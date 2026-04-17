ملف الهجرة غير النظامية يثير جدلا تحت قبة البرلمان التونسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ملف الهجرة غير النظامية يثير جدلا تحت قبة البرلمان التونسي
عاد ملف الهجرة غير النظامية في تونس إلى واجهة الجدل، حيث تصاعدت أصوات تدفع نحو تبني مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، تقوم أساسا على... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
ويكشف الجدل تحت قبة البرلمان التونسي، في عمقه عن إشكال أوسع يتعلّق بكيفية إدارة ملف الهجرة في تونس، ليس فقط من زاوية أمنية أو قانونية، بل أيضا من منظور حقوقي وإنساني، يضمن حماية الفئات الهشة من كل أشكال التمييز والعنف، ويضع حدا لتصاعد خطاب الكراهية الذي يهدد بتقويض قيم التعايش داخل المجتمع.
عاد ملف الهجرة غير النظامية في تونس إلى واجهة الجدل، حيث تصاعدت أصوات تدفع نحو تبني مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، تقوم أساسا على تسريع إجراءات الترحيل، بوصفها الخيار الأكثر "واقعية" لاحتواء ما يرونه تفاقما للظاهرة، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر تغذية خطاب عنصري يهدد السلم الاجتماعي.
ويكشف الجدل تحت قبة البرلمان التونسي، في عمقه عن إشكال أوسع يتعلّق بكيفية إدارة ملف الهجرة في تونس، ليس فقط من زاوية أمنية أو قانونية، بل أيضا من منظور حقوقي وإنساني، يضمن حماية الفئات الهشة من كل أشكال التمييز والعنف، ويضع حدا لتصاعد خطاب الكراهية الذي يهدد بتقويض قيم التعايش داخل المجتمع.

وفي السياق، أكدت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مسألة ترحيل المهاجرين غير النظاميين باتت ضرورة قصوى في تونس"، معتبرة أن "تناول هذا الملف تحت قبة البرلمان تم إخراجه عن سياقه الحقيقي".

وأوضحت المسدي، وهي من بين النواب الذين تقدموا بعريضة إلى الرئيس التونسي تدعو إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، أن "هذا التوجه يستند إلى مخاوف تتعلق بالتركيبة الديموغرافية في البلاد"، وأضافت: "قدمنا مقترح قانون داخل البرلمان يهدف إلى تنظيم عمليات الترحيل، سواء في إطار العودة الطوعية أو من خلال تأطير قانوني للعودة القسرية، إلا أنه لم يُعرض إلى حد الآن للنقاش".

كما شددت على مساندتها لموقف الرئيس الذي أكد في أكثر من مناسبة أن "تونس لن تكون أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين"، معتبرة أن غياب "قرار رسمي حاسم" ساهم في تفاقم الأزمة داخل البلاد.

في المقابل، قدم وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة استماع عقدها البرلمان مؤخرا، رواية مختلفة نسبيا، إذ أكد أن تونس "نجحت إلى حد كبير في إدارة ملف المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، رغم تعقيداته وتشابك أبعاده"، وأوضح أن التعاطي مع هذا الملف يتم "في إطار احترام القانون والمواثيق الدولية"، في محاولة للتوفيق بين متطلبات السيادة الوطنية والالتزامات الحقوقية.
تحذيرات من الانزلاق نحو خطاب تمييزي

وفي مقابل الدعوات المتصاعدة إلى الترحيل، برزت داخل البرلمان أيضا مواقف تحذّر من خطورة الانزلاق نحو خطاب تمييزي قد يفاقم من هشاشة أوضاع المهاجرين ويهدد التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات، ثابت العابد، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "اللجنة تتابع باهتمام وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس، لا سيما في ظل التقارير المتواترة التي تشير إلى تردي أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية".
وأوضح العابد، أن "التعاطي مع هذا الملف يجب أن يظل محكوما بالالتزامات الدستورية والدولية لتونس"، مشددا على أن "احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز، إلى جانب ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، تبقى مبادئ لا يمكن التفريط فيها بغض النظر عن الوضعية القانونية للأشخاص".
ولفت إلى أن "معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تختزل في مقاربة أمنية أو إجرائية، بل تستوجب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية، فضلا عن مسؤولية الشركاء الدوليين في إدارة هذا الملف بشكل عادل ومتوازن".

وشدد العابد على أن "أي توجه نحو الترحيل يجب أن يتم في إطار القانون، مع احترام الضمانات الفردية والإجراءات القانونية الواجبة"، محذرا من مخاطر التعميم أو التحريض، بقوله: "نرفض كل أشكال الخطاب العنصري أو التمييزي، أيا كان مصدره، ونعتبره تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي ولمبادئ دولة القانون".
خطة جديدة لإدارة ملف الهجرة

في سياق النقاش الدائر حول سبل التعاطي مع الهجرة غير النظامية، دعا النائب محمد علي التومي، إلى مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، معتبرا أن "بعض التصريحات الأخيرة تكرّس مناخا سلبيا تجاه المهاجرين، خاصة النساء من أفريقيا جنوب الصحراء".
وقال التومي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الخطاب السياسي كان من الأجدر أن يظل منسجما مع القيم الإنسانية الكونية، دون المساس بحقوق المهاجرات أو التقليل من خطورة الانتهاكات التي قد يتعرضن لها".
وبين أن ملف الهجرة غير النظامية "يتطلب من الدولة التونسية وضع خارطة طريق جديدة بالتنسيق مع دول الجنوب، تقوم على مقاربة اقتصادية وسياسية شاملة، بما يساهم في تخفيف العبء عن تونس ومعالجة جذور الظاهرة".
كما وجه التومي انتقادات لمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2023، معتبرا أنها "خدمت بالأساس مصالح الجانب الأوروبي"، في إشارة إلى تركيزها على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجة أسبابها.

ويُذكر أن هذه المذكرة أثارت منذ توقيعها موجة من الانتقادات، حيث اعتبرت عدة منظمات أنها قد تفضي إلى انتهاكات لحقوق المهاجرين، سواء التونسيين داخل فضاء "شنغن" أو المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء داخل تونس، ما يعكس حجم التحديات التي لا تزال تحيط بإدارة هذا الملف الشائك، في غياب توازن واضح بين الاعتبارات السيادية والالتزامات الحقوقية.
