إعلام: البنتاغون يوقف نشر آلاف الجنود الأمريكيين في أوروبا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث
من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: البنتاغون يوقف نشر آلاف الجنود الأمريكيين في أوروبا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، "أوقفت عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا"، على حد قولها. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
البنتاغون الأمريكي
الأخبار
العالم
وأوضحت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أن تلك الخطوة "أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين، إذ كان من المتوقع أن يتم نشر هؤلاء الجنود في بولندا، ضمن عملية تدوير مقررة لمدة 9 أشهر".ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، أنه تم إبلاغ القرار خلال اجتماع ضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وأجزاء من الجيش الأمريكي.ويذكر أن الجيش الأمريكي، أعلن في مارس/ آذار الماضي، أن اللواء الآنف الذكر "سيحلّ محل قوات أخرى كجزء من عملية تدوير روتينية".وذكرت الصحيفة أن "بعض المعدات والأفراد كانوا بالفعل في طريقهم إلى وجهتهم، ما جعل قرار الإيقاف المفاجئ يربك بعض مسؤولي الجيش الذين لم يتوقعوا هذه الخطوة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدّد بخفض القوات الأمريكية، في وقت سابق، بعد سجال مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، الذي صرح بأن الإيرانيين "يذلون الولايات المتحدة" في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب عليهم، المستمرة منذ شهرين.وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا، حيث يتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.يأتي هذا التحرك وسط ضغوط متصاعدة على حلف شمال الأطلسي لتوحيد موقفه الأمني، في وقت يشدّد فيه الرئيس الأمريكي على "أهمية الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء تجاه الدفاع المشترك".
06:00 GMT 14.05.2026
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، "أوقفت عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا"، على حد قولها.
وأوضحت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أن تلك الخطوة "أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين، إذ كان من المتوقع أن يتم نشر هؤلاء الجنود في بولندا، ضمن عملية تدوير مقررة لمدة 9 أشهر".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، أنه تم إبلاغ القرار خلال اجتماع ضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وأجزاء من الجيش الأمريكي.
وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا
1 مايو, 23:16 GMT
ويذكر أن الجيش الأمريكي، أعلن في مارس/ آذار الماضي، أن اللواء الآنف الذكر "سيحلّ محل قوات أخرى كجزء من عملية تدوير روتينية".
وذكرت الصحيفة أن "بعض المعدات والأفراد كانوا بالفعل في طريقهم إلى وجهتهم، ما جعل قرار الإيقاف المفاجئ يربك بعض مسؤولي الجيش الذين لم يتوقعوا هذه الخطوة".

وكانت وزارة الحرب الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، قوله: "من المتوقع أن يتم الانتهاء من الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى 12 المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدّد بخفض القوات الأمريكية، في وقت سابق، بعد سجال مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، الذي صرح بأن الإيرانيين "يذلون الولايات المتحدة" في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب عليهم، المستمرة منذ شهرين.
وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا، حيث يتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.
يأتي هذا التحرك وسط ضغوط متصاعدة على حلف شمال الأطلسي لتوحيد موقفه الأمني، في وقت يشدّد فيه الرئيس الأمريكي على "أهمية الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء تجاه الدفاع المشترك".
