بعد دخولها شهرها الثاني... ما فرص الوساطة الدبلوماسية لوقف الحرب بين واشنطن وإيران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد دخولها شهرها الثاني... ما فرص الوساطة الدبلوماسية لوقف الحرب بين واشنطن وإيران
بعد دخولها شهرها الثاني... ما فرص الوساطة الدبلوماسية لوقف الحرب بين واشنطن وإيران
سبوتنيك عربي
تستمر المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها مصر وباكستان وتركيا، من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في الحرب التي شنتها واشنطن وإسرائيل قبل نحو شهرعلى إيران. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
رغم المساعي الدبلوماسية، تشير تقديرات إلى أن فرص نجاحها غير مضمونة، نظرا لغياب الإرادة السياسية من أطراف النزاع، واستمرار الحشد الأمريكي الذي يشير إلى عملية برية محتملة. وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أن بلاده ستسضيف خلال الأيام المقبلة محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع.وقال وزير الخارجية الباكستاني، في مؤتمر صحفي، يوم الأحد: "باكستان ستشرف وتستضيف محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام المقبلة للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع القائم".وأضاف: "الاجتماع مع نظرائي في مصر وتركيا والسعودية أكد أن الحرب بالشرق الأوسط ليست في مصلحة أي طرف".من ناحيته، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إن الدبلوماسية لا يمكن أن تتوقف عن سعيها لوقف إطلاق النار حتى في ظل تقديرات تشير إلى احتمالية توسع الحرب.علاقات متشابكةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن الدول التي تقوم بالجهود الدبلوماسية الآن ترتبط بعلاقات قوية مع أطراف الصراع، حيث أن باكستان ترعى قسم المصالح الأمريكية في طهران، ضمن السفارة الباكستانية، في حين أن تركيا هي عضو في الناتو ولها علاقات مع الجانب الإيراني، كما أن القاهرة لديها علاقات قوية مع الجانب الأمريكي، واتصالات تطورت عبر السنوات الأخيرة بشكل كبير مع طهران، في حين أن انضمام السعودية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجانب الخليجي.العامل الزمنيوأشار إلى أن العامل الزمني يطارد المساعي الدبلوماسية، والمتمثل في 6 أبريل وهي نهاية المدة المقترحة من الرئيس ترامب، أو الإنزال الجوي في جزيرة خرج، في ظل التحركات الدبلوماسية وهي بمثابة كارثة، وفق قوله. وأشار إلى أن إخراج أكبر حاملتي طائرات في العالم من المعركة يمثل كارثة كبيرة بالنسبة للجانب الأمريكي، إلى جانب عدم المصداقية التي طالت صورة الجانب الأمريكي في الوقت الراهن، ما يفترض معه كلا الاحتمالات.تخفيف حدة التوترفيما قال الدكتور نبيل ميخائيل، الأكاديمي والباحث السياسي من واشنطن: "إن هناك دورا محوريا تلعبه الدبلوماسية العربية والإسلامية في الوقت الراهن، يتركز في محاولة تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وتشجيع الأطراف الأوروبية على تقديم مبادرات ملموسة تتعلق بالصراع الحالي في منطقة الخليج".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التحركات الدبلوماسية تسعى إلى تحقيق توازن يهدف لمساعدة إ يران، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الجهود تمثل نوعا من المقاومة للسياسات الإسرائيلية، كون وقف التصعيد سيعني بالضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي".وتوقع أن يشهد الدور الدبلوماسي العربي والإسلامي نشاطا مكثفا خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب لتهديداته، والموافق يوم الاثنين، السادس من أبريل/نيسان المقبل.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـرد غير مسبوق".
بعد دخولها شهرها الثاني... ما فرص الوساطة الدبلوماسية لوقف الحرب بين واشنطن وإيران

05:06 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 31.03.2026)
© REUTERS Stringer — ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
تستمر المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها مصر وباكستان وتركيا، من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في الحرب التي شنتها واشنطن وإسرائيل قبل نحو شهرعلى إيران.
رغم المساعي الدبلوماسية، تشير تقديرات إلى أن فرص نجاحها غير مضمونة، نظرا لغياب الإرادة السياسية من أطراف النزاع، واستمرار الحشد الأمريكي الذي يشير إلى عملية برية محتملة.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أن بلاده ستسضيف خلال الأيام المقبلة محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، في مؤتمر صحفي، يوم الأحد: "باكستان ستشرف وتستضيف محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام المقبلة للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع القائم".
وأضاف: "الاجتماع مع نظرائي في مصر وتركيا والسعودية أكد أن الحرب بالشرق الأوسط ليست في مصلحة أي طرف".
من ناحيته، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إن الدبلوماسية لا يمكن أن تتوقف عن سعيها لوقف إطلاق النار حتى في ظل تقديرات تشير إلى احتمالية توسع الحرب.


علاقات متشابكة

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن الدول التي تقوم بالجهود الدبلوماسية الآن ترتبط بعلاقات قوية مع أطراف الصراع، حيث أن باكستان ترعى قسم المصالح الأمريكية في طهران، ضمن السفارة الباكستانية، في حين أن تركيا هي عضو في الناتو ولها علاقات مع الجانب الإيراني، كما أن القاهرة لديها علاقات قوية مع الجانب الأمريكي، واتصالات تطورت عبر السنوات الأخيرة بشكل كبير مع طهران، في حين أن انضمام السعودية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجانب الخليجي.


العامل الزمني


وأشار إلى أن العامل الزمني يطارد المساعي الدبلوماسية، والمتمثل في 6 أبريل وهي نهاية المدة المقترحة من الرئيس ترامب، أو الإنزال الجوي في جزيرة خرج، في ظل التحركات الدبلوماسية وهي بمثابة كارثة، وفق قوله.
وأشار إلى أن إخراج أكبر حاملتي طائرات في العالم من المعركة يمثل كارثة كبيرة بالنسبة للجانب الأمريكي، إلى جانب عدم المصداقية التي طالت صورة الجانب الأمريكي في الوقت الراهن، ما يفترض معه كلا الاحتمالات.
تخفيف حدة التوتر

فيما قال الدكتور نبيل ميخائيل، الأكاديمي والباحث السياسي من واشنطن: "إن هناك دورا محوريا تلعبه الدبلوماسية العربية والإسلامية في الوقت الراهن، يتركز في محاولة تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وتشجيع الأطراف الأوروبية على تقديم مبادرات ملموسة تتعلق بالصراع الحالي في منطقة الخليج".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التحركات الدبلوماسية تسعى إلى تحقيق توازن يهدف لمساعدة إ يران، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الجهود تمثل نوعا من المقاومة للسياسات الإسرائيلية، كون وقف التصعيد سيعني بالضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي".

ويرى أن فرص نجاح هذه المساعي تعتمد بشكل أساسي على مدى قبول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها، مشيرا إلى ما أوردته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية حول الدور المتنامي لإندونيسيا، والتي باتت تلعب دورا يتجاوز أدوار دول أخرى في هذا الملف.

وتوقع أن يشهد الدور الدبلوماسي العربي والإسلامي نشاطا مكثفا خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب لتهديداته، والموافق يوم الاثنين، السادس من أبريل/نيسان المقبل.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـرد غير مسبوق".
