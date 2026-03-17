أردوغان: بذلنا جهودا مكثفة لاحتواء الحرب وندير المرحلة بسياسة هادئة وحذرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بذلت جهودًا حثيثة لمنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مشددًا على أن أنقرة تتعامل مع التطورات الراهنة بسياسة "صبورة... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاءت تصريحات أردوغان خلال اتصال مرئي مع كوادر حزب العدالة والتنمية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول". وأشار الرئيس التركي إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، لافتًا إلى تزامن ذلك مع الضربات الجوية التي بدأت أواخر فبراير ضد إيران، والتي حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التحريض عليها. وشدد على أن الهدف الأساسي هو إنهاء هذه الحرب "العبثية وغير القانونية" في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أنقرة تعمل على تقليل تداعياتها السلبية على الاقتصاد والمواطنين.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين. من جانبها، ردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

