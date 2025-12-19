https://sarabic.ae/20251219/خبير-روسيا-تسرع-من-وتيرة-إنتاج-وتطوير-جميع-أنواع-الطائرات-المسيرة-1108342961.html
خبير: روسيا تسرع من وتيرة إنتاج وتطوير جميع أنواع الطائرات المسيرة
خبير: روسيا تسرع من وتيرة إنتاج وتطوير جميع أنواع الطائرات المسيرة
علّق ايغور كورتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الطائرات المسيّرة
2025-12-19T13:08+0000
2025-12-19T13:08+0000
2025-12-19T13:08+0000
وأشار ماتفييتشوك، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الطائرات المسيّرة تلعب اليوم دورًا محوريًا على امتداد خط التماس في تحديد نجاح أو فشل وحدات الهجوم في مختلف الظروف.وأضاف: "تعد ساحة المعركة مكشوفة تمامًا، لا سيما بفضل استخدام أنواع مختلفة من طائراتFPV المسيّرة، التي تلعب دورًا حاسمًا، في تحييد أفراد العدو وأسلحته ومعداته العسكرية، في منطقة تقدر بنحو 20-25 كيلومترًا في كلا الاتجاهين من خط التماس".وتابع: "كما تلعب الطائرات المسيرة دورًا محوريًا في القتال داخل المدن أو في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية (التجمّعات الحضرية)، سواء من ناحية الوعي الظرفي أو من حيث استهداف المواقع المختلفة، بل وحتى مجموعات الجنود الفردية للعدو".ولذلك، فإن "العديد من الإنجازات التي نحققها في منطقة العملية العسكرية الخاصة تعود جزئيًا إلى تفوّقنا في تطوير الطائرات المسيرة المخصصة لتدمير القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو مباشرة في مناطق القتال".بالإضافة إلى ذلك، اتخذت في روسيا قرارات منهجية لإنتاج طائرات مسيرة ذات مدى بعيد، تستخدم أيضًا لشنّ ضربات على أهداف بنى تحتية حيوية للعدو في عمق الأراضي الأوكرانية، وإن هذه الضربات تتوسّع باستمرار، وتصبح أكثر فعالية مع كل هجوم، وهو أيضا نتيجة مباشرة للقرارات التي تم اتخاذها بشأن إطلاق إنتاج هذه الطائرات المسيرة في روسيا.وقال: "إن روسيا استخلصت الدروس الضرورية وبدأت بتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة بأنواعها كافة بوتيرة متسارعة بدءا من طائرات "FPV"والطائرات الرباعية المراوح، وصولا إلى الطائرات المسيرة بعيدة المدى.وفي الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أن "روسيا زادت أيضاً إنتاج الذخائر التردّدية، التي تعد في جوهرها طائرات مسيرة انتحارية ذات استخدام لمرة واحدة، والتي تتدفق الآن بشكل فعّال إلى الوحدات القتالية".وأوضح: "أود أن أؤكد أنه في نهاية عام 2024، تم الإعلان رسميًا عن تشكيل "قوات الأنظمة غير المأهولة" ضمن هيكل القوات المسلحة الروسية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوات لن تقتصر على المجال الجوي فحسب، بل ستشمل جميع البيئات الأخرى أيضًا، فهناك مركبات برية غير مأهولة من الفئة الروبوتية، ومنصّات متنوعة وأجهزة متطورة، إضافة إلى طائرات مسيرة بحرية، سواءً كانت سطحية أو غواصة، أي أن التقدّم يشمل كل هذه المجالات دون استثناء".لذا، ستشكل قوات "الأنظمة غير المأهولة"، العمود الفقري الذي ستعتمد عليه جميع تشكيلات وأسلحة القوات المسلحة، حيث سينشأ في كل منها وحدات متخصصة قادرة على استخدام "الأنظمة غير المأهولة" من مختلف الفئات، وسيسهم ذلك في تعزيز القدرات القتالية سواءً خلال العملية العسكرية الخاصة الحالية أو في التحضير لأنماط أخرى من العمليات القتالية — قد تكون أكثر بعدًا زمنيًّا، لكنها ليست أقلّ أهمية أو حجما.ولدينا بالفعل أمثلة عديدة وليس استثنائية، على منح لقب "بطل روسيا" لمشغلي الطائرات المسيرة، تقديرا لكفاءتهم العالية في القتال، وقد أذهلت نتائجهم الميدانية بحجم التدمير الهائل الذي ألحقوه بالمعدات العسكرية الأوكرانية، سواءً كانت من الإنتاج الغربي أو المحلي.وقال الخبير: "لا شك أن مهنة مشغّل الأنظمة غير المأهولة أصبحت اليوم مرموقة ومرغوبة، فهي تتماشى تمامًا مع الاتجاهات الحديثة في الحلول والقدرات التكنولوجية، ولذلك يرغب الكثير من الشباب في ربط مستقبلهم المهني والخدمة العسكرية بالانضمام إلى قوات "الأنظمة غير المأهولة"، وستوفّر وزارة الدفاع الروسية هذه الفرصة لهم".وأكرر التأكيد مرة أخرى: "لا تقل المواضيع البحرية والبرية أهمية عن الطائرات المسيرة الجوية، حيث تكتسب الأنظمة غير المأهولة العاملة في البيئتين البحرية (سواءً السطحية أو الغواصة) والبرية (كالمركبات الروبوتية الأرضية) أهمية استراتيجية متزايدة".وأضاف: "يوجد نظام دعم شامل يشمل المتعاقدين العسكريين وأسرهم، يمنحهم صفة "المشارك في العمليات القتالية"، ويوفّر لهم مدفوعات مالية تنافسية وفق معايير الاقتصاد السوقي. كما توجد منظومة واضحة من الحوافز المدرجة، مثل المكافآت مقابل تدمير معدات العدو أو تحقيق فعالية قتالية ملموسة. وبالتالي، فإن الظروف المادية والمالية للخدمة العسكرية بموجب عقد تعدّ جذابة للغاية وتنافسية في بيئة اقتصادية سوقية".وقال: "إن هذين العاملين الولاء الوطني وتقدير عادل للجهد العسكري، يفسران الإقبال الكبير من المواطنين الروس على توقيع العقود العسكرية والانخراط طواعية في أداء المهام القتالية ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".وعن دور قوات "الأنظمة غير المأهولة" في العملية العسكرية الخاصة، أوضح: "رغم أن هذه القوات لا تزال في طور التشكيل، وهو ما سيتواصل حتى عام 2026، فإن النتائج الأولية تشير بوضوح إلى أن إنشاء هذا النوع الجديد من القوات قد أسهم بشكل حاسم في انتقال المبادرة الاستراتيجية بالكامل إلى جانب الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة".واختتم قائلا: "هي ليست فقط فعّالة في سياق الصراع الحالي، بل ستشكّل العمود الفقري للقوات المسلحة الروسية في مواجهة متطلبات الحرب الحديثة ومتغيرات الحروب المستقبلية".
خبير: روسيا تسرع من وتيرة إنتاج وتطوير جميع أنواع الطائرات المسيرة
علّق ايغور كورتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الطائرات المسيّرة والمتطوعين.
وأشار ماتفييتشوك، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الطائرات المسيّرة
تلعب اليوم دورًا محوريًا على امتداد خط التماس في تحديد نجاح أو فشل وحدات الهجوم في مختلف الظروف.
وأضاف: "تعد ساحة المعركة مكشوفة تمامًا، لا سيما بفضل استخدام أنواع مختلفة من طائراتFPV المسيّرة، التي تلعب دورًا حاسمًا، في تحييد أفراد العدو وأسلحته ومعداته العسكرية، في منطقة تقدر بنحو 20-25 كيلومترًا في كلا الاتجاهين من خط التماس".
وقال: "بفضل القرارات التي اتخذت في روسيا، تضاعف عدد الطائرات المسيّرة بأنواعها المختلفة التي تزود بها التشكيلات العسكرية الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقد سمح ذلك بتحقيق تفوّق على الخصم، وجعل أي محاولة من الجانب الأوكراني لشن هجمات مضادة ضد القوات الروسية عديمة الجدوى حرفيًا.
وتابع: "كما تلعب الطائرات المسيرة دورًا محوريًا في القتال داخل المدن أو في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية (التجمّعات الحضرية)، سواء من ناحية الوعي الظرفي أو من حيث استهداف المواقع المختلفة، بل وحتى مجموعات الجنود الفردية للعدو".
ونوه إلى أن "روسيا اليوم تنشئ قواتا متخصصة في "الأنظمة غير المأهولة"، فلدينا مركز "الأنظمة غير المأهولة"، إضافة إلى مشروع "روبيكون" الذي يخضع برعاية شخصية من وزير الدفاع الروسي أندريه بلاؤوسوف، ولقد تم وضع تقييم نتائج العمليات القتالية، إلى جانب تدريب المشغّلين وتوريد الطائرات المُسيّرة، على أسس منهجية ومنظمة في روسيا. ولذلك، فإن النجاحات التي نحققها في منطقة العملية العسكرية الخاصة تعود إلى حد كبير من بين أمور أخرى، إلى تفوّقنا في تطوير الطائرات المُسيّرة المصممة خصيصًا لتحييد القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو مباشرة في مناطق القتال.
ولذلك، فإن "العديد من الإنجازات التي نحققها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تعود جزئيًا إلى تفوّقنا في تطوير الطائرات المسيرة المخصصة لتدمير القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو مباشرة في مناطق القتال".
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت في روسيا قرارات منهجية لإنتاج طائرات مسيرة ذات مدى بعيد، تستخدم أيضًا لشنّ ضربات على أهداف بنى تحتية حيوية للعدو في عمق الأراضي الأوكرانية، وإن هذه الضربات تتوسّع باستمرار، وتصبح أكثر فعالية مع كل هجوم، وهو أيضا نتيجة مباشرة للقرارات التي تم اتخاذها بشأن إطلاق إنتاج هذه الطائرات المسيرة في روسيا.
لذلك، فإننا نمتلك تفوّقًا حاسماً في جميع أنواع الطائرات المُسيرة، وتنبع انتصاراتنا العسكرية بلا شك جزئيا من هذا الإنجاز، ولهذا، فإن اهتمام الرئيس الكبير بهذه المسألة يعد أمرا منطقيا تماما، إذ يقيم، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، التحوّل الجذري الذي تشهده طبيعة الحرب الحديثة.
وقال: "إن روسيا استخلصت الدروس الضرورية وبدأت بتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة بأنواعها كافة بوتيرة متسارعة بدءا من طائرات "FPV"والطائرات الرباعية المراوح، وصولا إلى الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
وفي الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أن "روسيا زادت أيضاً إنتاج الذخائر التردّدية، التي تعد في جوهرها طائرات مسيرة انتحارية ذات استخدام لمرة واحدة، والتي تتدفق الآن بشكل فعّال إلى الوحدات القتالية".
لذا،في هذا الصدد، تعد خبرة الجيش الروسي اليوم فريدة من نوعها في خوض حروب حديثة عالية التقنية في ظروف وبيئات عملياتية جديدة تمامًا، وفي ظل طبيعة متغيرة للعمليات القتالية.
وأوضح: "أود أن أؤكد أنه في نهاية عام 2024، تم الإعلان رسميًا عن تشكيل "قوات الأنظمة غير المأهولة" ضمن هيكل القوات المسلحة الروسية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوات لن تقتصر على المجال الجوي فحسب، بل ستشمل جميع البيئات الأخرى أيضًا، فهناك مركبات برية غير مأهولة من الفئة الروبوتية، ومنصّات متنوعة وأجهزة متطورة، إضافة إلى طائرات مسيرة بحرية، سواءً كانت سطحية أو غواصة، أي أن التقدّم يشمل كل هذه المجالات دون استثناء".
لذا، ستشكل قوات "الأنظمة غير المأهولة"، العمود الفقري الذي ستعتمد عليه جميع تشكيلات وأسلحة القوات المسلحة، حيث سينشأ في كل منها وحدات متخصصة قادرة على استخدام "الأنظمة غير المأهولة" من مختلف الفئات، وسيسهم ذلك في تعزيز القدرات القتالية سواءً خلال العملية العسكرية الخاصة الحالية أو في التحضير لأنماط أخرى من العمليات القتالية — قد تكون أكثر بعدًا زمنيًّا، لكنها ليست أقلّ أهمية أو حجما.
ووفقا له، تأخذ روسيا بالاعتبار التحولات الواقعية في ساحة المعركة، ومن الطبيعي أن يكون مشغّلو الطائرات المسيَرة، في المقام الأول، أفرادا متمرسين تقنيا، يمتلكون الطموح لتطبيق مهاراتهم وخبراتهم العملية مباشرة في قيادة هذه الأنظمة واستخدامها فعليًا في العمليات القتالية.
ولدينا بالفعل أمثلة عديدة وليس استثنائية، على منح لقب "بطل روسيا" لمشغلي الطائرات المسيرة، تقديرا لكفاءتهم العالية في القتال، وقد أذهلت نتائجهم الميدانية بحجم التدمير الهائل الذي ألحقوه بالمعدات العسكرية الأوكرانية، سواءً كانت من الإنتاج الغربي أو المحلي.
وقال الخبير: "لا شك أن مهنة مشغّل الأنظمة غير المأهولة أصبحت اليوم مرموقة ومرغوبة، فهي تتماشى تمامًا مع الاتجاهات الحديثة في الحلول والقدرات التكنولوجية، ولذلك يرغب الكثير من الشباب في ربط مستقبلهم المهني والخدمة العسكرية بالانضمام إلى قوات "الأنظمة غير المأهولة"، وستوفّر وزارة الدفاع الروسية هذه الفرصة لهم".
وأوضح: "بطبيعة الحال يتعين إنشاء عدة مراكز تدريبية ضمن هذه القوات. على سبيل المثال، معهد بحثي متخصص يقيّم ليس فقط التجارب القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، بل أيضًا الاتجاهات العالمية في تطوير الطائرات المُسيّرة في الدول الرائدة".
وأكرر التأكيد مرة أخرى: "لا تقل المواضيع البحرية والبرية أهمية عن الطائرات المسيرة الجوية، حيث تكتسب الأنظمة غير المأهولة العاملة في البيئتين البحرية (سواءً السطحية أو الغواصة) والبرية (كالمركبات الروبوتية الأرضية) أهمية استراتيجية متزايدة".
وحول توقيع أكثر من 400 ألف شخص عقودًا مع القوات المسلحة الروسية عام 2025، أجاب قائلا: "هناك عاملان مجتمعان: الرغبة في أداء الواجب تجاه الوطن، وتوفير شروط مواتية للغاية لتوقيع العقد، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وأضاف: "يوجد نظام دعم شامل يشمل المتعاقدين العسكريين وأسرهم، يمنحهم صفة "المشارك في العمليات القتالية"، ويوفّر لهم مدفوعات مالية تنافسية وفق معايير الاقتصاد السوقي. كما توجد منظومة واضحة من الحوافز المدرجة، مثل المكافآت مقابل تدمير معدات العدو أو تحقيق فعالية قتالية ملموسة. وبالتالي، فإن الظروف المادية والمالية للخدمة العسكرية بموجب عقد تعدّ جذابة للغاية وتنافسية في بيئة اقتصادية سوقية".
وقال: "إن هذين العاملين الولاء الوطني وتقدير عادل للجهد العسكري، يفسران الإقبال الكبير من المواطنين الروس على توقيع العقود العسكرية والانخراط طواعية في أداء المهام القتالية ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".
أما فيما يخص الجانب الأوكراني، فإننا جميعا نشهد مشاهد متكررة: فعدد الفارين من صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في ازدياد مستمر. فالكثيرون يتهربون بأي وسيلة، بعضهم يختفي عن الأنظار، والآخر يهرب خارج أوكرانيا، وآخرون يختبئون، ولهذا، نرى تلك الحملات الواسعة التي تجريها السلطات الأوكرانية، حيث يتم "اصطياد" المدنيين، ويجبرون على ركوب الحافلات، ثم يتم إرسالهم مباشرة كـ"وقود بشري" إلى خطوط القتال.
وتابع: "من الناحية الأخلاقية والنفسية، يتمتع الجيش الروسي بالتفوق، بينما العدو، باستثناء القوميين المتشددين على الأرجح، يفكر جديًا في تجنب القتال، فضلاً عن التعبئة القسرية، ويستغل كل فرصة سانحة".
وعن دور قوات "الأنظمة غير المأهولة" في العملية العسكرية الخاصة
، أوضح: "رغم أن هذه القوات لا تزال في طور التشكيل، وهو ما سيتواصل حتى عام 2026، فإن النتائج الأولية تشير بوضوح إلى أن إنشاء هذا النوع الجديد من القوات قد أسهم بشكل حاسم في انتقال المبادرة الاستراتيجية بالكامل إلى جانب الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "فمن خلال التسارع الكبير في إنتاج جميع أنواع الطائرات المسيَرة، إلى جانب التدريب المكثّف على نطاق واسع للمشغّلين والمتخصصين، أصبحت قوات الأنظمة غير المأهولة قوة متكاملة ومتعددة الاستخدامات (برية، جوية، بحرية)".
واختتم قائلا: "هي ليست فقط فعّالة في سياق الصراع الحالي، بل ستشكّل العمود الفقري للقوات المسلحة الروسية
في مواجهة متطلبات الحرب الحديثة ومتغيرات الحروب المستقبلية".