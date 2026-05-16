ترامب يقبل تعليق النووي الإيراني.. وتحركات صينية أمريكية لحل أزمة أوكرانيا سلميا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
ترامب يقبل تعليق النووي الإيراني.. وتحركات صينية أمريكية لحل أزمة أوكرانيا سلميا
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن أمل بكين وواشنطن في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدا بذل جهود حثيثة لدفع المفاوضات. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
عالم سبوتنيك
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
12:59 GMT 16.05.2026
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن أمل بكين وواشنطن في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدا بذل جهود حثيثة لدفع المفاوضات.
وقال وانغ عقب زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الصين: إن "الجانبان بذلا جهودا كبيرة لدفع مفاوضات السلام"، حسبما نقل تلفزيون الصين المركزي.
وفي هذا السياق، قال مدير مركز الدراسات الأسيوية والصينية، د. هيثم مزاحم، إن "القمة التي عُقدت بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي حاولت مقاربة أبرز القضايا الدولية، خاصة الأزمة الأوكرانية، إذ اتفق الطرفان على ضرورة حل هذه النزاعات".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الصيني أعلن رغبة الجانبين في دفع محادثات السلام في أوكرانيا، مستفيدا من النفوذ الصيني الكبير مع روسيا كحليف استراتيجي واقتصادي".
ترامب يقول إنه سيقبل بتعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لقبول تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستناقش مع موسكو مصير مخزون اليورانيوم المُخَصّب، بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران بمناقشة هذا الملف.
في هذا الصدد، قالت أستاذ الدراسات الايرانية، د. نسمة عبد النبي، إن "عرض الرئيس الأمريكي، يعكس محاولة لإظهار المرونة واختبار الجانب الإيراني".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إيران ترفض مناقشة الملف النووي وتصر على وقف شامل لإطلاق النار (خاصة في لبنان)، و رفع العقوبات، ودفع تعويضات".
المغرب وسوريا يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سنوات
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إعادة فتح السفارة السورية في المغرب، وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد سنوات من التوقف.
ووصف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، زيارة نظيره السوري أسعد الشيباني للرباط بـ"التاريخية"، مؤكدا أنها جاءت في سياق سوري وعربي خاص.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي المغربي، رشيد غفران، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "عودة العلاقات بين سوريا والمغرب يرتبط أساسا بالتحولات التي يشهدها العالم العربي خلال السنوات الأخيرة".
من جهته، قال الباحث في العلاقات الدولية، د. عبد الباسط أبو نبوت، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "مسألة اعتراف سوريا بمغربية الصحراء لم يكن شرطًا لعودة العلاقات وإنما جاء من منطلق عدم اعتراف دمشق بأي حركات انفصالية في أي دولة"، بحسب قوله.
اقتصاديا... روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة، مشيرا إلى أن "بريكس" تشكل نقطة التقاء للقوى الداعية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وأوضح خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول "بريكس" إن "روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة كأداة واعدة تتيح تجميع أموال كبيرة، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الرقمية، لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن دول "بريكس".

في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، د. وليد جاب الله، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "ليس هناك انفصال بين المنصة وبين بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس"، لأن المنصة ربما تخدم أهداف البنك من جهة توفير المعلومات المطلوبة لدخول أسواق معينة".

وأضاف أن "بريكس" ليس هدفها مزاحمة الدولار كعملة عالمية، وإنما هي تهدف لدعم العملات الوطنية في التكتل".
الفيلم المصري " أسد" يواجه اتهامات حول دعم حركة "الأفروسنتيك" المضادة لمصر
يواجه فيلم "أسد" المصري بطولة الفنان، محمد رمضان، اتهامات واسعة بدعم سردية "الأفروسنتريك" المناهضة لمصر.
وحذر كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار بمصر من المساس بـ"الهوية المصرية"، على خلفية مشاهدته للمواد الدعائية للفيلم.

في هذا الصدد، قال الناقد الفني، مصطفى الكيلاني، إن "جزء من الجدل يرتبط بنجم العمل، محمد رمضان، الذي يثير جدلًا مستمرًا بسبب مواقفه".

وأوضح الكيلاني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك دعاية صهيونية وإخوانية و"أفروسنتريكية" ضد المصريين، وهناك من يسقط في فخ هذه المغالطات التاريخية"، معتبرا أنه "من المشروع أن يدافع المصريون عن هويتهم وتاريخهم".
