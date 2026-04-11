https://sarabic.ae/20260411/الرئيس-الإندونيسي-يعتزم-زيارة-روسيا-الأسبوع-المقبل-1112467329.html

الرئيس الإندونيسي يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، اليوم السبت، أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل وإجراء محادثات مع الرئيس الروسي... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

أندونيسيا

أخبار أندونيسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091286855_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_c7587709047ae44ceb88ac853bc05b74.jpg

وقال سوغيونو، في تصريحات للصحفيين: "سيناقش الرئيس برابوو سوبيانتو قضية ذات أهمية استراتيجية لإندونيسيا. وسيلتقي بالرئيس بوتين لمناقشة الوضع الجيوسياسي العالمي وقطاع الطاقة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثات مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو في الكرملين في وقت سابق من العام الماضي، أن العلاقات بين روسيا وإندونيسيا، تتطور بوتيرة جيدة وأن البلدين لديهما خطط جادة لتطوير العلاقات الثنائية.وأضاف بوتين: "لدينا علاقات راسخة في مجال التعاون العسكري التقني، وإندونيسيا شريكنا التقليدي في هذا المجال، كما أن العلاقات بين وزارتي جيشينا في تطور مستمر، وهي علاقات تعاون مهني رفيع المستوى، ويتلقى المتخصصون الإندونيسيون تدريبات منتظمة في جامعاتنا، بما في ذلك الأكاديميات العسكرية".وأردف الرئيس الروسي: "أكرر، العلاقات تتطور بثبات شديد. احتفلنا هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتعمل اللجان الحكومية المشتركة من كلا الجانبين بنشاط، وتتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بوتيرة جيدة، حيث ارتفعت بنسبة 17 % في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".وعن العلاقات الثنائية في القطاع الزراعي، قال بوتين: "لدينا فائض لصالح إندونيسيا في علاقاتنا الزراعية. ليس لدينا أي شكاوى، ونحن على استعداد لبحث سبل تطوير علاقاتنا في هذا القطاع. نجري بعض التعديلات. أعتقد أن إمدادات القمح إلى سوقكم قد انخفضت قليلًا، وسيكون هذا أيضا موضوع نقاشنا اليوم".وعن هدف زيارته إلى موسكو، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "الهدف الرئيسي من زيارتي هو إجراء مشاورات معكم (الرئيس الروسي)، بالإضافة إلى كونها فرصة أخرى للتعبير عن تقديرنا الصادق، إذ نشهد حاليا نموا ملحوظا في العلاقات الثنائية الروسية الإندونيسية".ووجّه سوبيانتو دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة أندونيسيا، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة إندونيسيا، في الوقت الذي يناسبكم، ربما خلال العامين 2026 و2027".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

