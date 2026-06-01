4 دول عربية تتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية لشهر مايو 2026
أظهرت قائمة أكبر الصفقات النفطية خلال مايو/أيار من عام 2026، حضورًا عربيًا بارزًا، حيث تصدرت 4 دول عريبة قائمة أكبر هذه الصفقات النفطية. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, نفط خام, دول عربية
07:49 GMT 01.06.2026
أظهرت قائمة أكبر الصفقات النفطية خلال مايو/أيار من عام 2026، حضورًا عربيًا بارزًا، حيث تصدرت 4 دول عريبة قائمة أكبر هذه الصفقات النفطية.
وجاءت هذه الموجة من الاتفاقيات الجديدة بالتزامن مع تحركات مكثفة لشركات الطاقة العالمية لتعزيز استثماراتها في مشاريع الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية، لا سيما في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وذلك في ظل التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط ومشتقاته خلال الأعوام المقبلة.

وكشفت البيانات الخاصة بأكبر الصفقات النفطية في مايو 2026، عن تنوع ملحوظ في طبيعة الاتفاقيات المبرمة، شملت تطوير الحقول البحرية، وتوسعة شبكات خطوط الأنابيب، وعقود تخزين النفط، بالإضافة إلى عقود الخدمات الهندسية والتشغيلية المرتبطة بعمليات الإنتاج والنقل والتكرير.

واستحوذت كل من قطر والإمارات ومصر على النصيب الأكبر من الصفقات العربية خلال مايو 2026، في وقت واصلت فيه الشركات الوطنية تعزيز حضورها الخارجي، مستفيدة من ارتفاع الإنفاق الاستثماري العالمي على مشروعات النفط والغاز والطاقة المرتبطة بها.
وجاءت أكبر الصفقات النفطية في مايو 2026، على النحو الآتي:
قطر: (صفقة لتطوير حقل بوالحنين، واستحواذ في أوروغواي).
الإمارات: (صفقة لتخزين النفط الإماراتي في الهند).
مصر: (صفقة نفطية مهمة في سلطنة عمان).
البحرين (صفقة لشراء وقود الطيران المستدام).
تطوير حقل بو الحنين القطري وصفقة قطر للطاقة في أوروغواي

أضافت توسعة حقل "بو الحنين" النفطي في قطر بعدًا جديدًا إلى قائمة أكبر الصفقات النفطية خلال مايو 2026، وذلك بعد فوز شركة "وود" البريطانية بعقد هندسي متخصص لدعم أعمال خطوط الأنابيب البحرية المرتبطة بتطوير هذا الحقل العملاق الواقع شرق السواحل القطرية.

يتضمن العقد تصميم ما يصل إلى 25 خط أنابيب بحري معقد، إلى جانب إجراء تحليل دقيق لتقاطعات البنية التحتية القائمة، وضمان توفير أنظمة حماية للخطوط من التمدد الحراري، بما يعزّز موثوقية العمليات التشغيلية على المدى الطويل داخل الحقل، وفق ما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.

تبرز هذه الصفقة المكانة المحورية لحقل "بو الحنين" ضمن خريطة الاستثمارات النفطية الإقليمية، خاصة أن الحقل الذي تم اكتشافه قبل أكثر من 6 عقود يعد ركيزة أساسية في دعم إنتاج قطر من النفط البحري، بالتوازي مع التوسعات الضخمة في قطاع الغاز.
وعزّزت شركة "قطر للطاقة" مكانتها العالمية ضمن هذه الصفقات، وذلك عبر توقيع اتفاقيات استراتيجية للاستحواذ على حصص مشاركة في 3 مناطق استكشاف بحرية قبالة سواحل أوروغواي، بالتعاون مع شركات طاقة عالمية رائدة، في مقدمتها "شل" و"شيفرون".
أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أن هذه الاتفاقيات تعزّز الشراكة الاستراتيجية مع شركة "شل"، وتفتح آفاقًا جديدة لتوسّع "قطر للطاقة" في قارة أمريكا الجنوبية، تماشيًا مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع محافظها الاستثمارية على المستوى العالمي.
وتبرز هذه الصفقات ضمن قائمة أكبر الاتفاقيات النفطية في مايو 2026، نظرًا للمساحات البحرية الشاسعة التي تغطيها الامتيازات الثلاثة، والتي تتراوح بين 11 و18 ألف كيلومتر مربع، وبأعماق مياه تصل إلى 4 آلاف متر، ما يجعلها مشاريع ذات طابع تقني واستثماري متقدم.
تخزين النفط الإماراتي في الهند

تصدرت اتفاقيات تخزين النفط الخام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند قائمة أكبر الصفقات النفطية خلال مايو 2026، وذلك عقب توقيع تفاهمات جديدة على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أبوظبي، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع.
تستهدف الاتفاقية الجديدة استكشاف فرص زيادة كميات النفط الإماراتي المخزَّن داخل المنشآت الاستراتيجية الهندية، لا سيما في منشأة "مانغالور"، التي تحتفظ فيها "أدنوك" حاليًا بنحو 5.86 مليون برميل من النفط الخام الإماراتي.
وتبرز هذه التفاهمات الأهمية المتنامية لملف أمن الإمدادات، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وسعي الهند الحثيث لتنويع مصادر إمداداتها وتعزيز مرونة منظومة الطاقة لديها على نحو مستدام.
صفقة مصرية في سلطنة عمان

نجحت شركة "إنبي" المصرية في الفوز بأحد أبرز العقود المدرجة ضمن قائمة أكبر الصفقات النفطية خلال مايو 2026، وذلك بعد توقيعها لمشروع "بدور، شمال شرق بيربا" لصالح شركة تنمية نفط العمانية، بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون دولار.
يمثّل هذا المشروع أول دخول لشركة "إنبي" إلى سوق سلطنة عمان، حيث ستتولى تنفيذه بنظام "تسليم المفتاح" بصفتها المقاول العام، في خطوة تعكس التوسع المتزايد للشركات المصرية في أسواق الخليج، وتعزز من حضورها الإقليمي في قطاع النفط والغاز والطاقة.
يستهدف المشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة تجميع "بيربا" لمعالجة الغاز من 1.4 مليون متر مكعب قياسي يوميًا إلى 4.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع الحفاظ على القدرة الحالية لمعالجة النفط عند مستوى 4 آلاف متر مكعب يوميًا، وفق ما رصدته منصة "الطاقة" المتخصصة.
وتأتي هذه الصفقة تماشيًا مع التوجهات العالمية المدرجة ضمن أكبر الصفقات النفطية، والرامية إلى تقليل حرق الغاز المصاحب وتحسين استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التزام سلطنة عمان بخفض الانبعاثات وتحقيق هدف "صفر حرق اعتيادي" بحلول عام 2030.
وقود الطيران المستدام البحريني

دخلت مملكة البحرين قائمة أكبر الصفقات النفطية، عبر توقيع اتفاقية تاريخية لشراء وقود الطيران المستدام (ساف)، في خطوة تعكس تنامي دور دول الخليج في دعم مشروعات الوقود منخفض الانبعاثات، وتطوير صناعات الطاقة النظيفة المرتبطة بقطاع النقل الجوي العالمي.
وقّعت مجموعة "دي إتش إل إكسبريس" اتفاقية طويلة الأمد مع مصنع شركة "ساف وان" البحرينية، لتوريد وقود الطيران المستدام، ضمن أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يُدمج ضمن شبكة الإمدادات العالمية للشركة المتخصصة في خدمات الشحن السريع.
أكدت شركة "دي إتش إل إكسبريس" أن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة استراتيجية محورية لدعم هدفها المتمثل في رفع نسبة استخدام وقود الطيران المستدام إلى 30% بحلول عام 2030، تماشيًا مع خططها العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاعي الطيران والشحن الجوي.
