https://sarabic.ae/20260510/بوتين-الصراع-حول-إيران-يضع-روسيا-في-موقف-حرج-وعون-يطالب-بضغط-أوروبي-على-إسرائيل-1113301356.html

بوتين: الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج.. وعون يطالب بضغط أوروبي على إسرائيل

بوتين: الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج.. وعون يطالب بضغط أوروبي على إسرائيل

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصراع في إيران بأنه "خطير ومعقد"، لافتا إلى أنه يضع روسيا في موقف صعب نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع كل من طهران ودول الخليج... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T13:54+0000

2026-05-10T13:54+0000

2026-05-10T13:54+0000

راديو

عالم سبوتنيك

أخبار تركيا اليوم

فلاديمير بوتين

إيران

مصر

العراق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0a/1113300607_35:0:1279:700_1920x0_80_0_0_39190a7bb43ad238745857afdd643bbd.png

بوتين: الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج.. وعون يطالب بضغط أوروبي على إسرائيل سبوتنيك عربي بوتين: الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج.. وعون يطالب بضغط أوروبي على إسرائيل

وأضاف بوتين أنه يوجد لدى إيران أسباب وجيهة للثقة بروسيا في المجال النووي، مشيرًا إلى أن أمريكا وإيران وإسرائيل اتفقت في البداية على نقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا، لكن واشنطن غيّرت رأيها بعد ذلك.وأشار الى أن اقتراح روسيا باستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب مازال قائمًا ومعروضًا على الطاولة، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل اتصالاتها مع طرفي النزاع الإيراني الإسرائيلي.وتابع لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "بين موسكو وطهران اتفاقية استراتيجية ترقى إلى المعاهدة، وبين موسكو ودول الخليج علاقات تتسم بالتنوع والنمو ومستويات تبادل تجاري عالية جدا، ومن ثم فروسيا تحاول أن توازن في علاقتها الاستراتيجية مع إيران وعلاقتها شبه الاستراتيجية الاقتصادية المهمة مع دول الخليج، خاصة الإمارات التي تحتل مكانة مهمة في منظومة العلاقات الروسية الخليجية، وهي في نفس الوقت الأكثر تضررًا من الهجمات الإيرانية".يوم دامٍ جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي، ونشر الجيش على الحدود مع إسرائيلنفذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات على جنوب لبنان، بعد إصداره إنذارًا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في المنطقة رغم سريان هدنة مع "حزب الله" اللبناني، وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عددًا من المناطق والسيارات في لبنان.وكان "حزب الله" اللبناني أعلن مسؤوليته عن 26 هجومًا، من بينها هجومان على أهداف داخل إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار.وأعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ضابط وجنديين بجروح متفاوتة، بينها إصابة خطيرة، جراء انفجار مسيّرة أطلقها "حزب الله" اللبناني باتجاه قواته في جنوب لبنان.وقالت الخطيب، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "المقاومة اللبنانية لم تكن طرفًا مباشرًا في المفاوضات المتعلقة بالهدنة، في حين أن الجانب الإسرائيلي حصل على "هامش حرية أمريكي" لمواصلة عملياته وتحقيق مكاسب ميدانية لم يتمكن من فرضها خلال الحرب".أردوغان يقول إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما هي إليهعاد ملف الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة حول انضمام تركيا لعضوية الاتحاد.وقال أردوغان: "إن العالم يشهد في المرحلة الراهنة تصاعدا في الحروب والأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية، وهو ما يجعل الحاجة ملحة داخل الاتحاد الأوروبي لتبني سياسات أكثر شمولا وتماسكا وقدرة على مواجهة الأزمات المتلاحقة".وشدد أردوغان في رسالة بمناسبة يوم أوروبا الذي يوافق 9 مايو/ أيار الجاري، على أن تركيا، بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل عنصرًا محوريًا لا يمكن تجاهله في هذه المعادلة.وأشار الرئيس التركي الى أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا تفوق حاجة تركيا إلى الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذه الحاجة مرشحة للزيادة في المستقبل في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة.وأضاف أسمر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الاتحاد الأوربي كما قال أردوغان هو الذي يحتاج تركيا أكثر مما تحتاجه هي، وقد قال ذلك الرئيس الألماني السابق عند تمديد اتفاقية الحبوب بين الغرب وروسيا".حقل الأحدب النفطي يزيد احتياطات العراق بنحو 700 مليون برميل في دفعة كبيرة لقطاع الطاقةأسفرت جهود الحفر في مكمن "التنومة" بحقل الأحدب العراقي، عن تأكيد اكتشاف احتياطيات تُقدر بـ700 مليون برميل نفط، بحسب منصة الطاقة المتخصصة في واشنطن.وبهذا الاكتشاف الجديد، ترتفع احتياطيات الحقل إلى 1.7 مليار برميل نفط، ما يشجع على استمرار خطط الحفر وأعمال التنقيب.يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه شركة نفط "الوسط" إنجازًا إنتاجيًا جديدًا بعد وصول البئر "ADT7-3H" إلى معدل تدفق اختباري بلغ 7305 براميل يوميا، وهو الأعلى في تاريخ الحقل من مكمن "التنومة".وفي إطار خطط التطوير، بدأت أعمال الحفر في مكمن "التنومة"، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، مع توجه لحفر نحو 33 بئرًا تطويرية جديدة، بالنظر إلى المؤشرات الجيولوجية الواعدة للمكمن، الذي يُعد من أهم مكامن حقل "الأحدب".وقال شيرواني، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "العراق ينتج حاليا نحو 4.2 مليون برميل يوميا، بينما تبلغ حصته المحددة ضمن "أوبك بلس" نحو 3.5 مليون برميل فقط، رغم امتلاكه إمكانيات إنتاجية أكبر بكثير".جدل في مصر حول حدود انتقاد الموظف العام بعد تأييد الدستورية العليا تجريم السب والقذفأثار قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات جدلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض .وتتعلق هذه المواد بتأثيم جريمتي سب وقذف الموظف العام، أو من في حكمه من ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بخدمة عامة، مع تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة عبر طريق النشر.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع المصري، حينما أقرّ نظام الإباحة في مجال نقد القائمين بالعمل العام، كان يهدف إلى إحداث توازن دقيق وموضوعي.المؤيد لقرار المحكمة، يرى أنه يجب حماية الموظف العام من جريمة التشويه والاتهامات الفضفاضة بالفساد أو الإهمال وغيرها دون أي دليل من المدعي الذي يوجه هذه الاتهامات، بينما يرى البعض ان هذا التجريم ربما يقيد حرية الرأي والتعبير وخاصة في انتقاد مسئولين يقعون في أخطاء واضحة تستدعي انتقادات من الرأي العام.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذا الجدل ظهر بعد تأييد المحكمة الدستورية العليا للنصوص التي تجرم سب الموظف العمومي، وكان الجدل الدائر يتعلق بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير وحماية السمعة والهيبة الوظيفية، والفارق هنا أن يكون النقد متعلقا بالوظيفة أو أي شيء يتعلق بمستوى تأدية الخدمة للمواطنين ، أو ظهور شبهة فساد تحتاج لتحقيق، على أن يخلو ذلك من الإهانة الشخصية أو المساس بالشرف".

إيران

مصر

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

عالم سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, إيران, مصر, العراق, аудио