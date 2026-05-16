ترامب يقبل تعليق النووي الإيراني.. وتحركات صينية أمريكية لحل أزمة أوكرانيا سلميا
أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن أمل بكين وواشنطن في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدا بذل جهود حثيثة لدفع المفاوضات. 16.05.2026
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن أمل بكين وواشنطن في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدا بذل جهود حثيثة لدفع المفاوضات.
وقال وانغ عقب زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الصين: إن "الجانبان بذلا جهودا كبيرة لدفع مفاوضات السلام"، حسبما نقل تلفزيون الصين المركزي.
وفي هذا السياق، قال مدير مركز الدراسات الأسيوية والصينية، د. هيثم مزاحم، إن "القمة التي عُقدت بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي حاولت مقاربة أبرز القضايا الدولية، خاصة الأزمة الأوكرانية، إذ اتفق الطرفان على ضرورة حل هذه النزاعات".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الصيني أعلن رغبة الجانبين في دفع محادثات السلام في أوكرانيا
، مستفيدا من النفوذ الصيني الكبير مع روسيا كحليف استراتيجي واقتصادي".
ترامب يقول إنه سيقبل بتعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستناقش مع موسكو مصير مخزون اليورانيوم المُخَصّب، بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران بمناقشة هذا الملف.
في هذا الصدد، قالت أستاذ الدراسات الايرانية، د. نسمة عبد النبي، إن "عرض الرئيس الأمريكي، يعكس محاولة لإظهار المرونة واختبار الجانب الإيراني".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إيران ترفض مناقشة الملف النووي وتصر على وقف شامل لإطلاق النار (خاصة في لبنان)، و رفع العقوبات، ودفع تعويضات".
المغرب وسوريا يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سنوات
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إعادة فتح السفارة السورية في المغرب
، وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد سنوات من التوقف.
ووصف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، زيارة نظيره السوري أسعد الشيباني للرباط بـ"التاريخية"، مؤكدا أنها جاءت في سياق سوري وعربي خاص.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي المغربي، رشيد غفران، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "عودة العلاقات بين سوريا والمغرب يرتبط أساسا بالتحولات التي يشهدها العالم العربي خلال السنوات الأخيرة".
من جهته، قال الباحث في العلاقات الدولية، د. عبد الباسط أبو نبوت، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "مسألة اعتراف سوريا بمغربية الصحراء لم يكن شرطًا لعودة العلاقات وإنما جاء من منطلق عدم اعتراف دمشق بأي حركات انفصالية في أي دولة"، بحسب قوله.
اقتصاديا... روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة، مشيرا إلى أن "بريكس" تشكل نقطة التقاء للقوى الداعية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وأوضح خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول "بريكس" إن "روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة كأداة واعدة تتيح تجميع أموال كبيرة، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الرقمية، لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن دول "بريكس".
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، د. وليد جاب الله، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "ليس هناك انفصال بين المنصة وبين بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس"، لأن المنصة ربما تخدم أهداف البنك من جهة توفير المعلومات المطلوبة لدخول أسواق معينة".
وأضاف أن "بريكس" ليس هدفها مزاحمة الدولار كعملة عالمية، وإنما هي تهدف لدعم العملات الوطنية في التكتل".
الفيلم المصري " أسد" يواجه اتهامات حول دعم حركة "الأفروسنتيك" المضادة لمصر
يواجه فيلم "أسد" المصري بطولة الفنان، محمد رمضان، اتهامات واسعة بدعم سردية "الأفروسنتريك" المناهضة لمصر.
وحذر كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار بمصر من المساس بـ"الهوية المصرية"، على خلفية مشاهدته للمواد الدعائية للفيلم.
في هذا الصدد، قال الناقد الفني، مصطفى الكيلاني، إن "جزء من الجدل يرتبط بنجم العمل، محمد رمضان، الذي يثير جدلًا مستمرًا بسبب مواقفه".
وأوضح الكيلاني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك دعاية صهيونية وإخوانية و"أفروسنتريكية" ضد المصريين، وهناك من يسقط في فخ هذه المغالطات التاريخية"، معتبرا أنه "من المشروع أن يدافع المصريون عن هويتهم وتاريخهم".