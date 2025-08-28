https://sarabic.ae/20250828/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-أهداف-الإنزال-الجوي-الإسرائيلي-في-ريف-دمشق-1104227150.html
خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" أهداف الإنزال الجوي الإسرائيلي في ريف دمشق
خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" أهداف الإنزال الجوي الإسرائيلي في ريف دمشق
علّق الخبير العسكري السوري سليمان سليمان، على عملية الإنزال الجوي التي نفذتها قوات إسرائيلية أمس الأربعاء، في منطقة الكسوة بريف العاصمة دمشق، مستهدفة أحد...
وقال سليمان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه التحركات تحمل رسالة عسكرية واضحة مفادها أن إسرائيل تسعى إلى نزع السلاح الثقيل والمتوسط من كامل الجنوب السوري وصولًا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دمشق، وهي جاهزة لاستخدام أي تقنية عسكرية أو تنفيذ توغل بري في سبيل الحفاظ على أمنها القومي".وتابع الخبير العسكري السوري: "تسعى إسرائيل إلى إبقاء الأجواء السورية مفتوحة أمام طيرانها الحربي في أي وقت، دون وجود عوائق تعرقل عمل سلاح الجو الإسرائيلي، لا سيما بعد توقيع وزارة الدفاع السورية مذكرة تعاون مع الجانب التركي في مجال التدريب والتعاون العسكري"، مبينًا أن "إسرائيل تخشى من تمدد عسكري تركي باتجاه مناطق تعتبرها استراتيجية، بما فيها ريف دمشق والجنوب السوري"."الكنز" الذي حرّك إسرائيل لإرسال قوات "كوماندوز"وبحسب سليمان، "اعتمدت إسرائيل سابقا على تدمير القدرات العسكرية السورية بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من خلال الغارات الجوية التي طالت مختلف المواقع العسكرية بما فيها المطارات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع خلال الأشهر الماضية معتمدة على الغارات الجوية".وأردف سليمان: "لكن ما حصل أمس الأربعاء، يعد تطورًا عسكريًا من خلال إرسال إسرائيل 4 طائرات مروحية تحمل على متنها قوات "كوماندوز" لتنفيذ عملية إنزال جوي في ريف دمشق، يحمل دلالات مهمة، أولها أن الهدف الذي تم التعامل معه يعد كنزًا عسكريًا، إذ تعد منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية الاستراتيجية في عهد النظام السوري السابق، وكانت تحتوي على أسلحة استراتيجية، منها صواريخ مضادة للطيران وأنظمة حرب إلكترونية متطورة".رسائل سياسية إسرائيلية لحكومة الشرعمن جهته، يرى الخبير في الشؤون السياسية عمر رحمون، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تمارس ضغطًا سياسيًا على حكومة الشرع (الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية)، من خلال الغارات والإنزال الجوي في منطقة الكسوة، بهدف الإسراع في المفاوضات الجارية بين الطرفين، خاصة بعد الحديث عن قرب توقيع اتفاق أمني، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل برعاية أمريكية".وتابع: "هذا الإنزال الجوي يُعد الأول من نوعه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث فرضت إسرائيل قواعد اشتباك جديدة، تؤكد من خلالها أنها قادرة على دخول أي منطقة في سوريا قد تشكل تهديدًا أمنيًا لها، بما فيها العاصمة دمشق، في ظل الضعف الكبير الذي تعاني منه وزارة الدفاع السورية الجديدة في مواجهة القدرات العسكرية الإسرائيلية، ورغبة حكومة الشرع في التفاوض السياسي والرضوخ للشروط الإسرائيلية".وكانت وسائل إعلام سورية، قد قالت إن "طائرات الاحتلال شنت نحو 15 غارة على محيط الكسوة بريف دمشق"، مؤكدة أن "عددًا من الطائرات المروحية الإسرائيلية هبطت في السويداء، بالتزامن مع غارات ريف دمشق".وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على آليات ودبابات ومواقع تدريب تابع لوزارة الدفاع في جبل المانع، سبق ذلك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة ذاتها.
علّق الخبير العسكري السوري سليمان سليمان، على عملية الإنزال الجوي التي نفذتها قوات إسرائيلية أمس الأربعاء، في منطقة الكسوة بريف العاصمة دمشق، مستهدفة أحد المواقع العسكرية، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن فصل ما حدث في الكسوة عن التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، الذي يشهد يوميًا توغلات إسرائيلية في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا".
وقال سليمان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه التحركات تحمل رسالة عسكرية واضحة مفادها أن إسرائيل تسعى إلى نزع السلاح الثقيل والمتوسط من كامل الجنوب السوري وصولًا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دمشق
، وهي جاهزة لاستخدام أي تقنية عسكرية أو تنفيذ توغل بري في سبيل الحفاظ على أمنها القومي".
كما أكد سليمان أن هذا التطور "يحمل تحذيرًا شديد اللهجة لحكومة أحمد الشرع، بأن إسرائيل لن تسمح للجيش السوري الجديد بالحصول على أي تقنيات عسكرية أو لوجستية أو إعادة بناء قدراته القتالية، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي".
وتابع الخبير العسكري السوري: "تسعى إسرائيل إلى إبقاء الأجواء السورية مفتوحة أمام طيرانها الحربي في أي وقت، دون وجود عوائق تعرقل عمل سلاح الجو الإسرائيلي، لا سيما بعد توقيع وزارة الدفاع السورية مذكرة تعاون مع الجانب التركي في مجال التدريب والتعاون العسكري"، مبينًا أن "إسرائيل تخشى من تمدد عسكري تركي باتجاه مناطق تعتبرها استراتيجية، بما فيها ريف دمشق والجنوب السوري".
"الكنز" الذي حرّك إسرائيل لإرسال قوات "كوماندوز"
وبحسب سليمان، "اعتمدت إسرائيل سابقا على تدمير القدرات العسكرية السورية
بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من خلال الغارات الجوية التي طالت مختلف المواقع العسكرية بما فيها المطارات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع خلال الأشهر الماضية معتمدة على الغارات الجوية".
وأردف سليمان: "لكن ما حصل أمس الأربعاء، يعد تطورًا عسكريًا من خلال إرسال إسرائيل 4 طائرات مروحية تحمل على متنها قوات "كوماندوز" لتنفيذ عملية إنزال جوي في ريف دمشق، يحمل دلالات مهمة، أولها أن الهدف الذي تم التعامل معه يعد كنزًا عسكريًا، إذ تعد منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية الاستراتيجية في عهد النظام السوري
السابق، وكانت تحتوي على أسلحة استراتيجية، منها صواريخ مضادة للطيران وأنظمة حرب إلكترونية متطورة".
وأضاف سليمان: "حاولت عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية، نقل عتاد عسكري من موقع جبل المانع، بعد العثور على أحد المستودعات في تلك المنطقة الجبلية، وهذا ما تعتبره إسرائيل خطًا أحمر تم تجاوزه من قبل حكومة الشرع، رغم وجود قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة ومباحثات متعددة. وفي مثل هذه الحالات، تتدخل إسرائيل بكامل قوتها العسكرية لمنع وصول مثل هذه الأسلحة إلى الجيش السوري الجديد".
رسائل سياسية إسرائيلية لحكومة الشرع
من جهته، يرى الخبير في الشؤون السياسية عمر رحمون، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تمارس ضغطًا سياسيًا على حكومة الشرع (الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية)، من خلال الغارات والإنزال الجوي في منطقة الكسوة، بهدف الإسراع في المفاوضات الجارية بين الطرفين، خاصة بعد الحديث عن قرب توقيع اتفاق أمني، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل برعاية أمريكية".
وأضاف رحمون: "إسرائيل جاهزة للتدخل عسكريًا في ملف حماية الدروز، في حال حاولت السلطة الحالية المساس بهم مجددًا".
وتابع: "هذا الإنزال الجوي يُعد الأول من نوعه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث فرضت إسرائيل قواعد اشتباك جديدة، تؤكد من خلالها أنها قادرة على دخول أي منطقة في سوريا قد تشكل تهديدًا أمنيًا لها
، بما فيها العاصمة دمشق، في ظل الضعف الكبير الذي تعاني منه وزارة الدفاع السورية الجديدة في مواجهة القدرات العسكرية الإسرائيلية، ورغبة حكومة الشرع في التفاوض السياسي والرضوخ للشروط الإسرائيلية".
وكانت وسائل إعلام سورية، قد قالت إن "طائرات الاحتلال شنت نحو 15 غارة على محيط الكسوة بريف دمشق"، مؤكدة أن "عددًا من الطائرات المروحية الإسرائيلية هبطت في السويداء
، بالتزامن مع غارات ريف دمشق".
وأوضحت المصادر أن "الإنزال الجوي في منطقة الكسوة، لم تُعرف تفاصيله بعد غارات من الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة"، مشيرة إلى أن "غارة الاحتلال استهدفت موقعا يحوي أجهزة تنصت حاول الجيش السوري تفكيكها فارتقى على إثرها شهداء".
وذكرت مصادر محلية سورية لـ"سبوتنيك"، أمس الأربعاء، أن أصوات الانفجارات العنيفة، التي تسمع بريف دمشق ناجمة عن غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية في منطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على آليات ودبابات
ومواقع تدريب تابع لوزارة الدفاع في جبل المانع، سبق ذلك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة ذاتها.