أردوغان: بذلنا جهودا مكثفة لاحتواء الحرب وندير المرحلة بسياسة هادئة وحذرة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
أردوغان: بذلنا جهودا مكثفة لاحتواء الحرب وندير المرحلة بسياسة هادئة وحذرة
أردوغان: بذلنا جهودا مكثفة لاحتواء الحرب وندير المرحلة بسياسة هادئة وحذرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بذلت جهودًا حثيثة لمنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مشددًا على أن أنقرة تتعامل مع التطورات الراهنة بسياسة "صبورة... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات أردوغان خلال اتصال مرئي مع كوادر حزب العدالة والتنمية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول". وأشار الرئيس التركي إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، لافتًا إلى تزامن ذلك مع الضربات الجوية التي بدأت أواخر فبراير ضد إيران، والتي حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التحريض عليها. وشدد على أن الهدف الأساسي هو إنهاء هذه الحرب "العبثية وغير القانونية" في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أنقرة تعمل على تقليل تداعياتها السلبية على الاقتصاد والمواطنين.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين. من جانبها، ردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
أردوغان: بذلنا جهودا مكثفة لاحتواء الحرب وندير المرحلة بسياسة هادئة وحذرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بذلت جهودًا حثيثة لمنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مشددًا على أن أنقرة تتعامل مع التطورات الراهنة بسياسة "صبورة وعقلانية وهادئة" وبأقصى درجات الحذر تجاه الاستفزازات.
وجاءت تصريحات أردوغان خلال اتصال مرئي مع كوادر حزب العدالة والتنمية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول".
وأشار الرئيس التركي إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، لافتًا إلى تزامن ذلك مع الضربات الجوية التي بدأت أواخر فبراير ضد إيران، والتي حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التحريض عليها.
وأكد أردوغان أن تركيا عبّرت عن رفضها لكافة الهجمات التي تنتهك القانون الدولي، بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها، مشيرًا إلى اتخاذ بلاده إجراءات بالتنسيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي لحماية مجالها الجوي وأمنها القومي.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو إنهاء هذه الحرب "العبثية وغير القانونية" في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أنقرة تعمل على تقليل تداعياتها السلبية على الاقتصاد والمواطنين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
من جانبها، ردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
