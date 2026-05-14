إعلام: البنتاغون يوقف نشر آلاف الجنود الأمريكيين في أوروبا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، "أوقفت عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا"، على حد قولها. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، "أوقفت عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا"، على حد قولها.
وأوضحت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أن تلك الخطوة "أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين، إذ كان من المتوقع أن يتم نشر هؤلاء الجنود في بولندا، ضمن عملية تدوير مقررة لمدة 9 أشهر".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون، أنه تم إبلاغ القرار خلال اجتماع ضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وأجزاء من الجيش الأمريكي.
ويذكر أن الجيش الأمريكي، أعلن في مارس/ آذار الماضي، أن اللواء الآنف الذكر "سيحلّ محل قوات أخرى كجزء من عملية تدوير روتينية".
وذكرت الصحيفة أن "بعض المعدات والأفراد كانوا بالفعل في طريقهم إلى وجهتهم، ما جعل قرار الإيقاف المفاجئ يربك بعض مسؤولي الجيش الذين لم يتوقعوا هذه الخطوة".
وكانت وزارة الحرب الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، قوله: "من المتوقع أن يتم الانتهاء من الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى 12 المقبلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدّد بخفض القوات الأمريكية، في وقت سابق، بعد سجال مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، الذي صرح بأن الإيرانيين "يذلون الولايات المتحدة"
في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب عليهم، المستمرة منذ شهرين.
وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا، حيث يتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.
يأتي هذا التحرك وسط ضغوط متصاعدة على حلف شمال الأطلسي لتوحيد موقفه الأمني، في وقت يشدّد فيه الرئيس الأمريكي على "أهمية الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء تجاه الدفاع المشترك".