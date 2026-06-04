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3 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
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10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
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نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
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الخط العربي يزين علامة "سبوتنيك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
الخط العربي يزين علامة "سبوتنيك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد يجسد التلاقي الثقافي والانفتاح الحضاري، عرضت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اسمها مكتوبًا بالخط العربي داخل جناح المملكة العربية السعودية... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وتعكس هذه اللفتة تقديرًا لجماليات الخط العربي ومكانته الثقافية، كما تؤكد أهمية تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات، في ظل الحضور الدولي الواسع الذي يشهده المنتدى.ويذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو الجاري، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260603/خبراء-لـسبوتنيك-منتدى-سان-بطرسبورغ-نافذة-روسيا-الناعمة-على-العالم-1114012825.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, السعودية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, السعودية

الخط العربي يزين علامة "سبوتنيك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو

14:27 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 14:31 GMT 04.06.2026)
© Sputnikالخط العربي يزيّن علامة "سبوتنيك" في منتدى سان بطرسبورغ
الخط العربي يزيّن علامة سبوتنيك في منتدى سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik
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في مشهد يجسد التلاقي الثقافي والانفتاح الحضاري، عرضت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اسمها مكتوبًا بالخط العربي داخل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، في مبادرة لاقت اهتمامًا واسعًا من زوار المنتدى.
وتعكس هذه اللفتة تقديرًا لجماليات الخط العربي ومكانته الثقافية، كما تؤكد أهمية تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات، في ظل الحضور الدولي الواسع الذي يشهده المنتدى.

ويأتي هذا الحضور المميز على هامش أعمال "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"، الذي يُعد منصة عالمية بارزة للحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الاقتصادية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم.

ويذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو الجاري، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
جناح سبوتنيك في منتدى بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
خبراء لـ"سبوتنيك": منتدى بطرسبورغ نافذة روسيا الناعمة على العالم
أمس, 16:17 GMT
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
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