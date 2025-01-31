https://sarabic.ae/20250131/لماذا-فشلت-التكنولوجيا-في-منع-التصادم-الجوي-المميت-فوق-واشنطن؟--1097335545.html
لماذا فشلت التكنولوجيا في منع التصادم الجوي المميت فوق واشنطن؟
لماذا فشلت التكنولوجيا في منع التصادم الجوي المميت فوق واشنطن؟
سبوتنيك عربي
اصطدمت طائرة ركاب ومروحية تابعة للجيش الأمريكي، ليلة الأربعاء الماضي، على ارتفاع منخفض بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، وتحطمتا في نهر بوتوماك. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T07:49+0000
2025-01-31T07:49+0000
2025-01-31T07:49+0000
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ووفقا للسلطات الأمريكية، كان على متن الرحلة (AA5342) التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في ولاية كانساس 60 راكبًا، بما في ذلك أبطال التزلج الفني الأمريكي والروسي، وأربعة من أفراد الطاقم. وكان هناك ثلاثة أفراد عسكريين في المروحية، التي كانت تقوم برحلة تدريبية روتينية. ولم ينج أحدًا على متن الطائرتين.وذكرت السلطات في الولايات المتحدة، أنه توجد تقنية مصممة لمساعدة الطيارين على تجنب الاصطدامات في الجو مع الطائرات الأخرى. يُعرف هذا باسم نظام تجنب الاصطدام المروري أو (TCAS).يعمل النظام الذي يُشار إليه أحيانًا أيضًا باسم "ACAS" (نظام تجنب الاصطدام المحمول جوًا) بشكل مستقل عن نظام مراقبة الحركة الجوية الخارجي. والغرض منه هو تنبيه الطيارين على الفور إلى الطائرات القريبة والاصطدامات الجوية المحتملة.إذا كان هناك خطر تصادم، فإنه يولد ما يسمى "تنبيه حركة المرور" أو (TA). عندما يتم إصدار (TA)، ويتم إخطار الطيار بالتهديد، ولكن يجب عليه تحديد أفضل إجراء مراوغ يمكن اتخاذه.وتذهب تقنية الجيل الثاني، المعروفة باسم (TCAS II)، إلى خطوة أبعد من ذلك: فهي تزود الطيار بتعليمات محددة حول كيفية تجنب الاصطدام بطائرة قريبة أو الاصطدام بحركة المرور، إما بالنزول أو الصعود أو الدوران أو تعديل سرعته.ويجب أن تكون أي طائرة تستخدم لأغراض تجارية مجهزة بنظام (TCAS) وفقًا للوائح الدولية بموجب ما يُعرف باتفاقية شيكاغو. وهناك أحكام محددة بموجب الاتفاقية للطائرات غير التجارية.وبغض النظر عما إذا كانت المروحية العسكرية المشاركة في الحادث مزودة بنظام (TCAS) أم لا، فإن التكنولوجيا لا تزال محدودة. وعلى وجه الخصوص، يتم منعها على ارتفاعات أقل من 300 متر تقريبًا.كان آخر ارتفاع مسجل لرحلة الخطوط الجوية الأمريكية (AA5342) نحو 90 مترًا. وكان آخر ارتفاع مسجل للمروحية العسكرية الأمريكية التي اصطدمت بالطائرة نحو 60 مترًا.وهذا يرجع في المقام الأول إلى أن النظام يعتمد على بيانات مقياس الارتفاع الراديوي، والتي تقيس الارتفاع وتصبح أقل دقة بالقرب من الأرض. يمكن أن يؤدي هذا إلى تعليمات غير موثوقة لتجنب الاصطدام. وهناك مشكلة أخرى وهي أن الطائرة على مثل هذا الارتفاع المنخفض لا يمكنها النزول أكثر لتجنب الاصطدام.ويعد مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن أحد أكثر المطارات ازدحامًا في الولايات المتحدة. تتقاسم الطائرات التجارية والعسكرية والخاصة مجالًا جويًا وممرات محدودة للغاية. وكان موقعًا للعديد من حوادث التصادم في السنوات الأخيرة.ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من شهر بقليل من تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية، ربما نتيجة لضربة طائر، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 181 شخصًا باستثناء شخصين. وقد سلط الحادثان الضوء على سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم.هل هناك مقاعد أكثر أمانا على متن الطائرة في حال حصول حادث؟فيديو سقوط طائرة إماراتية يثير القلق وطيران الإمارات تصدر توضيحا رسميا
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, طيران, حوادث طيران, شركات طيران, حوادث, حوادث الطائرات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, طيران, حوادث طيران, شركات طيران, حوادث, حوادث الطائرات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لماذا فشلت التكنولوجيا في منع التصادم الجوي المميت فوق واشنطن؟
اصطدمت طائرة ركاب ومروحية تابعة للجيش الأمريكي، ليلة الأربعاء الماضي، على ارتفاع منخفض بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، وتحطمتا في نهر بوتوماك.
ووفقا للسلطات الأمريكية، كان على متن الرحلة (AA5342) التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في ولاية كانساس 60 راكبًا، بما في ذلك أبطال التزلج الفني الأمريكي والروسي، وأربعة من أفراد الطاقم. وكان هناك ثلاثة أفراد عسكريين في المروحية، التي كانت تقوم برحلة تدريبية روتينية. ولم ينج أحدًا على متن الطائرتين.
وذكرت السلطات في الولايات المتحدة، أنه توجد تقنية مصممة لمساعدة الطيارين على تجنب الاصطدامات في الجو مع الطائرات الأخرى. يُعرف هذا باسم نظام تجنب الاصطدام المروري أو (TCAS).
نظام (TCAS) هو نظام أمان للطائرات يراقب المجال الجوي حول الطائرة بحثًا عن طائرات أخرى مجهزة بأجهزة إرسال واستقبال. وهي عبارة عن أجهزة تستمع إلى الإشارات الإلكترونية الواردة وتستجيب لها.
يعمل النظام الذي يُشار إليه أحيانًا أيضًا باسم "ACAS" (نظام تجنب الاصطدام المحمول جوًا) بشكل مستقل عن نظام مراقبة الحركة الجوية الخارجي. والغرض منه هو تنبيه الطيارين على الفور إلى الطائرات القريبة
والاصطدامات الجوية المحتملة.
ومنذ تطوير التكنولوجيا في عام 1974، خضعت لعدد من التطورات. وتراقب تكنولوجيا الجيل الأول، المعروفة باسم (TCAS I)، ما حول الطائرة. وهي توفر معلومات عن اتجاه وارتفاع أي طائرة قريبة.
إذا كان هناك خطر تصادم، فإنه يولد ما يسمى "تنبيه حركة المرور" أو (TA). عندما يتم إصدار (TA)، ويتم إخطار الطيار بالتهديد، ولكن يجب عليه تحديد أفضل إجراء مراوغ يمكن اتخاذه.
وتذهب تقنية الجيل الثاني، المعروفة باسم (TCAS II)، إلى خطوة أبعد من ذلك: فهي تزود الطيار بتعليمات محددة حول كيفية تجنب الاصطدام بطائرة قريبة
أو الاصطدام بحركة المرور، إما بالنزول أو الصعود أو الدوران أو تعديل سرعته.
وتتمكن هذه الأنظمة الأحدث أيضًا من التواصل مع بعضها بعضا. وهذا يضمن تنسيق النصائح المقدمة لكل طائرة.
ويجب أن تكون أي طائرة تستخدم لأغراض تجارية مجهزة بنظام (TCAS) وفقًا للوائح الدولية بموجب ما يُعرف باتفاقية شيكاغو. وهناك أحكام محددة بموجب الاتفاقية للطائرات غير التجارية.
ولا تخضع المروحيات العسكرية لأحكام اتفاقية شيكاغو (على الرغم من خضوعها للقوانين واللوائح المحلية). وهناك تقارير تفيد بأن المروحية العسكرية لم تكن مزودة بنظام (TCAS) على متنها.
وبغض النظر عما إذا كانت المروحية العسكرية المشاركة في الحادث مزودة بنظام (TCAS) أم لا، فإن التكنولوجيا لا تزال محدودة. وعلى وجه الخصوص، يتم منعها على ارتفاعات أقل من 300 متر تقريبًا.
كان آخر ارتفاع مسجل لرحلة الخطوط الجوية الأمريكية
(AA5342) نحو 90 مترًا. وكان آخر ارتفاع مسجل للمروحية العسكرية الأمريكية التي اصطدمت بالطائرة نحو 60 مترًا.
وليس من قبيل الصدفة أن يتم منع نظام التحكم في الطيران على ارتفاعات منخفضة. في الواقع، هذا جزء من تصميم التكنولوجيا.
وهذا يرجع في المقام الأول إلى أن النظام يعتمد على بيانات مقياس الارتفاع الراديوي،
والتي تقيس الارتفاع وتصبح أقل دقة بالقرب من الأرض. يمكن أن يؤدي هذا إلى تعليمات غير موثوقة لتجنب الاصطدام. وهناك مشكلة أخرى وهي أن الطائرة على مثل هذا الارتفاع المنخفض لا يمكنها النزول أكثر لتجنب الاصطدام.
ويعد مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن أحد أكثر المطارات ازدحامًا في الولايات المتحدة. تتقاسم الطائرات التجارية والعسكرية والخاصة مجالًا جويًا وممرات محدودة للغاية. وكان موقعًا للعديد من حوادث التصادم
في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من شهر بقليل من تحطم طائرة ركاب
في كوريا الجنوبية، ربما نتيجة لضربة طائر، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 181 شخصًا باستثناء شخصين. وقد سلط الحادثان الضوء على سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم.