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إعلام إسرائيلي: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في جنوب لبنان

إعلام إسرائيلي: نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد المنطقة الشمالية، الجنرال رافي ميلو، نجا من محاولة اغتيال محققة نفذها "حزب الله" اللبناني بواسطة طائرة مسيرة مفخخة. 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T12:12+0000

2026-06-04T12:12+0000

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فرضت تعديلات جوهرية وعاجلة على بروتوكولات تحرك القادة العسكريين الإسرائيليين في جنوب لبنان، وذلك في أعقاب نجاة الجنرال ميلو.وأوضحت الصحيفة أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية كشفت عن أبعاد خرق أمني، دفع الجيش لإعادة تقييم سلامة كبار قادته العسكريين في الميدان.وأشارت إلى أن إحدى مسيَّرات "حزب الله" اللبناني المفخخة حاولت استهداف سيارة القائد الإسرائيلي، لكنه نجا بمعجزة بعد ترجُّله من السيارة، قبل لحظات من اصطدام المسيَّرة بالسيارة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر "حزب الله" التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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