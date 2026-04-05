https://sarabic.ae/20260405/خبير-عسكري-أمريكي-الحرب-في-الشرق-الأوسط-تهدد-بتفاقم-معاناة-الشعوب-1112312782.html
خبير عسكري أمريكي: الحرب في الشرق الأوسط تهدد بتفاقم معاناة الشعوب
سبوتنيك عربي
أفاد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، بأن عامة الناس سيدفعون ثمن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T20:26+0000
وكتب ديفيس على منصة "إكس": "يقول ترامب إن على إيران الاستسلام بحلول يوم الثلاثاء وإلا سيدمر كل شيء. وتطالب إيران بتعويضات كشرط مسبق لفتح المضيق، إنها لعبة دولية ضخمة من نوع "من يستطيع التفوق على من؟".
وأكمل: "أمر واحد مؤكد سيدفع عامة الناس الثمن. سنخسر، مهما كان القرار الذي سيتخذه هؤلاء القادة".
وأشار ديفيس إلى أن السبيل الوحيد أمام أطراف النزاع هو المزيد من التصعيد.
واختتم قائلا: "هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الثمن الذي سندفعه جميعا".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.