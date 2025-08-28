https://sarabic.ae/20250828/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-أهداف-الإنزال-الجوي-الإسرائيلي-في-ريف-دمشق-1104227150.html

خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" أهداف الإنزال الجوي الإسرائيلي في ريف دمشق

سبوتنيك عربي

علّق الخبير العسكري السوري سليمان سليمان، على عملية الإنزال الجوي التي نفذتها قوات إسرائيلية أمس الأربعاء، في منطقة الكسوة بريف العاصمة دمشق، مستهدفة أحد... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال سليمان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه التحركات تحمل رسالة عسكرية واضحة مفادها أن إسرائيل تسعى إلى نزع السلاح الثقيل والمتوسط من كامل الجنوب السوري وصولًا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دمشق، وهي جاهزة لاستخدام أي تقنية عسكرية أو تنفيذ توغل بري في سبيل الحفاظ على أمنها القومي".وتابع الخبير العسكري السوري: "تسعى إسرائيل إلى إبقاء الأجواء السورية مفتوحة أمام طيرانها الحربي في أي وقت، دون وجود عوائق تعرقل عمل سلاح الجو الإسرائيلي، لا سيما بعد توقيع وزارة الدفاع السورية مذكرة تعاون مع الجانب التركي في مجال التدريب والتعاون العسكري"، مبينًا أن "إسرائيل تخشى من تمدد عسكري تركي باتجاه مناطق تعتبرها استراتيجية، بما فيها ريف دمشق والجنوب السوري"."الكنز" الذي حرّك إسرائيل لإرسال قوات "كوماندوز"وبحسب سليمان، "اعتمدت إسرائيل سابقا على تدمير القدرات العسكرية السورية بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من خلال الغارات الجوية التي طالت مختلف المواقع العسكرية بما فيها المطارات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع خلال الأشهر الماضية معتمدة على الغارات الجوية".وأردف سليمان: "لكن ما حصل أمس الأربعاء، يعد تطورًا عسكريًا من خلال إرسال إسرائيل 4 طائرات مروحية تحمل على متنها قوات "كوماندوز" لتنفيذ عملية إنزال جوي في ريف دمشق، يحمل دلالات مهمة، أولها أن الهدف الذي تم التعامل معه يعد كنزًا عسكريًا، إذ تعد منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية الاستراتيجية في عهد النظام السوري السابق، وكانت تحتوي على أسلحة استراتيجية، منها صواريخ مضادة للطيران وأنظمة حرب إلكترونية متطورة".رسائل سياسية إسرائيلية لحكومة الشرعمن جهته، يرى الخبير في الشؤون السياسية عمر رحمون، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تمارس ضغطًا سياسيًا على حكومة الشرع (الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية)، من خلال الغارات والإنزال الجوي في منطقة الكسوة، بهدف الإسراع في المفاوضات الجارية بين الطرفين، خاصة بعد الحديث عن قرب توقيع اتفاق أمني، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل برعاية أمريكية".وتابع: "هذا الإنزال الجوي يُعد الأول من نوعه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث فرضت إسرائيل قواعد اشتباك جديدة، تؤكد من خلالها أنها قادرة على دخول أي منطقة في سوريا قد تشكل تهديدًا أمنيًا لها، بما فيها العاصمة دمشق، في ظل الضعف الكبير الذي تعاني منه وزارة الدفاع السورية الجديدة في مواجهة القدرات العسكرية الإسرائيلية، ورغبة حكومة الشرع في التفاوض السياسي والرضوخ للشروط الإسرائيلية".وكانت وسائل إعلام سورية، قد قالت إن "طائرات الاحتلال شنت نحو 15 غارة على محيط الكسوة بريف دمشق"، مؤكدة أن "عددًا من الطائرات المروحية الإسرائيلية هبطت في السويداء، بالتزامن مع غارات ريف دمشق".وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على آليات ودبابات ومواقع تدريب تابع لوزارة الدفاع في جبل المانع، سبق ذلك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة ذاتها.

