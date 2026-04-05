خبير عسكري أمريكي: تهديدات ترامب ضد إيران قد تجر حلفاء أمريكا إلى صراع مدمر

أدان الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، منشورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم فيه ألفاظا نابية لدعوة الإيرانيين إلى فتح مضيق هرمز. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T18:32+0000

وكتب ديفيس على منصة "إكس": "لن يجبر هذا المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس ترامب، وكل ما يهدد به من دمار، إيران على الاستسلام. بل سيؤدي حتما إلى تدمير طاقات وبنية حلفائنا في المنطقة نتيجة لضربة إيرانية انتقامية".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيرانترامب: أنقذنا الطيار الأمريكي المفقود في إيران

https://sarabic.ae/20260405/تصويت-هل-ينفذ-ترامب-سيناريو-الجحيم-ضد-إيران-بعد-24-ساعة-أم-أن-تصريحاته-مجرد-حرب-إعلامية-1112304864.html

