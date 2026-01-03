https://sarabic.ae/20260103/السيناريو-الأسوأ-تداعيات-كارثية-حال-التدخل-الأمريكي-البري-في-فنزويلا-على-أسعار-الطاقة-1108870580.html

السيناريو الأسوأ... تداعيات كارثية حال التدخل الأمريكي البري في فنزويلا على أسعار الطاقة

السيناريو الأسوأ... تداعيات كارثية حال التدخل الأمريكي البري في فنزويلا على أسعار الطاقة

سبوتنيك عربي

أثارت الأحداث المتسارعة في فنزويلا تخوفات اقتصادية عدة، في مقدمتها ما يرتبط بأسعار الطاقة، والانعكاسات الاقتصادية، خاصة أن فنزيلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T15:03+0000

2026-01-03T15:03+0000

2026-01-03T15:03+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

سوق النفط

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107400560_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_874484e4f973203d21c3e58bfc7e4c0e.jpg

وتمتلك فنزويلا احتياطيات نفطية تُقدّر بنحو 303.8 مليار برميل، متجاوزة بذلك احتياطيات الولايات المتحدة البالغة 38.2 مليار برميل.ويرى خبراء أن أسعار النفط والغاز مهددة باضطرابات تتوقف حدتها على مدى استمرار الأزمة وتوسع نطاقها، خاصة في ظل تصريحات من الجانب الفنزويلي بأن واشنطن ترغب في السيطرة على الاحتياطي النفطي الفنزولي.وكان مادورو، اتهم واشنطن بالسعي للسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية، وهي الأكبر في العالم.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.تداعيات كارثيةمن ناحيته فال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن هذا النوع من الصدمات يُقاس أثره اقتصاديا من خلال عناصر عدة يمكن أن تنعكس عليها بشكل كبير، منها النفط والغاز، والمخاطر السياسية والعقوبات، وسلاسل الشحن والتأمين، وعدوى الأسواق الناشئة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأزمة في فنزويلا يترتب عليها بعض التداعيات منها الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها المخاطر في الأسواق، حتى لو لم ينقطع النفط فعليا، فمجرّد اتساع النزاع يرفع كلفة التأمين والشحن ويزيد تقلبات الأسعار، ويخلق موجة تجنّب مخاطر تضغط على أسهم وأسعار سندات بعض الأسواق الناشئة.وتابع ضمن هذه المخاطر "ما يسمى بصدمة عقوبات/ تمويل، خاصة أن أي تصعيد طويل عادة يعني تشديد العقوبات والقيود على التحويلات، وملاحقات قانونية ومصادرة أصول، وكلها تعقّد التجارة وتؤثر على شركات الطاقة والخدمات البحرية والتأمين".مضيفا: "كما تتضمن أثرا محدودا على النمو العالمي، ما لم يستمر النزاع لفترة طويلة، بالنظر إلى أن الإنتاج الفنزويلي مهم، لكنه ليس بحجمٍ يقلب ميزان السوق وحده، كما أن توقعات العرض العالمي كانت تميل للزيادة في 2026، ما يمنح السوق طمأنينة إن بقيت الأزمة قصيرة".مستقبل الأسعارويرى أن السيناريو الأقرب إذا بقي الحدث "قصيرًا ومحصورًا"، سيؤدي إلى ارتفاع محدود ومؤقت بسبب علاوة المخاطر، مع عودة الأسعار تدريجيا، إذا لم تتعطل الصادرات بشكل واضح، وما لم يتوسع الضرر إلى الإنتاج والتصدير.السيناريو الثاني، يتمثل في يمكن التأثير الكبير، إذا حدث انقطاع فعلي للصادرات أو تضرر مرافق الإنتاج والموانئ، أو توسع الحصار والاعتراض البحري، خاصة أن فنزويلا كانت تُنتج تقريبا حول 1.1 مليون برميل/يوم، أواخر 2025، لذا أي خفض ملموس لأسابيع قد يرفع الأسعار بشكل أوضح.بشأن تأثر سوق الغاز يقول عكوش "أن أثر الصدمة عادة عالميا أقل مباشرة على الغاز من النفط، خاصة أن أسواق الغاز أكثر إقليمية، لكن كلفة الشحن قد ترتفع، خاصة الديزل البحري وانعكاسًا على أسعار المشتقات".التداعيات على الشرق الأوسطيشير عكوش إلى أن التداعيات التي قد تطال الشرق الأوسط، تتمثل في الجانب الإيجابي لدول الخليج، حال ارتفاع الأسعار على المدى القصير؛ أما بالنسبة للدول المستوردة مثل لبنان والأردن والمغرب ومصر، فإنها تتضرر عبر فاتورة الطاقة والتضخم وعجز الميزان التجاري.السيناريو الأسوأولفت عكوش إلى أن أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في انزلاق داخلي إلى حرب أهلية، وتفكك مؤسساتي في فنزويلا، يؤدي إلى توقف كبير في الإنتاج والتصدير لعدة أشهر، ما يدفع إلى قفزة أكبر في أسعار النفط، وموجة لجوء إقليمية، وصدمة في ديون وأصول مرتبطة بفنزويلا ويمكن الوصول الى حرب إقليمية أوسع، مثل احتكاكات مع دول مجاورة، أو على طرق الشحن، وتتحول بالتالي علاوة المخاطر من مؤقتة إلى شبه دائمة خلال فترة النزاع.في الإطار قال الخبير الليبي عبد الجليل معيوف، مستشار الطاقة والنفط، إن الأسعار يمكن أن تصل على المدى الطويل إلى نحو 100 دولار، حال توقف الإنتاج نهائيا في فنزويلا، وتأثر خطوط الإمداد.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن سيطرة واشنطن على الاحتياطي النفطي في فنزويلا يمكن ان ينعكس على أسعار النفط مستقبلا، خاصة أن فنزويلا تملك نحو 19% من الاحتياطي العالمي.وأشار إلى أن الأمر يتوقف على طبيعة وعمر الأزمة الفنزولية، ورد فعل الشعب الفنزولي على الحرب الأمريكية على فنزويلا.وشدد على أن أسعار الطاقة ستتأثر على المدى القريب بشكل ملحوظ، لكن التداعيات الأكبر تترتب على مدى استمرار الأزمة أو انتهائها سريعا.دعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".

https://sarabic.ae/20260103/مسؤولة-سابقة-بالبنتاغون-ضرب-فنزويلا-جزء-من-خطة-أمريكية-للهيمنة-والطاقة-وقد-تشعل-تصعيدا-خطيرا-1108869510.html

https://sarabic.ae/20260103/مجلس-الأمن-الروسي-الوضع-في-فنزويلا-أظهر-ضرورة-تعزيز-القوات-المسلحة-لأي-دولة-قدر-الإمكان-1108862320.html

https://sarabic.ae/20260103/أبعاد-أمنية-وسياسية-خبير-سعودي-يوضح-تداعيات-عملية-فنزويلا-على-الشرق-الأوسط-1108859057.html

https://sarabic.ae/20260103/إدانات-دولية-للـعملية-العسكرية-الأمريكية-في-فنزويلا-1108859575.html

https://sarabic.ae/20260103/صحفي-بريطاني-مقيم-في-فنزويلا-انتشار-القلق-بين-المواطنين-في-ظل-غياب-البيانات-الحكومية-1108858346.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, سوق النفط, غزة