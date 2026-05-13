https://sarabic.ae/20260513/خبير-صاروخ-واحد-من-طراز-سارمات-الروسي-كاف-لتدمير-دولة-معتدية-1113368340.html

خبير: صاروخ واحد من طراز "سارمات" الروسي كاف لتدمير دولة معتدية

خبير: صاروخ واحد من طراز "سارمات" الروسي كاف لتدمير دولة معتدية

سبوتنيك عربي

صرّح المحلل العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إيغور كورتشينكو، لوكالة "سبوتنيك"، بأن صاروخًا واحدًا من طراز "سارمات" العابر للقارات يمكنه توجيه... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T08:19+0000

2026-05-13T08:19+0000

2026-05-13T08:19+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم

سارمات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/15/1061438126_0:34:1860:1080_1920x0_80_0_0_79db631d089d9133fb3c91d90f812407.jpg

وأضاف كورتشينكو: "استنادا إلى حقيقة أن صاروخًا واحدًا من طراز سارمات، مزودًا بمنصة تحمل رؤوسا متعددة قابلة للتوجيه بشكل مستقل وعالية القدرة، والتي قد يصل عددها إلى عشرة أو أكثر، قادر على تدمير دولة معتدية، على سبيل المثال، كفرنسا أو بريطانيا العظمى، إذا ما انتهكت أمننا. صاروخ واحد يكفي".فيما تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرًا، من سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ "سارمات".وصرح الرئيس بوتين، بأن العمل على تطوير وتعزيز قوى الردع في روسيا مستمر ولم ينقطع منذ بداية سنوات الألفين.وقال بوتين خلال لقاء مع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكايف: "لقد استؤنف العمل على تطوير قوى الردع في روسيا وهو مستمر دون توقف منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبصراحة، لم يكن لدينا وقت لذلك حينها، يجب قول ذلك صراحة حيث كانت روسيا تمر بمرحلة صعبة للغاية في تاريخها".وأكد الرئيس بوتين، أن "سارمات" هي أقوى منظومة صاروخية في العالم، حيث تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاروخ عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.وقال بوتين: "هذه أقوى منظومة صاروخية في العالم، لا تقل قوة عن المجمع الصاروخي "فويفودا" الموجود في خدمتنا، والذي يعود للعهد السوفيتي كما ذكرنا للتو. تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأقوى نظير غربي موجود حاليًا".ورفع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، تقريرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيه أنه سيتم وضع أول فوج صاروخي مجهز بمنظومة "سارمات" في حالة تأهب قتالي قبل نهاية العام الجاري.

https://sarabic.ae/20260512/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-للحظة-إطلاق-صاروخ-سارمات-العابر-للقارات-فيديو-1113353882.html

https://sarabic.ae/20260512/بوتين-العمل-على-تحسين-قوات-الردع-في-روسيا-مستمر-منذ-العقد-الأول-من-القرن-الحادي-والعشرين-1113352715.html

https://sarabic.ae/20260512/خبير-لـسبوتنيك-صاروخ-سارمات-يفرض-معادلة-ردع-جديدة-وينهي-عصر-الهيمنة-الأمريكية-1113357515.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, سارمات