خبير: روسيا تسرع من وتيرة إنتاج وتطوير جميع أنواع الطائرات المسيرة

خبير: روسيا تسرع من وتيرة إنتاج وتطوير جميع أنواع الطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

علّق ايغور كورتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الطائرات المسيّرة...

وأشار ماتفييتشوك، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الطائرات المسيّرة تلعب اليوم دورًا محوريًا على امتداد خط التماس في تحديد نجاح أو فشل وحدات الهجوم في مختلف الظروف.وأضاف: "تعد ساحة المعركة مكشوفة تمامًا، لا سيما بفضل استخدام أنواع مختلفة من طائراتFPV المسيّرة، التي تلعب دورًا حاسمًا، في تحييد أفراد العدو وأسلحته ومعداته العسكرية، في منطقة تقدر بنحو 20-25 كيلومترًا في كلا الاتجاهين من خط التماس".وتابع: "كما تلعب الطائرات المسيرة دورًا محوريًا في القتال داخل المدن أو في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية (التجمّعات الحضرية)، سواء من ناحية الوعي الظرفي أو من حيث استهداف المواقع المختلفة، بل وحتى مجموعات الجنود الفردية للعدو".ولذلك، فإن "العديد من الإنجازات التي نحققها في منطقة العملية العسكرية الخاصة تعود جزئيًا إلى تفوّقنا في تطوير الطائرات المسيرة المخصصة لتدمير القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو مباشرة في مناطق القتال".بالإضافة إلى ذلك، اتخذت في روسيا قرارات منهجية لإنتاج طائرات مسيرة ذات مدى بعيد، تستخدم أيضًا لشنّ ضربات على أهداف بنى تحتية حيوية للعدو في عمق الأراضي الأوكرانية، وإن هذه الضربات تتوسّع باستمرار، وتصبح أكثر فعالية مع كل هجوم، وهو أيضا نتيجة مباشرة للقرارات التي تم اتخاذها بشأن إطلاق إنتاج هذه الطائرات المسيرة في روسيا.وقال: "إن روسيا استخلصت الدروس الضرورية وبدأت بتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة بأنواعها كافة بوتيرة متسارعة بدءا من طائرات "FPV"والطائرات الرباعية المراوح، وصولا إلى الطائرات المسيرة بعيدة المدى.وفي الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أن "روسيا زادت أيضاً إنتاج الذخائر التردّدية، التي تعد في جوهرها طائرات مسيرة انتحارية ذات استخدام لمرة واحدة، والتي تتدفق الآن بشكل فعّال إلى الوحدات القتالية".وأوضح: "أود أن أؤكد أنه في نهاية عام 2024، تم الإعلان رسميًا عن تشكيل "قوات الأنظمة غير المأهولة" ضمن هيكل القوات المسلحة الروسية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوات لن تقتصر على المجال الجوي فحسب، بل ستشمل جميع البيئات الأخرى أيضًا، فهناك مركبات برية غير مأهولة من الفئة الروبوتية، ومنصّات متنوعة وأجهزة متطورة، إضافة إلى طائرات مسيرة بحرية، سواءً كانت سطحية أو غواصة، أي أن التقدّم يشمل كل هذه المجالات دون استثناء".لذا، ستشكل قوات "الأنظمة غير المأهولة"، العمود الفقري الذي ستعتمد عليه جميع تشكيلات وأسلحة القوات المسلحة، حيث سينشأ في كل منها وحدات متخصصة قادرة على استخدام "الأنظمة غير المأهولة" من مختلف الفئات، وسيسهم ذلك في تعزيز القدرات القتالية سواءً خلال العملية العسكرية الخاصة الحالية أو في التحضير لأنماط أخرى من العمليات القتالية — قد تكون أكثر بعدًا زمنيًّا، لكنها ليست أقلّ أهمية أو حجما.ولدينا بالفعل أمثلة عديدة وليس استثنائية، على منح لقب "بطل روسيا" لمشغلي الطائرات المسيرة، تقديرا لكفاءتهم العالية في القتال، وقد أذهلت نتائجهم الميدانية بحجم التدمير الهائل الذي ألحقوه بالمعدات العسكرية الأوكرانية، سواءً كانت من الإنتاج الغربي أو المحلي.وقال الخبير: "لا شك أن مهنة مشغّل الأنظمة غير المأهولة أصبحت اليوم مرموقة ومرغوبة، فهي تتماشى تمامًا مع الاتجاهات الحديثة في الحلول والقدرات التكنولوجية، ولذلك يرغب الكثير من الشباب في ربط مستقبلهم المهني والخدمة العسكرية بالانضمام إلى قوات "الأنظمة غير المأهولة"، وستوفّر وزارة الدفاع الروسية هذه الفرصة لهم".وأكرر التأكيد مرة أخرى: "لا تقل المواضيع البحرية والبرية أهمية عن الطائرات المسيرة الجوية، حيث تكتسب الأنظمة غير المأهولة العاملة في البيئتين البحرية (سواءً السطحية أو الغواصة) والبرية (كالمركبات الروبوتية الأرضية) أهمية استراتيجية متزايدة".وأضاف: "يوجد نظام دعم شامل يشمل المتعاقدين العسكريين وأسرهم، يمنحهم صفة "المشارك في العمليات القتالية"، ويوفّر لهم مدفوعات مالية تنافسية وفق معايير الاقتصاد السوقي. كما توجد منظومة واضحة من الحوافز المدرجة، مثل المكافآت مقابل تدمير معدات العدو أو تحقيق فعالية قتالية ملموسة. وبالتالي، فإن الظروف المادية والمالية للخدمة العسكرية بموجب عقد تعدّ جذابة للغاية وتنافسية في بيئة اقتصادية سوقية".وقال: "إن هذين العاملين الولاء الوطني وتقدير عادل للجهد العسكري، يفسران الإقبال الكبير من المواطنين الروس على توقيع العقود العسكرية والانخراط طواعية في أداء المهام القتالية ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".وعن دور قوات "الأنظمة غير المأهولة" في العملية العسكرية الخاصة، أوضح: "رغم أن هذه القوات لا تزال في طور التشكيل، وهو ما سيتواصل حتى عام 2026، فإن النتائج الأولية تشير بوضوح إلى أن إنشاء هذا النوع الجديد من القوات قد أسهم بشكل حاسم في انتقال المبادرة الاستراتيجية بالكامل إلى جانب الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة".واختتم قائلا: "هي ليست فقط فعّالة في سياق الصراع الحالي، بل ستشكّل العمود الفقري للقوات المسلحة الروسية في مواجهة متطلبات الحرب الحديثة ومتغيرات الحروب المستقبلية".بوتين عن صورة زيلينسكي المزعومة عند مدخل مدينة كوبيانسك: لماذا تقف عند العتبة؟ ..أدخل

