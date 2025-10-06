عربي
أمساليوم
بث مباشر
اتهامات للحكومة بالتقصير.. العراق بلا درع جوي أمام التهديدات الإقليمية
اتهامات للحكومة بالتقصير.. العراق بلا درع جوي أمام التهديدات الإقليمية
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتكرار الخروقات الجوية فوق الأراضي العراقية، يتصاعد الجدل مجددا حول ضعف منظومة الدفاع الجوي في البلاد، وعجزها عن حماية سماء... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T11:32+0000
2025-10-06T11:32+0000
العراق
دفاع جوي
منظومة دفاع جوي
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104327/75/1043277525_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_4147aac8e1dbfcd167aaa7c2f45bc915.jpg
وبينما تتحدث أصوات سياسية عن "سيادة منقوصة" و"أجواء مفتوحة لكل من شاء"، يحمل باحثون وخبراء الحكومة العراقية مسؤولية هذا التدهور، متهمين إياها بالتقاعس عن بناء قدرات دفاعية حقيقية رغم الموازنات الضخمة والتهديدات المتزايدة. مسؤولية ضعف الدفاعات الجويةويحمل الباحث في الشأن السياسي، محمد الكاظمي: "الحكومة العراقية بجميع مؤسساتها، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية، المسؤولية الكاملة عن التقصير في حماية الأجواء العراقية وتكرار الخروقات الجوية الأجنبية دون علم السلطات الرسمية".ويشير إلى أن "الأحداث الإقليمية الأخيرة، ولا سيما التصعيد بين إيران وإسرائيل، أظهرت بوضوح أن الأجواء العراقية أصبحت مفتوحة أمام الطائرات والصواريخ من الطرفين، في ظل ضعف واضح في قدرات الدفاع الجوي العراقي".ويؤكد أن "غياب التكنولوجيا الحديثة في سلاح الجو العراقي، وتراجع كفاءة منظومات الطائرات مثل "إف 16"، يعكس قصورا واضحا في التخطيط العسكري"، مطالبا الحكومة والبرلمان ولجنة الأمن والدفاع النيابية بـ "تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية وحماية سيادته الجوية".سماء العراق مفتوحة أمام الاعتداءات الخارجيةفي المقابل، يقول الحقوقي والمهتم في الشأن السياسي، زين العابدين العنبكي، لـ "سبوتنيك": "يعد العراق من الدول ذات القدرات الجوية الضعيفة، نتيجة عدم امتلاكه لمنظومات دفاعية متطورة أو طائرات قادرة على فرض السيطرة الكاملة على أجوائه، ما أدى إلى فقدان جزء مهم من سيادته الوطنية".ووفقا للباحث العراقي، فإن "ضعف القوة الجوية أجبر العراق خلال معارك التحرير ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا ودول عدة) على الاستعانة بالقوات الصديقة والتحالف الدولي لتنفيذ الضربات الجوية، ما يعكس غياب الاستقلالية في القرار العسكري".وتابع العنبكي: "مايزال العراق غير قادر على تشغيل أو تطوير قوته الجوية دون موافقة الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "غياب منظومات دفاعية متقدمة ومنع دخول السلاح الروسي خلال السنوات الماضية بسبب السياسة الأمريكية، جعلا الأجواء العراقية ساحة مفتوحة أمام الطيران الإسرائيلي وغيره من القوى الإقليمية".وفي وقت سابق من العام الجاري، كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، عن خطة لتطوير القدرات الدفاعية والقتالية لبلاده، تستند أساسا إلى تعاقدات للتسلح بعيدا عن واشنطن، مؤكدا العمل على حماية أجواء العراق من أي اختراقات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من خطوات التحديث العسكري والتسليح النوعي.العراق مُنع من إبرام عقود دفاع جوي مع روسياإلى ذلك، يجدد الباحث المحلي أبو نمر الصافي، مطالبته بضرورة "تطوير القدرات الجوية والعسكرية العراقية"، مؤكدا أن "بغداد حاولت في أكثر من مناسبة إبرام عقود لشراء مروحيات ومنظومات دفاع جوي وصواريخ من روسيا لصالح القوات الأمنية، لكن جهات دولية، وفق قوله، تدخلت وأوقفت تلك الصفقات".ويطالب الباحث، الحكومة ومؤسساتها المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، بـ"العمل الفوري على تأمين احتياجات السلاح الجوي وبناء منظومات دفاعية وطنية تعزز من قدرة العراق على حماية أجوائه والسيطرة عليها دون الاعتماد على موافقات خارجية".ويدعو الصافي، إلى "إشراك البرلمان ولجنة الأمن والدفاع والمجتمع المدني في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز القدرات الجوية، تتضمن خيارات تمويلية وتقنية تتيح للعراق استعادة جزء من سيادته في المجال الجوي".
حصري
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتكرار الخروقات الجوية فوق الأراضي العراقية، يتصاعد الجدل مجددا حول ضعف منظومة الدفاع الجوي في البلاد، وعجزها عن حماية سماء العراق من الطائرات والصواريخ الأجنبية.
وبينما تتحدث أصوات سياسية عن "سيادة منقوصة" و"أجواء مفتوحة لكل من شاء"، يحمل باحثون وخبراء الحكومة العراقية مسؤولية هذا التدهور، متهمين إياها بالتقاعس عن بناء قدرات دفاعية حقيقية رغم الموازنات الضخمة والتهديدات المتزايدة.
ومع استمرار غياب المنظومات المتطورة ومنع صفقات السلاح مع روسيا، يجد العراق نفسه وسط عاصفة من الأسئلة حول من يتحكم فعليا بسماء البلاد، ومن يمنعها من استعادة سيادتها الجوية الكاملة.

مسؤولية ضعف الدفاعات الجوية

ويحمل الباحث في الشأن السياسي، محمد الكاظمي: "الحكومة العراقية بجميع مؤسساتها، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية، المسؤولية الكاملة عن التقصير في حماية الأجواء العراقية وتكرار الخروقات الجوية الأجنبية دون علم السلطات الرسمية".

ويقول الكاظمي، لـ "سبوتنيك": "القوات الأمريكية ما زالت تمتلك السيطرة على جزء من الأجواء العراقية، حيث تقوم بعمليات طيران وهبوط وإخلاء مروحيات أحيانا من دون علم الدولة العراقية، وهو ما يثير قلق الشارع العراقي ويعكس هشاشة السيادة الجوية للبلاد".

ويشير إلى أن "الأحداث الإقليمية الأخيرة، ولا سيما التصعيد بين إيران وإسرائيل، أظهرت بوضوح أن الأجواء العراقية أصبحت مفتوحة أمام الطائرات والصواريخ من الطرفين، في ظل ضعف واضح في قدرات الدفاع الجوي العراقي".
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
الجيش العراقي: حققنا مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية
6 سبتمبر 2024, 08:52 GMT

ويتابع الكاظمي: "العراق ما زال يفتقر إلى منظومات دفاعية متطورة رغم الموازنات الكبيرة المخصصة لوزارة الدفاع"، متسائلا عن "سبب عدم التعاقد على منظومات مثل المنظومة الروسية S-400 أو غيرها لحماية سماء العراق".

ويؤكد أن "غياب التكنولوجيا الحديثة في سلاح الجو العراقي، وتراجع كفاءة منظومات الطائرات مثل "إف 16"، يعكس قصورا واضحا في التخطيط العسكري"، مطالبا الحكومة والبرلمان ولجنة الأمن والدفاع النيابية بـ "تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية وحماية سيادته الجوية".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
العراق... "العمليات المشتركة" تكشف حقيقة أصوات المقاتلات الحربية في سماء بغداد
2 أكتوبر, 08:02 GMT

سماء العراق مفتوحة أمام الاعتداءات الخارجية

في المقابل، يقول الحقوقي والمهتم في الشأن السياسي، زين العابدين العنبكي، لـ "سبوتنيك": "يعد العراق من الدول ذات القدرات الجوية الضعيفة، نتيجة عدم امتلاكه لمنظومات دفاعية متطورة أو طائرات قادرة على فرض السيطرة الكاملة على أجوائه، ما أدى إلى فقدان جزء مهم من سيادته الوطنية".
ويضيف العنبكي: "يعاني العراق من عجز واضح في الرد على أي اعتداء خارجي محتمل، وهو ما جعل أجواءه مفتوحة أمام الطيران الأجنبي والاستهدافات المتبادلة بين الدول المتصارعة في المنطقة"، مبينا أن "ذلك يشكل تهديدا استراتيجيا لأمن البلاد واستقرارها".
ووفقا للباحث العراقي، فإن "ضعف القوة الجوية أجبر العراق خلال معارك التحرير ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا ودول عدة) على الاستعانة بالقوات الصديقة والتحالف الدولي لتنفيذ الضربات الجوية، ما يعكس غياب الاستقلالية في القرار العسكري".
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
البنتاغون: الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف سيقلصون مهمتهم العسكرية في العراق
1 أكتوبر, 06:06 GMT
وتابع العنبكي: "مايزال العراق غير قادر على تشغيل أو تطوير قوته الجوية دون موافقة الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "غياب منظومات دفاعية متقدمة ومنع دخول السلاح الروسي خلال السنوات الماضية بسبب السياسة الأمريكية، جعلا الأجواء العراقية ساحة مفتوحة أمام الطيران الإسرائيلي وغيره من القوى الإقليمية".
ويختتم العنبكي: "امتلاك قوة جوية متطورة هو شرط أساسي لحماية السيادة الوطنية وردع أي تهديد خارجي"، داعيا الحكومة العراقية إلى "إعادة بناء منظومتها الدفاعية الجوية بما يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة".
وفي وقت سابق من العام الجاري، كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، عن خطة لتطوير القدرات الدفاعية والقتالية لبلاده، تستند أساسا إلى تعاقدات للتسلح بعيدا عن واشنطن، مؤكدا العمل على حماية أجواء العراق من أي اختراقات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من خطوات التحديث العسكري والتسليح النوعي.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده
26 سبتمبر, 18:39 GMT

العراق مُنع من إبرام عقود دفاع جوي مع روسيا

إلى ذلك، يجدد الباحث المحلي أبو نمر الصافي، مطالبته بضرورة "تطوير القدرات الجوية والعسكرية العراقية"، مؤكدا أن "بغداد حاولت في أكثر من مناسبة إبرام عقود لشراء مروحيات ومنظومات دفاع جوي وصواريخ من روسيا لصالح القوات الأمنية، لكن جهات دولية، وفق قوله، تدخلت وأوقفت تلك الصفقات".
ويقول الصافي، لـ "سبوتنيك": "منذ عام 2016 كانت هناك محاولات لعقد صفقة مع روسيا، وفي عام 2020 أيضا تدخلت الولايات المتحدة وأعاقت إتمام الاتفاقية".
ويطالب الباحث، الحكومة ومؤسساتها المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، بـ"العمل الفوري على تأمين احتياجات السلاح الجوي وبناء منظومات دفاعية وطنية تعزز من قدرة العراق على حماية أجوائه والسيطرة عليها دون الاعتماد على موافقات خارجية".
القوات الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
إلغاء تفويض الحرب الأمريكي.. هل يبدأ عصر السيادة العراقية الكاملة؟
15 سبتمبر, 11:00 GMT

وأضاف: "يعد ملف التسلح والدفاع الجوي ذا حساسية استراتيجية في ظل التوترات الإقليمية، ويثير نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية حول كيفية تحقيق توازن بين الاحتياجات الوطنية والقيود الدولية المحتملة".

ويدعو الصافي، إلى "إشراك البرلمان ولجنة الأمن والدفاع والمجتمع المدني في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز القدرات الجوية، تتضمن خيارات تمويلية وتقنية تتيح للعراق استعادة جزء من سيادته في المجال الجوي".
