الحرس الثوري الإيراني يؤكد مصرع قائد قوات "الباسيج"

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، مقتل غلام رضا سليماني، رئيس جهاز الباسيج في الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

2026-03-17T19:06+0000

وجاء في بيان الحرس الثوري، الذي نقلته وكالة "فارس" الإيرانية: "نهنئ ونعزي المرشد الأعلى والشعب الإيراني والعائلة الموقرة باستشهاد غلام رضا سليماني، الذي قُتل خلال الهجوم الأمريكي الصهيوني".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القضاء على أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.وقال كاتس، في بيان له، إن "إسرائيل صفّت قيادات النظام الإيراني في طهران"، مضيفا أن العملية تهدف إلى "إعادة إيران عشرات السنوات إلى الوراء". وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تنفيذ ضربة جوية دقيقة في قلب العاصمة الإيرانية طهران، أسفرت عن مقتل غلام رضا سليماني، الذي شغل منصب قائد قوات الباسيج خلال السنوات الست الماضية".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "العملية نُفذت بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، حيث استهدفت الضربة موقعًا محددًا داخل طهران، ما أدى إلى القضاء على سليماني".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط/فبراير، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل.ويُعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.

