ترامب يقبل تعليق النووي الإيراني.. وتحركات صينية أمريكية لحل أزمة أوكرانيا سلميا

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن أمل بكين وواشنطن في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدا بذل جهود حثيثة لدفع المفاوضات. 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T12:59+0000

وقال وانغ عقب زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الصين: إن "الجانبان بذلا جهودا كبيرة لدفع مفاوضات السلام"، حسبما نقل تلفزيون الصين المركزي.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الصيني أعلن رغبة الجانبين في دفع محادثات السلام في أوكرانيا، مستفيدا من النفوذ الصيني الكبير مع روسيا كحليف استراتيجي واقتصادي".ترامب يقول إنه سيقبل بتعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاماأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لقبول تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستناقش مع موسكو مصير مخزون اليورانيوم المُخَصّب، بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران بمناقشة هذا الملف.وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إيران ترفض مناقشة الملف النووي وتصر على وقف شامل لإطلاق النار (خاصة في لبنان)، و رفع العقوبات، ودفع تعويضات".المغرب وسوريا يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سنواتأعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إعادة فتح السفارة السورية في المغرب، وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد سنوات من التوقف.ووصف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، زيارة نظيره السوري أسعد الشيباني للرباط بـ"التاريخية"، مؤكدا أنها جاءت في سياق سوري وعربي خاص.من جهته، قال الباحث في العلاقات الدولية، د. عبد الباسط أبو نبوت، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "مسألة اعتراف سوريا بمغربية الصحراء لم يكن شرطًا لعودة العلاقات وإنما جاء من منطلق عدم اعتراف دمشق بأي حركات انفصالية في أي دولة"، بحسب قوله.اقتصاديا... روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدةأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة، مشيرا إلى أن "بريكس" تشكل نقطة التقاء للقوى الداعية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.وأوضح خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول "بريكس" إن "روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة كأداة واعدة تتيح تجميع أموال كبيرة، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الرقمية، لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن دول "بريكس".وأضاف أن "بريكس" ليس هدفها مزاحمة الدولار كعملة عالمية، وإنما هي تهدف لدعم العملات الوطنية في التكتل".الفيلم المصري " أسد" يواجه اتهامات حول دعم حركة "الأفروسنتيك" المضادة لمصريواجه فيلم "أسد" المصري بطولة الفنان، محمد رمضان، اتهامات واسعة بدعم سردية "الأفروسنتريك" المناهضة لمصر.وحذر كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار بمصر من المساس بـ"الهوية المصرية"، على خلفية مشاهدته للمواد الدعائية للفيلم.وأوضح الكيلاني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك دعاية صهيونية وإخوانية و"أفروسنتريكية" ضد المصريين، وهناك من يسقط في فخ هذه المغالطات التاريخية"، معتبرا أنه "من المشروع أن يدافع المصريون عن هويتهم وتاريخهم".

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

