السيناريو الأسوأ... تداعيات كارثية حال التدخل الأمريكي البري في فنزويلا على أسعار الطاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260103/السيناريو-الأسوأ-تداعيات-كارثية-حال-التدخل-الأمريكي-البري-في-فنزويلا-على-أسعار-الطاقة-1108870580.html
السيناريو الأسوأ... تداعيات كارثية حال التدخل الأمريكي البري في فنزويلا على أسعار الطاقة
السيناريو الأسوأ... تداعيات كارثية حال التدخل الأمريكي البري في فنزويلا على أسعار الطاقة
سبوتنيك عربي
أثارت الأحداث المتسارعة في فنزويلا تخوفات اقتصادية عدة، في مقدمتها ما يرتبط بأسعار الطاقة، والانعكاسات الاقتصادية، خاصة أن فنزيلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T15:03+0000
2026-01-03T15:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
سوق النفط
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107400560_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_874484e4f973203d21c3e58bfc7e4c0e.jpg
وتمتلك فنزويلا احتياطيات نفطية تُقدّر بنحو 303.8 مليار برميل، متجاوزة بذلك احتياطيات الولايات المتحدة البالغة 38.2 مليار برميل.ويرى خبراء أن أسعار النفط والغاز مهددة باضطرابات تتوقف حدتها على مدى استمرار الأزمة وتوسع نطاقها، خاصة في ظل تصريحات من الجانب الفنزويلي بأن واشنطن ترغب في السيطرة على الاحتياطي النفطي الفنزولي.وكان مادورو، اتهم واشنطن بالسعي للسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية، وهي الأكبر في العالم.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.تداعيات كارثيةمن ناحيته فال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن هذا النوع من الصدمات يُقاس أثره اقتصاديا من خلال عناصر عدة يمكن أن تنعكس عليها بشكل كبير، منها النفط والغاز، والمخاطر السياسية والعقوبات، وسلاسل الشحن والتأمين، وعدوى الأسواق الناشئة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأزمة في فنزويلا يترتب عليها بعض التداعيات منها الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها المخاطر في الأسواق، حتى لو لم ينقطع النفط فعليا، فمجرّد اتساع النزاع يرفع كلفة التأمين والشحن ويزيد تقلبات الأسعار، ويخلق موجة تجنّب مخاطر تضغط على أسهم وأسعار سندات بعض الأسواق الناشئة.وتابع ضمن هذه المخاطر "ما يسمى بصدمة عقوبات/ تمويل، خاصة أن أي تصعيد طويل عادة يعني تشديد العقوبات والقيود على التحويلات، وملاحقات قانونية ومصادرة أصول، وكلها تعقّد التجارة وتؤثر على شركات الطاقة والخدمات البحرية والتأمين".مضيفا: "كما تتضمن أثرا محدودا على النمو العالمي، ما لم يستمر النزاع لفترة طويلة، بالنظر إلى أن الإنتاج الفنزويلي مهم، لكنه ليس بحجمٍ يقلب ميزان السوق وحده، كما أن توقعات العرض العالمي كانت تميل للزيادة في 2026، ما يمنح السوق طمأنينة إن بقيت الأزمة قصيرة".مستقبل الأسعارويرى أن السيناريو الأقرب إذا بقي الحدث "قصيرًا ومحصورًا"، سيؤدي إلى ارتفاع محدود ومؤقت بسبب علاوة المخاطر، مع عودة الأسعار تدريجيا، إذا لم تتعطل الصادرات بشكل واضح، وما لم يتوسع الضرر إلى الإنتاج والتصدير.السيناريو الثاني، يتمثل في يمكن التأثير الكبير، إذا حدث انقطاع فعلي للصادرات أو تضرر مرافق الإنتاج والموانئ، أو توسع الحصار والاعتراض البحري، خاصة أن فنزويلا كانت تُنتج تقريبا حول 1.1 مليون برميل/يوم، أواخر 2025، لذا أي خفض ملموس لأسابيع قد يرفع الأسعار بشكل أوضح.بشأن تأثر سوق الغاز يقول عكوش "أن أثر الصدمة عادة عالميا أقل مباشرة على الغاز من النفط، خاصة أن أسواق الغاز أكثر إقليمية، لكن كلفة الشحن قد ترتفع، خاصة الديزل البحري وانعكاسًا على أسعار المشتقات".التداعيات على الشرق الأوسطيشير عكوش إلى أن التداعيات التي قد تطال الشرق الأوسط، تتمثل في الجانب الإيجابي لدول الخليج، حال ارتفاع الأسعار على المدى القصير؛ أما بالنسبة للدول المستوردة مثل لبنان والأردن والمغرب ومصر، فإنها تتضرر عبر فاتورة الطاقة والتضخم وعجز الميزان التجاري.السيناريو الأسوأولفت عكوش إلى أن أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في انزلاق داخلي إلى حرب أهلية، وتفكك مؤسساتي في فنزويلا، يؤدي إلى توقف كبير في الإنتاج والتصدير لعدة أشهر، ما يدفع إلى قفزة أكبر في أسعار النفط، وموجة لجوء إقليمية، وصدمة في ديون وأصول مرتبطة بفنزويلا ويمكن الوصول الى حرب إقليمية أوسع، مثل احتكاكات مع دول مجاورة، أو على طرق الشحن، وتتحول بالتالي علاوة المخاطر من مؤقتة إلى شبه دائمة خلال فترة النزاع.في الإطار قال الخبير الليبي عبد الجليل معيوف، مستشار الطاقة والنفط، إن الأسعار يمكن أن تصل على المدى الطويل إلى نحو 100 دولار، حال توقف الإنتاج نهائيا في فنزويلا، وتأثر خطوط الإمداد.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن سيطرة واشنطن على الاحتياطي النفطي في فنزويلا يمكن ان ينعكس على أسعار النفط مستقبلا، خاصة أن فنزويلا تملك نحو 19% من الاحتياطي العالمي.وأشار إلى أن الأمر يتوقف على طبيعة وعمر الأزمة الفنزولية، ورد فعل الشعب الفنزولي على الحرب الأمريكية على فنزويلا.وشدد على أن أسعار الطاقة ستتأثر على المدى القريب بشكل ملحوظ، لكن التداعيات الأكبر تترتب على مدى استمرار الأزمة أو انتهائها سريعا.دعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
https://sarabic.ae/20260103/مسؤولة-سابقة-بالبنتاغون-ضرب-فنزويلا-جزء-من-خطة-أمريكية-للهيمنة-والطاقة-وقد-تشعل-تصعيدا-خطيرا-1108869510.html
https://sarabic.ae/20260103/مجلس-الأمن-الروسي-الوضع-في-فنزويلا-أظهر-ضرورة-تعزيز-القوات-المسلحة-لأي-دولة-قدر-الإمكان-1108862320.html
https://sarabic.ae/20260103/أبعاد-أمنية-وسياسية-خبير-سعودي-يوضح-تداعيات-عملية-فنزويلا-على-الشرق-الأوسط-1108859057.html
https://sarabic.ae/20260103/إدانات-دولية-للـعملية-العسكرية-الأمريكية-في-فنزويلا-1108859575.html
https://sarabic.ae/20260103/صحفي-بريطاني-مقيم-في-فنزويلا-انتشار-القلق-بين-المواطنين-في-ظل-غياب-البيانات-الحكومية-1108858346.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107400560_145:0:1137:744_1920x0_80_0_0_bd7e87cfa80a7402c87cd386e83ba28b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, سوق النفط, غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, سوق النفط, غزة

السيناريو الأسوأ... تداعيات كارثية حال التدخل الأمريكي البري في فنزويلا على أسعار الطاقة

15:03 GMT 03.01.2026
© Sputnik . HASSAN NABILاقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
أثارت الأحداث المتسارعة في فنزويلا تخوفات اقتصادية عدة، في مقدمتها ما يرتبط بأسعار الطاقة، والانعكاسات الاقتصادية، خاصة أن فنزيلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وتمتلك فنزويلا احتياطيات نفطية تُقدّر بنحو 303.8 مليار برميل، متجاوزة بذلك احتياطيات الولايات المتحدة البالغة 38.2 مليار برميل.
ويرى خبراء أن أسعار النفط والغاز مهددة باضطرابات تتوقف حدتها على مدى استمرار الأزمة وتوسع نطاقها، خاصة في ظل تصريحات من الجانب الفنزويلي بأن واشنطن ترغب في السيطرة على الاحتياطي النفطي الفنزولي.
وكان مادورو، اتهم واشنطن بالسعي للسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية، وهي الأكبر في العالم.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
مسؤولة سابقة بالبنتاغون: ضرب فنزويلا جزء من خطة أمريكية للهيمنة والطاقة وقد تشعل تصعيدا خطيرا
14:25 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".

تداعيات كارثية

من ناحيته فال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن هذا النوع من الصدمات يُقاس أثره اقتصاديا من خلال عناصر عدة يمكن أن تنعكس عليها بشكل كبير، منها النفط والغاز، والمخاطر السياسية والعقوبات، وسلاسل الشحن والتأمين، وعدوى الأسواق الناشئة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأزمة في فنزويلا يترتب عليها بعض التداعيات منها الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها المخاطر في الأسواق، حتى لو لم ينقطع النفط فعليا، فمجرّد اتساع النزاع يرفع كلفة التأمين والشحن ويزيد تقلبات الأسعار، ويخلق موجة تجنّب مخاطر تضغط على أسهم وأسعار سندات بعض الأسواق الناشئة.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
مجلس الأمن الروسي: الوضع في فنزويلا أظهر ضرورة تعزيز القوات المسلحة لأي دولة قدر الإمكان
13:27 GMT
وتابع ضمن هذه المخاطر "ما يسمى بصدمة عقوبات/ تمويل، خاصة أن أي تصعيد طويل عادة يعني تشديد العقوبات والقيود على التحويلات، وملاحقات قانونية ومصادرة أصول، وكلها تعقّد التجارة وتؤثر على شركات الطاقة والخدمات البحرية والتأمين".
مضيفا: "كما تتضمن أثرا محدودا على النمو العالمي، ما لم يستمر النزاع لفترة طويلة، بالنظر إلى أن الإنتاج الفنزويلي مهم، لكنه ليس بحجمٍ يقلب ميزان السوق وحده، كما أن توقعات العرض العالمي كانت تميل للزيادة في 2026، ما يمنح السوق طمأنينة إن بقيت الأزمة قصيرة".

مستقبل الأسعار

حول الأسعار المرتقبة، يقول عكوش: "بالنسبة لأسعار الطاقة فالقاعدة هي أن أي تأثير في السعر ينتج عن حجم الانقطاع الحقيقي، مدة الانقطاع، وهل يتوسع النزاع إلى طرق شحن دول أخرى؟".

ويرى أن السيناريو الأقرب إذا بقي الحدث "قصيرًا ومحصورًا"، سيؤدي إلى ارتفاع محدود ومؤقت بسبب علاوة المخاطر، مع عودة الأسعار تدريجيا، إذا لم تتعطل الصادرات بشكل واضح، وما لم يتوسع الضرر إلى الإنتاج والتصدير.
تمثال ليد تحمل بئر نفط يقف بجوار شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) في كاراكاس، فنزويلا، 21 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
أبعاد أمنية وسياسية... خبير سعودي يوضح تداعيات "عملية فنزويلا" على الشرق الأوسط
12:27 GMT
السيناريو الثاني، يتمثل في يمكن التأثير الكبير، إذا حدث انقطاع فعلي للصادرات أو تضرر مرافق الإنتاج والموانئ، أو توسع الحصار والاعتراض البحري، خاصة أن فنزويلا كانت تُنتج تقريبا حول 1.1 مليون برميل/يوم، أواخر 2025، لذا أي خفض ملموس لأسابيع قد يرفع الأسعار بشكل أوضح.
بشأن تأثر سوق الغاز يقول عكوش "أن أثر الصدمة عادة عالميا أقل مباشرة على الغاز من النفط، خاصة أن أسواق الغاز أكثر إقليمية، لكن كلفة الشحن قد ترتفع، خاصة الديزل البحري وانعكاسًا على أسعار المشتقات".

التداعيات على الشرق الأوسط

يشير عكوش إلى أن التداعيات التي قد تطال الشرق الأوسط، تتمثل في الجانب الإيجابي لدول الخليج، حال ارتفاع الأسعار على المدى القصير؛ أما بالنسبة للدول المستوردة مثل لبنان والأردن والمغرب ومصر، فإنها تتضرر عبر فاتورة الطاقة والتضخم وعجز الميزان التجاري.

السيناريو الأسوأ

ولفت عكوش إلى أن أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في انزلاق داخلي إلى حرب أهلية، وتفكك مؤسساتي في فنزويلا، يؤدي إلى توقف كبير في الإنتاج والتصدير لعدة أشهر، ما يدفع إلى قفزة أكبر في أسعار النفط، وموجة لجوء إقليمية، وصدمة في ديون وأصول مرتبطة بفنزويلا ويمكن الوصول الى حرب إقليمية أوسع، مثل احتكاكات مع دول مجاورة، أو على طرق الشحن، وتتحول بالتالي علاوة المخاطر من مؤقتة إلى شبه دائمة خلال فترة النزاع.
تصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
إدانات دولية للـ"عملية العسكرية الأمريكية" في فنزويلا
12:44 GMT
في الإطار قال الخبير الليبي عبد الجليل معيوف، مستشار الطاقة والنفط، إن الأسعار يمكن أن تصل على المدى الطويل إلى نحو 100 دولار، حال توقف الإنتاج نهائيا في فنزويلا، وتأثر خطوط الإمداد.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن سيطرة واشنطن على الاحتياطي النفطي في فنزويلا يمكن ان ينعكس على أسعار النفط مستقبلا، خاصة أن فنزويلا تملك نحو 19% من الاحتياطي العالمي.
وأشار إلى أن الأمر يتوقف على طبيعة وعمر الأزمة الفنزولية، ورد فعل الشعب الفنزولي على الحرب الأمريكية على فنزويلا.
وشدد على أن أسعار الطاقة ستتأثر على المدى القريب بشكل ملحوظ، لكن التداعيات الأكبر تترتب على مدى استمرار الأزمة أو انتهائها سريعا.
الصحفي البريطاني المستقل بول دوبسون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
صحفي بريطاني مقيم في فنزويلا: انتشار القلق بين المواطنين في ظل غياب البيانات الحكومية
11:51 GMT
دعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала