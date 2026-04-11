الرئيس الإندونيسي يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
بث مباشر
الرئيس الإندونيسي يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل
الرئيس الإندونيسي يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل
أعلن وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، اليوم السبت، أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل وإجراء محادثات مع الرئيس الروسي... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال سوغيونو، في تصريحات للصحفيين: "سيناقش الرئيس برابوو سوبيانتو قضية ذات أهمية استراتيجية لإندونيسيا. وسيلتقي بالرئيس بوتين لمناقشة الوضع الجيوسياسي العالمي وقطاع الطاقة".
09:05 GMT 11.04.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو خلال اجتماع في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
أعلن وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، اليوم السبت، أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل وإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال سوغيونو، في تصريحات للصحفيين: "سيناقش الرئيس برابوو سوبيانتو قضية ذات أهمية استراتيجية لإندونيسيا. وسيلتقي بالرئيس بوتين لمناقشة الوضع الجيوسياسي العالمي وقطاع الطاقة".

من جهته، أكد سكرتير مجلس الوزراء، المقدم تيدي إندرا ويجايا، الزيارة المرتقبة، مشيرا إلى أن الجدول الزمني وتفاصيل جدول الأعمال لا تزال بانتظار إعلان رسمي من وزارة الخارجية.

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
بوتين: العلاقات الروسية الإندونيسية تتطور بشكل جيد
10 ديسمبر 2025, 10:23 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثات مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو في الكرملين في وقت سابق من العام الماضي، أن العلاقات بين روسيا وإندونيسيا، تتطور بوتيرة جيدة وأن البلدين لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية.
وقال بوتين: "روسيا وإندونيسيا لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية". وفيما يتعلق بتطوير صناعة الطاقة النووية في إندونيسيا، صرح الرئيس الروسي: "إذا رأيتم إمكانية استقطاب خبرائنا، فهم دائمًا في خدمتكم".
وأضاف بوتين: "لدينا علاقات راسخة في مجال التعاون العسكري التقني، وإندونيسيا شريكنا التقليدي في هذا المجال، كما أن العلاقات بين وزارتي جيشينا في تطور مستمر، وهي علاقات تعاون مهني رفيع المستوى، ويتلقى المتخصصون الإندونيسيون تدريبات منتظمة في جامعاتنا، بما في ذلك الأكاديميات العسكرية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
لافروف يتحدث عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إندونيسيا وجهود السلام في غزة وأوكرانيا
2 سبتمبر 2025, 22:00 GMT
وأردف الرئيس الروسي: "أكرر، العلاقات تتطور بثبات شديد. احتفلنا هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتعمل اللجان الحكومية المشتركة من كلا الجانبين بنشاط، وتتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بوتيرة جيدة، حيث ارتفعت بنسبة 17 % في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".

ووصف الرئيس الروسي علاقات التعاون العسكري التقني بين روسيا وإندونيسيا، بأنها موثوقة.

وعن العلاقات الثنائية في القطاع الزراعي، قال بوتين: "لدينا فائض لصالح إندونيسيا في علاقاتنا الزراعية. ليس لدينا أي شكاوى، ونحن على استعداد لبحث سبل تطوير علاقاتنا في هذا القطاع. نجري بعض التعديلات. أعتقد أن إمدادات القمح إلى سوقكم قد انخفضت قليلًا، وسيكون هذا أيضا موضوع نقاشنا اليوم".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل لحضور قمة مجموعة العشرين في مطار نجوراه راي الدولي في توبان، مقاطعة بادونغ في منتجع جزيرة بالي، إندونيسيا في 13 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
إندونيسيا تتوقع زيارة بوتين خلال السنتين المقبلتين
3 فبراير, 10:35 GMT
وعن هدف زيارته إلى موسكو، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "الهدف الرئيسي من زيارتي هو إجراء مشاورات معكم (الرئيس الروسي)، بالإضافة إلى كونها فرصة أخرى للتعبير عن تقديرنا الصادق، إذ نشهد حاليا نموا ملحوظا في العلاقات الثنائية الروسية الإندونيسية".
ووجّه سوبيانتو دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة أندونيسيا، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة إندونيسيا، في الوقت الذي يناسبكم، ربما خلال العامين 2026 و2027".
