4 دول عربية تتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية لشهر مايو 2026

أظهرت قائمة أكبر الصفقات النفطية خلال مايو/أيار من عام 2026، حضورًا عربيًا بارزًا، حيث تصدرت 4 دول عريبة قائمة أكبر هذه الصفقات النفطية. 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T07:49+0000

وجاءت هذه الموجة من الاتفاقيات الجديدة بالتزامن مع تحركات مكثفة لشركات الطاقة العالمية لتعزيز استثماراتها في مشاريع الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية، لا سيما في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وذلك في ظل التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط ومشتقاته خلال الأعوام المقبلة.واستحوذت كل من قطر والإمارات ومصر على النصيب الأكبر من الصفقات العربية خلال مايو 2026، في وقت واصلت فيه الشركات الوطنية تعزيز حضورها الخارجي، مستفيدة من ارتفاع الإنفاق الاستثماري العالمي على مشروعات النفط والغاز والطاقة المرتبطة بها.وجاءت أكبر الصفقات النفطية في مايو 2026، على النحو الآتي:تطوير حقل بو الحنين القطري وصفقة قطر للطاقة في أوروغوايأضافت توسعة حقل "بو الحنين" النفطي في قطر بعدًا جديدًا إلى قائمة أكبر الصفقات النفطية خلال مايو 2026، وذلك بعد فوز شركة "وود" البريطانية بعقد هندسي متخصص لدعم أعمال خطوط الأنابيب البحرية المرتبطة بتطوير هذا الحقل العملاق الواقع شرق السواحل القطرية.تبرز هذه الصفقة المكانة المحورية لحقل "بو الحنين" ضمن خريطة الاستثمارات النفطية الإقليمية، خاصة أن الحقل الذي تم اكتشافه قبل أكثر من 6 عقود يعد ركيزة أساسية في دعم إنتاج قطر من النفط البحري، بالتوازي مع التوسعات الضخمة في قطاع الغاز.أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أن هذه الاتفاقيات تعزّز الشراكة الاستراتيجية مع شركة "شل"، وتفتح آفاقًا جديدة لتوسّع "قطر للطاقة" في قارة أمريكا الجنوبية، تماشيًا مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع محافظها الاستثمارية على المستوى العالمي.وتبرز هذه الصفقات ضمن قائمة أكبر الاتفاقيات النفطية في مايو 2026، نظرًا للمساحات البحرية الشاسعة التي تغطيها الامتيازات الثلاثة، والتي تتراوح بين 11 و18 ألف كيلومتر مربع، وبأعماق مياه تصل إلى 4 آلاف متر، ما يجعلها مشاريع ذات طابع تقني واستثماري متقدم.تخزين النفط الإماراتي في الهندتصدرت اتفاقيات تخزين النفط الخام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند قائمة أكبر الصفقات النفطية خلال مايو 2026، وذلك عقب توقيع تفاهمات جديدة على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أبوظبي، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع.وتبرز هذه التفاهمات الأهمية المتنامية لملف أمن الإمدادات، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وسعي الهند الحثيث لتنويع مصادر إمداداتها وتعزيز مرونة منظومة الطاقة لديها على نحو مستدام.صفقة مصرية في سلطنة عماننجحت شركة "إنبي" المصرية في الفوز بأحد أبرز العقود المدرجة ضمن قائمة أكبر الصفقات النفطية خلال مايو 2026، وذلك بعد توقيعها لمشروع "بدور، شمال شرق بيربا" لصالح شركة تنمية نفط العمانية، بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون دولار.يمثّل هذا المشروع أول دخول لشركة "إنبي" إلى سوق سلطنة عمان، حيث ستتولى تنفيذه بنظام "تسليم المفتاح" بصفتها المقاول العام، في خطوة تعكس التوسع المتزايد للشركات المصرية في أسواق الخليج، وتعزز من حضورها الإقليمي في قطاع النفط والغاز والطاقة.وتأتي هذه الصفقة تماشيًا مع التوجهات العالمية المدرجة ضمن أكبر الصفقات النفطية، والرامية إلى تقليل حرق الغاز المصاحب وتحسين استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التزام سلطنة عمان بخفض الانبعاثات وتحقيق هدف "صفر حرق اعتيادي" بحلول عام 2030.وقود الطيران المستدام البحرينيدخلت مملكة البحرين قائمة أكبر الصفقات النفطية، عبر توقيع اتفاقية تاريخية لشراء وقود الطيران المستدام (ساف)، في خطوة تعكس تنامي دور دول الخليج في دعم مشروعات الوقود منخفض الانبعاثات، وتطوير صناعات الطاقة النظيفة المرتبطة بقطاع النقل الجوي العالمي.أكدت شركة "دي إتش إل إكسبريس" أن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة استراتيجية محورية لدعم هدفها المتمثل في رفع نسبة استخدام وقود الطيران المستدام إلى 30% بحلول عام 2030، تماشيًا مع خططها العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاعي الطيران والشحن الجوي.إيران: حقل "بارس" الجنوبي يستأنف إنتاج الغاز لأول مرة منذ بدء الحرب مؤسسات دولية كبرى تحذر: تعطل الملاحة في مضيق هرمز يهدد أمن الطاقة والاقتصاد العالمي

