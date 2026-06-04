إعلام إسرائيلي: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في جنوب لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
نحو عالم يرتفع فيه صوت الحوار والشراكة بعيداً من لغة الحروب والقتال... ماذا عن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي؟
10:00 GMT
3 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260604/إعلام-إسرائيلي-نجاة-قائد-عسكري-بارز-من-محاولة-اغتيال-في-جنوب-لبنان-1114047727.html
إعلام إسرائيلي: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في جنوب لبنان
إعلام إسرائيلي: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد المنطقة الشمالية، الجنرال رافي ميلو، نجا من محاولة اغتيال محققة نفذها "حزب الله" اللبناني بواسطة طائرة مسيرة مفخخة. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T12:12+0000
2026-06-04T12:12+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_0:146:1411:940_1920x0_80_0_0_307994dd7891a5e139d2b055ffe7b0ad.jpg
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فرضت تعديلات جوهرية وعاجلة على بروتوكولات تحرك القادة العسكريين الإسرائيليين في جنوب لبنان، وذلك في أعقاب نجاة الجنرال ميلو.وأوضحت الصحيفة أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية كشفت عن أبعاد خرق أمني، دفع الجيش لإعادة تقييم سلامة كبار قادته العسكريين في الميدان.وأشارت إلى أن إحدى مسيَّرات "حزب الله" اللبناني المفخخة حاولت استهداف سيارة القائد الإسرائيلي، لكنه نجا بمعجزة بعد ترجُّله من السيارة، قبل لحظات من اصطدام المسيَّرة بالسيارة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر "حزب الله" التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260604/اليونيفيل-تعلن-مقتل-جندي-لها-وجرح-اثنين-بسقوط-قذائف-أمس-على-موقع-لها-جنوبي-لبنان----عاجل-1114040151.html
https://sarabic.ae/20260604/الجيش-الإسرائيلي-يطالب-اللبنانيين-بالامتناع-عن-التوجه-إلى-مناطق-جنوب-نهر-الزهراني-1114040749.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_32:0:1285:940_1920x0_80_0_0_f3ad351e1fa46f277d26cc5cd1ca9e50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

إعلام إسرائيلي: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في جنوب لبنان

12:12 GMT 04.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه "أنصار الله" من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد المنطقة الشمالية، الجنرال رافي ميلو، نجا من محاولة اغتيال محققة نفذها "حزب الله" اللبناني بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فرضت تعديلات جوهرية وعاجلة على بروتوكولات تحرك القادة العسكريين الإسرائيليين في جنوب لبنان، وذلك في أعقاب نجاة الجنرال ميلو.
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
"اليونيفيل" تعلن مقتل جندي لها وجرح اثنين بسقوط قذائف أمس على موقع لها جنوبي لبنان
08:19 GMT
وأوضحت الصحيفة أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية كشفت عن أبعاد خرق أمني، دفع الجيش لإعادة تقييم سلامة كبار قادته العسكريين في الميدان.
وأشارت إلى أن إحدى مسيَّرات "حزب الله" اللبناني المفخخة حاولت استهداف سيارة القائد الإسرائيلي، لكنه نجا بمعجزة بعد ترجُّله من السيارة، قبل لحظات من اصطدام المسيَّرة بالسيارة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
الجيش الإسرائيلي يطالب اللبنانيين بالامتناع عن التوجه إلى مناطق جنوب نهر الزهراني
08:31 GMT
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.
وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر "حزب الله" التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала