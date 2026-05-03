إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والناتو يناقش تقليص القوات الأمريكية في ألمانيا
سبوتنيك عربي
كشف كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عن تقديم إيران مقترحها النهائي للوسيط الباكستاني من أجل إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T13:04+0000
صبري سراج
12:58 GMT 03.05.2026 (تم التحديث: 13:04 GMT 03.05.2026)
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كشف كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عن تقديم إيران مقترحها النهائي للوسيط الباكستاني من أجل إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن "الكرة في ملعب واشنطن لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي"، وفق تعبيره.
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصادر، بأن المقترح الإيراني يتكون من 14 بندا
، ويتضمن الخطوط العريضة، التي تعتقد أنها قد تُنهي الحرب.
في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اطّلع على الخطوط العامة للاتفاق مع إيران، مؤكدا أنه "سيدرسها قريبا"، لكنه أشار في الوقت ذاته أنها "لن تكون مقبولة"، مشيرًا إلى احتمال استئناف الهجمات، على حد قوله.
وقال علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "الركيزة الأساسية في المقترح الإيراني كان في طريقة إنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب على كل الجبهات".
وأوضح صفري، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلّت الولايات المتحدة عن ممارسة الضغوط على إيران"، لافتًا إلى "خلافات معقّدة، حول العقوبات وحول البرنامج النووي الإيراني، لكن تظل الكرة في ملعب الأمريكيين".
ولم يستبعد صفري خيار العودة للحرب مرة أخرى، مؤكدًا "جاهزية إيران لكل الخيارات"، على حد قوله.
الناتو يجري مشاورات مع واشنطن لـ"فهم طبيعة" خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
يُجري حلف شمال الأطلسي (الناتو) مشاورات مع أمريكا، لـ"فهم" تفاصيل القرار
المتعلق بخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، في أول تحرك بعد تهديد أمريكي بخفض القوات، نتيجة جدال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشار الألماني فردريتش ميرتس.
وردًا على إعلان خطط سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على ضرورة أن "يتحمل الأوروبيون مسؤولية أكبر عن أمنهم"، على حد قوله.
وقال مدير "المركز العربي" للدراسات السياسية والاجتماعية د. رياض الصيداوي: "لألمانيا وضعًا خاصًا داخل منظومة حلف الناتو، وهي خصوصية تاريخية منذ حقبة الحرب العالمية الثانية".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ترامب أخذ منحى مختلفًا في التعامل مع الناتو عموما ومع بعض دوله، وانسحاب أمريكا من الناتو أمر وارد الحدوث خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف أن "ألمانيا تتجه إلى البحث عن بديل أوربي للناتو، بحيث لا تعتمد على أمريكا دفاعيًا".
ترامب يهدد بتصعيد الضغط على كوبا ويلمح بخيار العمل العسكري
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا
، ملمحًا إلى احتمال وجود عمل عسكري، وإمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من السواحل الكوبية، واعتبر أن الجزيرة "ما زالت تشكل تهديدًا استثنائيًا" للأمن القومي للولايات المتحدة، وفق تعبيره.
في المقابل، ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بالتهديدات الأمريكية، داعيًا الأسرة الدولية للتحرك حيالها، وأكد أن بلاده لن تستلم لأي اعتداء عليها، مشيرًا إلى أن "أي تدخل عسكري أمريكي سيكون هدفه الأول خدمة مصالح المهاجرين الكوبيين المقيمين في فلوريدا".
عن هذا الموضوع، قال الأستاذ المساعد في التاريخ السياسي بجامعة ماربين آر طوكيو، الدكتور عبد اللطيف مشرف، إن "التلويح الأمريكي بإجراءات عسكرية وتشديد العقوبات على كوبا، تعكس توجهًا لإعادة فرض السيطرة على الإقليم".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحولات الأخيرة في الإستراتيجية الأمريكية تعكس عودة واضحة إلى "مبدأ مونرو"، الذي يقوم على تعزيز السيطرة على ما يُعرف بالحديقة الخلفية قبل الانخراط في مواجهات كبرى مع القوى الدولية المنافسة".
اكتشاف جديد للغاز في مصر ينتج 50 مليون قدم يوميا
حققت مصر اكتشافا جديدا للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، بإنتاج مبدئي يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا
، بعد نجاح حفر البئر الاستكشافية (نيدوكو إن-2).
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن أعمال الحفر تمت في منطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ، على بعد نحو 3 كيلومترات من الشاطئ في مياه ضحلة، باستخدام تقنيات متطورة للحفر المائل، ما أسهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.
في هذا الإطار، تفقد وزير البترول، كريم بدوي، جهاز الحفر "إي دي سي 56" الذي نفّذ أعمال البئر، وأكد أن الكشف الجديد يأتي ضمن جهود تعزيز الإنتاج المحلي، مع التوسع في أنشطة الاستكشاف وزيادة الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن قرب البئر من البنية التحتية القائمة يتيح ربطه سريعًا بالشبكة وبدء الإنتاج خلال أسابيع قليلة.
قال الخبير الاقتصادي، د. سمير رؤوف، إن "الاكتشاف الجديد للغاز في مصر لن ينعكس بشكل فوري على السوق المحلي"، متوقعا أن طتبدأ عمليات ضخ الغاز في الشبكة القومية خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، وهو ما قد يدفع الدولة للاستمرار مؤقتا في إجراءات تخفيف الأحمال لحين دخول الإنتاج الفعلي".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الكميات المتوقعة، والتي تقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، يمكن أن تسهم في سد أكثر من 70% من فجوة الطاقة الحالية، ما يساعد على تحقيق توازن نسبي داخل الشبكة وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
النيابة العامة المصرية تأمر بتشريح جثمان الطبيب الراحل ضياء العوضي بعد دفنه
في إطار قضية وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي، أمرت النيابة العامة المصرية بإعادة تشريح جثمان الراحل، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى وجود "شبهة جنائية" في الوفاة من عدمها.
الدكتور ضياء العوضي، أثار جدلًا واسعًا في السنوات الأخيرة، بسبب طرحه لنظام غذائي عُرف بـ"نظام الطيبات"، الذي أحدث انقسامًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض داخل الوسط الطبي وخارجه، وتعرض بسببه لقرار الشطب من نقابة الأطباء.
وأكد مدير تحرير الحوادث بصحيفة "الجمهورية" المصرية، وائل موسى، على "الالتزام بقرار النيابة العامة المصرية بحظر النشر في قضية وفاة الدكتور ضياء العوضي".
وأوضح موسى، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "قرار استخراج الجثمان جاء بناء على طلب أسرة المتوفى"، لافتًا إلى أن "التحقيقات جارية لتحديد أسباب الوفاة، تمهيدًا لإعلان النتائج للرأي العام".
وأشار إلى أن "النيابة قررت إخلاء سبيل أحد المحامين بكفالة مالية بعد إدلائه بتصريحات حول القضية"، مؤكدًا أن "تداول المعلومات يجب أن يظل في إطار ما تصدره الجهات الرسمية فقط".