدد أردوغان في رسالة بمناسبة يوم أوروبا الذي يوافق 9 مايو/ أيار الجاري، على أن تركيا، بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل عنصرًا محوريًا لا يمكن تجاهله في هذه المعادلة.
وأشار الرئيس التركي الى أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا تفوق حاجة تركيا إلى الاتحاد
، مشيرًا إلى أن هذه الحاجة مرشحة للزيادة في المستقبل في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة.
قال الكاتب والمحلل السياسي، علي أسمر، إن "الظروف الحالية والصراعات التي حدثت بمنطقة الشرق الأوسط أظهرت شرخًا كبيرًا بين بعض الدول في التحالف "الأنجلو أمريكي"، ومن ثم فإن هذه الظروف هي التي عادت بهذا الملف إلى السطح مرة أخرى إذ رأينا كثيرا من التجاذبات بين الرئيس الأمريكي وحلفائه في حلف "الناتو" على خلفية عدم استجابتهم للدخول معه في حرب إيران لتظهر تركيا كبديل مناسب، وكقوة إقليمية يمكنها تقريب وجهات النظر بين المعسكر الشرقي والغربي، وبين أعضاء حلف "الناتو" وأمريكا".
وأضاف أسمر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الاتحاد الأوربي كما قال أردوغان هو الذي يحتاج تركيا أكثر مما تحتاجه هي، وقد قال ذلك الرئيس الألماني السابق عند تمديد اتفاقية الحبوب بين الغرب وروسيا".
حقل الأحدب النفطي يزيد احتياطات العراق بنحو 700 مليون برميل في دفعة كبيرة لقطاع الطاقة
أسفرت جهود الحفر في مكمن "التنومة" بحقل الأحدب العراقي، عن تأكيد اكتشاف احتياطيات تُقدر بـ700 مليون برميل نفط
، بحسب منصة الطاقة المتخصصة في واشنطن.
وبهذا الاكتشاف الجديد، ترتفع احتياطيات الحقل إلى 1.7 مليار برميل نفط، ما يشجع على استمرار خطط الحفر وأعمال التنقيب.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه شركة نفط "الوسط" إنجازًا إنتاجيًا جديدًا بعد وصول البئر "ADT7-3H" إلى معدل تدفق اختباري بلغ 7305 براميل يوميا، وهو الأعلى في تاريخ الحقل من مكمن "التنومة".
وفي إطار خطط التطوير، بدأت أعمال الحفر في مكمن "التنومة"، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، مع توجه لحفر نحو 33 بئرًا تطويرية جديدة، بالنظر إلى المؤشرات الجيولوجية الواعدة للمكمن، الذي يُعد من أهم مكامن حقل "الأحدب".
أكد خبير النفط العراقي، كوفند شيرواني، أن "الزيادة الجديدة في احتياطات حقل الأحدب النفطي تمثل دفعة مهمة لقطاع الطاقة العراقي"، مشيرًا إلى أن "العراق يمتلك قدرات إنتاجية كبيرة قد ترفع إنتاجه النفطي إلى ما بين 6 و7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 إذا استمرت خطط تطوير الحقول الحالية".
وقال شيرواني، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "العراق ينتج حاليا نحو 4.2 مليون برميل يوميا، بينما تبلغ حصته المحددة ضمن "أوبك بلس" نحو 3.5 مليون برميل فقط، رغم امتلاكه إمكانيات إنتاجية أكبر بكثير".
جدل في مصر حول حدود انتقاد الموظف العام بعد تأييد الدستورية العليا تجريم السب والقذف
أثار قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات جدلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض .
وتتعلق هذه المواد بتأثيم جريمتي سب وقذف الموظف العام، أو من في حكمه من ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بخدمة عامة، مع تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة عبر طريق النشر.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع المصري، حينما أقرّ نظام الإباحة في مجال نقد القائمين بالعمل العام، كان يهدف إلى إحداث توازن دقيق وموضوعي.
المؤيد لقرار المحكمة، يرى أنه يجب حماية الموظف العام من جريمة التشويه والاتهامات الفضفاضة بالفساد أو الإهمال وغيرها دون أي دليل من المدعي الذي يوجه هذه الاتهامات، بينما يرى البعض ان هذا التجريم ربما يقيد حرية الرأي والتعبير وخاصة في انتقاد مسئولين يقعون في أخطاء واضحة تستدعي انتقادات من الرأي العام.
قال رئيس مؤسسة المجلس العربي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد، إن "القانون المصري يجيز النقد الموجه للموظف العام ما دام متعلقا بالوظيفة العامة ولم يتحول إلى سب أو قذف صريح".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذا الجدل ظهر بعد تأييد المحكمة الدستورية العليا للنصوص التي تجرم سب الموظف العمومي، وكان الجدل الدائر يتعلق بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير وحماية السمعة والهيبة الوظيفية، والفارق هنا أن يكون النقد متعلقا بالوظيفة أو أي شيء يتعلق بمستوى تأدية الخدمة للمواطنين ، أو ظهور شبهة فساد تحتاج لتحقيق، على أن يخلو ذلك من الإهانة الشخصية أو المساس بالشرف".