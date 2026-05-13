خبير: صاروخ واحد من طراز "سارمات" الروسي كاف لتدمير دولة معتدية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
صرّح المحلل العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إيغور كورتشينكو، لوكالة "سبوتنيك"، بأن صاروخًا واحدًا من طراز "سارمات" العابر للقارات يمكنه توجيه... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T08:19+0000
2026-05-13T08:19+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
سارمات
خبير: صاروخ واحد من طراز "سارمات" الروسي كاف لتدمير دولة معتدية

08:19 GMT 13.05.2026
حصري
صرّح المحلل العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إيغور كورتشينكو، لوكالة "سبوتنيك"، بأن صاروخًا واحدًا من طراز "سارمات" العابر للقارات يمكنه توجيه ضربات عبر القطبين الشمالي والجنوبي، يكفي لتدمير دولة معتدية في حال تهديد أمن روسيا.
وأضاف كورتشينكو: "استنادا إلى حقيقة أن صاروخًا واحدًا من طراز سارمات، مزودًا بمنصة تحمل رؤوسا متعددة قابلة للتوجيه بشكل مستقل وعالية القدرة، والتي قد يصل عددها إلى عشرة أو أكثر، قادر على تدمير دولة معتدية، على سبيل المثال، كفرنسا أو بريطانيا العظمى، إذا ما انتهكت أمننا. صاروخ واحد يكفي".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، نشرت أمس الثلاثاء، لقطات لنجاح أول عملية إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات، وتُبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، اللحظات الأولى من عملية الإطلاق الناجحة لصاروخ "سارمات" العابر للقارات.
صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
الدفاع الروسية تنشر لقطات للحظة إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات.. فيديو
أمس, 14:21 GMT
فيما تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرًا، من سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ "سارمات".

واطّلع بوتين على تقرير كاراكاييف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ "سارمات" عبر تقنية الفيديو، كما استمع الرئيس بوتين، إلى تقرير كاراكاييف بشأن النجاح في اختبار منظومة "سارمات" الصاروخية.

وصرح الرئيس بوتين، بأن العمل على تطوير وتعزيز قوى الردع في روسيا مستمر ولم ينقطع منذ بداية سنوات الألفين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم
أمس, 13:35 GMT
وقال بوتين خلال لقاء مع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكايف: "لقد استؤنف العمل على تطوير قوى الردع في روسيا وهو مستمر دون توقف منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبصراحة، لم يكن لدينا وقت لذلك حينها، يجب قول ذلك صراحة حيث كانت روسيا تمر بمرحلة صعبة للغاية في تاريخها".
وأكد الرئيس بوتين، أن "سارمات" هي أقوى منظومة صاروخية في العالم، حيث تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاروخ عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.
إطلاق صواريخ باليستية سارمات، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
خبير لـ"سبوتنيك": صاروخ "سارمات" يفرض معادلة ردع جديدة وينهي عصر الهيمنة الأمريكية
أمس, 18:15 GMT
وقال بوتين: "هذه أقوى منظومة صاروخية في العالم، لا تقل قوة عن المجمع الصاروخي "فويفودا" الموجود في خدمتنا، والذي يعود للعهد السوفيتي كما ذكرنا للتو. تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأقوى نظير غربي موجود حاليًا".
ورفع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، تقريرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيه أنه سيتم وضع أول فوج صاروخي مجهز بمنظومة "سارمات" في حالة تأهب قتالي قبل نهاية العام الجاري.
