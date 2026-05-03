https://sarabic.ae/20260503/إيران-تقدم-مقترحا-لإنهاء-الحرب-والناتو-يناقش-تقليص-القوات-الأمريكية-في-ألمانيا-1113078280.html

إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والناتو يناقش تقليص القوات الأمريكية في ألمانيا

إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والناتو يناقش تقليص القوات الأمريكية في ألمانيا

سبوتنيك عربي

كشف كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عن تقديم إيران مقترحها النهائي للوسيط الباكستاني من أجل إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T12:58+0000

2026-05-03T12:58+0000

2026-05-03T13:04+0000

راديو

عالم سبوتنيك

إيران

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/03/1113077901_38:0:1282:700_1920x0_80_0_0_967c889865935e80bd4d0a959538c92c.png

إيران تقدم مقترحًا لإنهاء الحرب.. و"الناتو" يناقش تقليص القوات الأمريكية في ألمانيا سبوتنيك عربي إيران تقدم مقترحًا لإنهاء الحرب.. و"الناتو" يناقش تقليص القوات الأمريكية في ألمانيا

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصادر، بأن المقترح الإيراني يتكون من 14 بندا، ويتضمن الخطوط العريضة، التي تعتقد أنها قد تُنهي الحرب.في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اطّلع على الخطوط العامة للاتفاق مع إيران، مؤكدا أنه "سيدرسها قريبا"، لكنه أشار في الوقت ذاته أنها "لن تكون مقبولة"، مشيرًا إلى احتمال استئناف الهجمات، على حد قوله.وقال علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "الركيزة الأساسية في المقترح الإيراني كان في طريقة إنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب على كل الجبهات".ولم يستبعد صفري خيار العودة للحرب مرة أخرى، مؤكدًا "جاهزية إيران لكل الخيارات"، على حد قوله.الناتو يجري مشاورات مع واشنطن لـ"فهم طبيعة" خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيايُجري حلف شمال الأطلسي (الناتو) مشاورات مع أمريكا، لـ"فهم" تفاصيل القرار المتعلق بخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، في أول تحرك بعد تهديد أمريكي بخفض القوات، نتيجة جدال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشار الألماني فردريتش ميرتس.وردًا على إعلان خطط سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على ضرورة أن "يتحمل الأوروبيون مسؤولية أكبر عن أمنهم"، على حد قوله.وقال مدير "المركز العربي" للدراسات السياسية والاجتماعية د. رياض الصيداوي: "لألمانيا وضعًا خاصًا داخل منظومة حلف الناتو، وهي خصوصية تاريخية منذ حقبة الحرب العالمية الثانية".وأضاف أن "ألمانيا تتجه إلى البحث عن بديل أوربي للناتو، بحيث لا تعتمد على أمريكا دفاعيًا".ترامب يهدد بتصعيد الضغط على كوبا ويلمح بخيار العمل العسكريأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية تصعيد الضغط على كوبا، ملمحًا إلى احتمال وجود عمل عسكري، وإمكانية نشر حاملة طائرات بالقرب من السواحل الكوبية، واعتبر أن الجزيرة "ما زالت تشكل تهديدًا استثنائيًا" للأمن القومي للولايات المتحدة، وفق تعبيره.في المقابل، ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بالتهديدات الأمريكية، داعيًا الأسرة الدولية للتحرك حيالها، وأكد أن بلاده لن تستلم لأي اعتداء عليها، مشيرًا إلى أن "أي تدخل عسكري أمريكي سيكون هدفه الأول خدمة مصالح المهاجرين الكوبيين المقيمين في فلوريدا".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحولات الأخيرة في الإستراتيجية الأمريكية تعكس عودة واضحة إلى "مبدأ مونرو"، الذي يقوم على تعزيز السيطرة على ما يُعرف بالحديقة الخلفية قبل الانخراط في مواجهات كبرى مع القوى الدولية المنافسة".اكتشاف جديد للغاز في مصر ينتج 50 مليون قدم يومياحققت مصر اكتشافا جديدا للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، بإنتاج مبدئي يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، بعد نجاح حفر البئر الاستكشافية (نيدوكو إن-2).وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن أعمال الحفر تمت في منطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ، على بعد نحو 3 كيلومترات من الشاطئ في مياه ضحلة، باستخدام تقنيات متطورة للحفر المائل، ما أسهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.في هذا الإطار، تفقد وزير البترول، كريم بدوي، جهاز الحفر "إي دي سي 56" الذي نفّذ أعمال البئر، وأكد أن الكشف الجديد يأتي ضمن جهود تعزيز الإنتاج المحلي، مع التوسع في أنشطة الاستكشاف وزيادة الاستثمارات.وأشار الوزير إلى أن قرب البئر من البنية التحتية القائمة يتيح ربطه سريعًا بالشبكة وبدء الإنتاج خلال أسابيع قليلة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الكميات المتوقعة، والتي تقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا، يمكن أن تسهم في سد أكثر من 70% من فجوة الطاقة الحالية، ما يساعد على تحقيق توازن نسبي داخل الشبكة وتقليل الاعتماد على الاستيراد".النيابة العامة المصرية تأمر بتشريح جثمان الطبيب الراحل ضياء العوضي بعد دفنهفي إطار قضية وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي، أمرت النيابة العامة المصرية بإعادة تشريح جثمان الراحل، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى وجود "شبهة جنائية" في الوفاة من عدمها.الدكتور ضياء العوضي، أثار جدلًا واسعًا في السنوات الأخيرة، بسبب طرحه لنظام غذائي عُرف بـ"نظام الطيبات"، الذي أحدث انقسامًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض داخل الوسط الطبي وخارجه، وتعرض بسببه لقرار الشطب من نقابة الأطباء.وأكد مدير تحرير الحوادث بصحيفة "الجمهورية" المصرية، وائل موسى، على "الالتزام بقرار النيابة العامة المصرية بحظر النشر في قضية وفاة الدكتور ضياء العوضي".وأشار إلى أن "النيابة قررت إخلاء سبيل أحد المحامين بكفالة مالية بعد إدلائه بتصريحات حول القضية"، مؤكدًا أن "تداول المعلومات يجب أن يظل في إطار ما تصدره الجهات الرسمية فقط".

إيران

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

عالم سبوتنيك, إيران, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, аудио