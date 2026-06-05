https://sarabic.ae/20260605/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-يرفض-مسودة-اتفاق-مع-إسرائيل-ويصفها-بـالمفخخة-1114087698.html
رئيس مجلس النواب اللبناني يرفض مسودة اتفاق مع إسرائيل ويصفها بـ"المفخخة"
رئيس مجلس النواب اللبناني يرفض مسودة اتفاق مع إسرائيل ويصفها بـ"المفخخة"
سبوتنيك عربي
رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، مسودة اتفاق مطروحة بين لبنان وإسرائيل، معتبرًا أن غالبية بنودها "غير عادلة" وتتضمن شروطًا مرفوضة تتعلق... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بري، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن المسودة لا تنص على وقف "كامل وغير مشروط" لإطلاق النار براً وبحراً وجواً، مشيراً إلى أنها تتضمن بنوداً إضافية وصفها بـ"المفخخة"، من بينها اشتراط وقف كامل لإطلاق النار من جانب "حزب الله" وانسحاب جميع عناصره إلى شمال نهر الليطاني.كما انتقد البنود المتعلقة بالانسحاب العسكري الإسرائيلي، مؤكداً أن الاتفاق يجب أن ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي احتلتها خلال النزاع، بدلاً من الحديث عن الانسحاب من مناطق محددة مع حظر وجود أي أطراف أخرى فيها.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
رئيس مجلس النواب اللبناني يرفض مسودة اتفاق مع إسرائيل ويصفها بـ"المفخخة"
رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، مسودة اتفاق مطروحة بين لبنان وإسرائيل، معتبرًا أن غالبية بنودها "غير عادلة" وتتضمن شروطًا مرفوضة تتعلق بـ"حزب الله" اللبناني والوضع الأمني في جنوب لبنان.
وقال بري، في بيان
نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن المسودة لا تنص على وقف "كامل وغير مشروط" لإطلاق النار براً وبحراً وجواً، مشيراً إلى أنها تتضمن بنوداً إضافية وصفها بـ"المفخخة"، من بينها اشتراط وقف كامل لإطلاق النار من جانب "حزب الله" وانسحاب جميع عناصره إلى شمال نهر الليطاني.
كما انتقد البنود المتعلقة بالانسحاب العسكري الإسرائيلي، مؤكداً أن الاتفاق يجب أن ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي احتلتها خلال النزاع، بدلاً من الحديث عن الانسحاب من مناطق محددة مع حظر وجود أي أطراف أخرى فيها.
وأكد بري تمسكه بمبدأين أساسيين لأي اتفاق محتمل، هما وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار من دون عمليات هدم أو تدمير، وانسحاب "حزب الله" من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي سيطرت عليها خلال المواجهات.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية
قد أعلنت، في وقت سابق، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة
ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار
في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.