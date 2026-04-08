الدولار يتراجع بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

سبوتنيك عربي

انخفضت قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى، اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لبيانات... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

الدولار يتراجع بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

وبحلول الساعة 3:29 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر اليورو إلى 1.1674 دولار من 1.1597 دولار في الإغلاق السابق، بينما انخفض سعر الدولار مقابل الين إلى 158.65 ين من مستوى الإغلاق السابق عند 159.64 ين للدولار. كما تراجع مؤشر الدولار (سعره مقابل سلة من عملات ست دول شركاء تجاريين للولايات المتحدة) بنسبة 0.67% ليصل إلى 99 نقطة.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل “أساسًا قابلًا للتفاوض”، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

