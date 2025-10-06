https://sarabic.ae/20251006/اتهامات-للحكومة-بالتقصير-العراق-بلا-درع-جوي-أمام-التهديدات-الإقليمية--1105676015.html

اتهامات للحكومة بالتقصير.. العراق بلا درع جوي أمام التهديدات الإقليمية

اتهامات للحكومة بالتقصير.. العراق بلا درع جوي أمام التهديدات الإقليمية

سبوتنيك عربي

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتكرار الخروقات الجوية فوق الأراضي العراقية، يتصاعد الجدل مجددا حول ضعف منظومة الدفاع الجوي في البلاد، وعجزها عن حماية سماء... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T11:32+0000

2025-10-06T11:32+0000

2025-10-06T11:32+0000

العراق

دفاع جوي

منظومة دفاع جوي

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104327/75/1043277525_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_4147aac8e1dbfcd167aaa7c2f45bc915.jpg

وبينما تتحدث أصوات سياسية عن "سيادة منقوصة" و"أجواء مفتوحة لكل من شاء"، يحمل باحثون وخبراء الحكومة العراقية مسؤولية هذا التدهور، متهمين إياها بالتقاعس عن بناء قدرات دفاعية حقيقية رغم الموازنات الضخمة والتهديدات المتزايدة. مسؤولية ضعف الدفاعات الجويةويحمل الباحث في الشأن السياسي، محمد الكاظمي: "الحكومة العراقية بجميع مؤسساتها، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية، المسؤولية الكاملة عن التقصير في حماية الأجواء العراقية وتكرار الخروقات الجوية الأجنبية دون علم السلطات الرسمية".ويشير إلى أن "الأحداث الإقليمية الأخيرة، ولا سيما التصعيد بين إيران وإسرائيل، أظهرت بوضوح أن الأجواء العراقية أصبحت مفتوحة أمام الطائرات والصواريخ من الطرفين، في ظل ضعف واضح في قدرات الدفاع الجوي العراقي".ويؤكد أن "غياب التكنولوجيا الحديثة في سلاح الجو العراقي، وتراجع كفاءة منظومات الطائرات مثل "إف 16"، يعكس قصورا واضحا في التخطيط العسكري"، مطالبا الحكومة والبرلمان ولجنة الأمن والدفاع النيابية بـ "تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية وحماية سيادته الجوية".سماء العراق مفتوحة أمام الاعتداءات الخارجيةفي المقابل، يقول الحقوقي والمهتم في الشأن السياسي، زين العابدين العنبكي، لـ "سبوتنيك": "يعد العراق من الدول ذات القدرات الجوية الضعيفة، نتيجة عدم امتلاكه لمنظومات دفاعية متطورة أو طائرات قادرة على فرض السيطرة الكاملة على أجوائه، ما أدى إلى فقدان جزء مهم من سيادته الوطنية".ووفقا للباحث العراقي، فإن "ضعف القوة الجوية أجبر العراق خلال معارك التحرير ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا ودول عدة) على الاستعانة بالقوات الصديقة والتحالف الدولي لتنفيذ الضربات الجوية، ما يعكس غياب الاستقلالية في القرار العسكري".وتابع العنبكي: "مايزال العراق غير قادر على تشغيل أو تطوير قوته الجوية دون موافقة الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "غياب منظومات دفاعية متقدمة ومنع دخول السلاح الروسي خلال السنوات الماضية بسبب السياسة الأمريكية، جعلا الأجواء العراقية ساحة مفتوحة أمام الطيران الإسرائيلي وغيره من القوى الإقليمية".وفي وقت سابق من العام الجاري، كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، عن خطة لتطوير القدرات الدفاعية والقتالية لبلاده، تستند أساسا إلى تعاقدات للتسلح بعيدا عن واشنطن، مؤكدا العمل على حماية أجواء العراق من أي اختراقات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من خطوات التحديث العسكري والتسليح النوعي.العراق مُنع من إبرام عقود دفاع جوي مع روسياإلى ذلك، يجدد الباحث المحلي أبو نمر الصافي، مطالبته بضرورة "تطوير القدرات الجوية والعسكرية العراقية"، مؤكدا أن "بغداد حاولت في أكثر من مناسبة إبرام عقود لشراء مروحيات ومنظومات دفاع جوي وصواريخ من روسيا لصالح القوات الأمنية، لكن جهات دولية، وفق قوله، تدخلت وأوقفت تلك الصفقات".ويطالب الباحث، الحكومة ومؤسساتها المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، بـ"العمل الفوري على تأمين احتياجات السلاح الجوي وبناء منظومات دفاعية وطنية تعزز من قدرة العراق على حماية أجوائه والسيطرة عليها دون الاعتماد على موافقات خارجية".ويدعو الصافي، إلى "إشراك البرلمان ولجنة الأمن والدفاع والمجتمع المدني في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز القدرات الجوية، تتضمن خيارات تمويلية وتقنية تتيح للعراق استعادة جزء من سيادته في المجال الجوي".

https://sarabic.ae/20240906/الجيش-العراقي-حققنا-مستويات-متقدمة-بالدفاع-الجوي-ونصب-رادارات-بمستويات-عالية-1092445161.html

https://sarabic.ae/20251002/العراق-العمليات-المشتركة-تكشف-حقيقة-أصوات-المقاتلات-الحربية-في-سماء-بغداد-1105526687.html

https://sarabic.ae/20251001/البنتاغون-الولايات-المتحدة-وشركاؤها-في-التحالف-سيقلصون-مهمتهم-العسكرية-في-العراق-1105481254.html

https://sarabic.ae/20250926/وزير-الخارجية-العراقي-يرد-على-تهديدات-نتنياهو-بشن-ضربات-ضد-بلاده-1105310523.html

https://sarabic.ae/20250915/إلغاء-تفويض-الحرب-الأمريكي-هل-يبدأ-عصر-السيادة-العراقية-الكاملة؟-1104811347.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, دفاع جوي, منظومة دفاع جوي, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري