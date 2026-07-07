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مدير وكالة بيت مال القدس لـ "سبوتنيك": بتوجيهات ملكية نرسخ الهوية المقدسية

مدير وكالة بيت مال القدس لـ "سبوتنيك": بتوجيهات ملكية نرسخ الهوية المقدسية

سبوتنيك عربي

في ظل واقع إقليمي متسارع، وأحداث جسام تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، تبرز مدينة القدس الشريف كحلقة وصل بين التاريخ والواقع، وبين التحدي والصمود. 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T15:07+0000

2026-07-07T15:07+0000

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وفي قلب هذا المشهد المعقد، تبرز وكالة بيت مال القدس الشريف، كذراع ميدانية فاعلة للجنة القدس، حاملةً على عاتقها أمانة صيانة الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، وترجمة التزام المملكة المغربية -تحت الإشراف المباشر لللملك محمد السادس- إلى مشاريع ملموسة تلامس حياة المقدسيين اليومية.يواجه العمل الإنساني في القدس تحديات غير مسبوقة تتعلق بالتمويل واللوجستيك والمتغيرات السياسية، فيما تفتح الوكالة آفاقاً جديدة تتجاوز مفهوم "الإغاثة التقليدية" نحو "التنمية المستدامة والتمكين الرقمي"، ومع انتقال ميزانية المشاريع من 4.2 مليون دولار في 2024 إلى أكثر من 8 ملايين دولار في 2025، يبرز السؤال الجوهري حول كيفية إدارة هذا الزخم في ظل الظروف الراهنة.حول تفاصيل الاستراتيجية الجديدة (2025-2030)، ومعرفة كيفية إسهام التكنولوجيا وحاضنات الابتكار في حماية المعالم الأثرية ودعم المقاولات الناشئة بالقدس، أجرت "سبوتنيك" مقابلة صحفية مع محمد سالم الشرقاوي، مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، الرجل الذي يقود هذه المؤسسة برؤية تجمع بين الميدانية الواقعية والدبلوماسية الإنسانية الرصينة... إلى نص الحوار.بداية معالي السيد محمد الشرقاوي...ما هو الدور الأساسي لوكالة بيت مال القدس الشريف في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مدينة القدس وأهلها؟أنشئت وكالة بيت مال القدس الشريف بقرار من بلدان منظمة التعاون الإسلامي عام 1995 لتشكل الأداة المثلى لتنسيق الدعم الموجه للقدس باختصاصات واضحة تتمثل في إنقاذ المدينة وتقديم العون لسكانها الفلسطينيين ولمؤسساتهم، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى في وصيانة تراثها الديني والحضاري والثقافي والعمراني.بيد أن هذا الدور المنوط بالوكالة يصطدم اليوم بالأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، والتنامي المضطرد لمظاهر العنف والعنف المضاد، مما يطرح تحديات على عمل المؤسسات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين ومن بينها وكالة بيت مال القدس الشريف.ورغم صعوبة الأوضاع ومحدودية التمويل، الذي بقي منذ عام 2011، محصورا على ما تخصصه المملكة المغربية، حكومة ومؤسسات اقتصادية وأفراد، من اعتمادات لدعم الوكالة، فقد ظلت المؤسسة ملتزمة بمواصلة عملها الإنساني، في كل الظروف الأحوال، وِفق تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.ذلك أن هذه التحديات أثبتت أن دور المملكة المغربية، التي تحتضن لجنة القدس يبقى مهما ومؤثرا في الدفع قدما بجهود السلام وتجفيف منابع الصدام، بمنهجية عملية وواقعية، تجمع بين العمل السياسي، لإسناد الموقف الفلسطيني على كل الأصعدة والواجهات، وهو ما تضطلع به الدبلوماسية المغربية باقتدار، والعمل الاجتماعي الميداني، الذي تقوم فيه الوكالة بدورها، حسب الإمكانيات المالية المتاحة لديها.ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها الوكالة خلال العامين الماضيين (2024-2025) على صعيد دعم القضية الفلسطينية والقدس؟في اعتقادي، تستمد وكالة بيت مال القدس الشريف قوة حضورها في القدس من خلال المصداقية التي يمنحها الإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس على عملها، الذي يجمع بين البعد الإنساني المباشر من خلال مشاريع المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين المحتاجين، والتمكين الاقتصادي، الذي يومن للفئات الأخرى النشيطة دخلا قارا ومستداما.علاوة على ذلك، فإن منطق التواجد اليومي لأطقم الوكالة على الأرض، مغاربة وفلسطينيين، واستمرارية الدعم، بوتيرة منظمة، بغض النظر عن حجم الأموال المستثمرة، فإن ذلك يومن للمقدسيين خطّ أمان يساعدهم على تلبية جزء من حاجياتهم في مجالات التعليم والصحة والإسكان ومشاريع التنمية البشرية وغيرها.في هذا الصدد، تمكنت الوكالة في السنتين الأخيريتين من تسجيل نقلة نوعية في حجم العمل، ففي عام 2024، تم تنفيذ مشاريع في القدس بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليون دولار أمريكي، ثم انتقلت في العام الموالي 2025، إلى أكثر من 8 ملايين دولار، منها 6.5 مليون دولار خصصت للمشاريع في القدس و1.5 مليون دولار لدعم قطاع غزة.وخلال الفترة المذكورة، تم توزيع المشاريع، استنادا إلى أولويات ميدانية حددتها مؤشرات الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي يصدرها "مرصد الرِّباط للملاحظة والتتبع والتقويم" التابع للوكالة في القدس، ساعدت على توجيه أموال الدعم، بدقة، للمجالات الأكثر إلحاحا كقطاع المساعدة الاجتماعية، وقطاعات التعليم والصحة.ما هي الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية للوكالة للفترة 2025-2030، وما هي الأهداف الطموحة التي تسعون لتحقيقها من خلالها؟الخطة الاستراتيجية للفترة 2025-2030، تنطلق من رؤية شمولية تهدف إلى تكريس حضور الوكالة كآلية تنموية مستدامة وليس مجرد مؤسسة إغاثية، حيث تتمثل الملامح الرئيسية في تعزيز برامج الإسناد الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة كالأيتام، والأرامل، والأشخاص في وضعة إعاقة والأشخاص المسنين، إلى جانب مشاريع التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ودعم المقاولات الناشئة في مجالات التجديد والابتكار، مع الإبقاء على مشاريع الدعم الموجهة للحفاظ على الهوية الحضارية والمعمارية للقدس ضمن أولويات عمل الوكالة.من جهة أخرى، جعلت وكالة بيت مال القدس الشريف رؤيتها للمرحلة المقبلة تتجده لدعم قطاع التجارة والتدريب والمواكبة والمساعدة على تسويق المنتجات من منشأ فلسطيني من منظور الترويج لعلامة صنع لأجل فلسطين "Made for Palestine" وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية، ومنح دفعة جديدة لبرنامج "مبادرات أهلية للتنمية البشرية في القدس"، وهو برنامج موجه للجمعيات النسائية النشيطة والمنتجة.وستواصل الوكالة برنامج لحاضنة مشاريع التجديد والابتكار "BMAQ Innovation Hub"، لفائدة المقاولات الفلسطينية الناشئة وبرنامج المساعدة الاجتماعية، وهو برنامج موجه، على الخصوص، للعائلات الأكثر هشاشة، إضافة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع الدعم الموجهة للمؤسسات الصحية والتعليمية ومشاريع الترميم الموضعي للبيوت في البلدة القديمة والعقارات الآيلة للسقوط.ثم ستستمر الوكالة في تنفيذ مشاريع في مجالات الثقافة والفنون والصناعات الثقافية وبرامج التنشيط والترويج للهوية العربية والإسلامية للمدينة داخل فلسطين وخارجها، علاوة على أنشطة التوثيق والأرشيف والإصدارات والنشر وجوائز الأطفال، وجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، الموجهة لطلاب معاهد الصحافة والإعلام.وسيتعزز الاهتمام بالبرامج الموجهة للأطفال واليافعين، وذلك بإطلاق مواسم جديدة من حلقات الرسوم المتحركة "أبواب القدس الخمسة"، ضمن باقة منصة (هيَّا) للتثقيف والترفيه في قيم وفضائل بيت المقدس، مع سلسلة مجلة "هيَّا" التربوية لمدارس الابتدائي، وسلسة "كُراسات مقدسية"، والاستمرار في تنفيذ برنامج المدارس الصيفية في القدس، والمخيمات وانتظام دورات محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس لفائدة القادة الصغار، من مختلف الجنسيات.أطلقت الوكالة استراتيجيتها الرقمية 2024-2027. كيف تساهم هذه الاستراتيجية في تمكين الشباب الفلسطيني ودعم مشاريعهم؟الاستراتيجية الرقمية التي أطلقتها الوكالة بالدار البيضاء في 27 مايو 2024، تحت شعار "التنمية الرقمية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس"، هي الأساس في رؤيتها في مجال الرقمنة والتجديد والابتكار، حيث تهدف هذه المبادرة إلى منح الفرصة لتعزيز قدرات شباب القدس وتمكينهم في مجالات التجديد والابتكار.وتتوزع الإستراتيجية الرقمية للوكالة على محاور تتضمن على الخصوص حاضنة المقاولات الناشئة "BMAQ Innovation Hub"، التي وفرت، لحد النصف الأول من هذا العام 2026، الدعم لنحو 34 شركة ناشئة فلسطينية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والزراعة، وغيرها.وتضم هذه الاستراتيجية كذلك رؤية مندمجة لإصلاح الإدارة على قيم الحكامة والشفافية والاستدامة وذلك بعد استيفاء متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO 9001 :2015) الخاصة بمقاييس إدارة الجودة، وأمن تسيير الأموال وتحصيل التبرعات.ما هي الآليات التي تتبعها الوكالة لضمان وصول المساعدات والمشاريع إلى مستحقيها في القدس، بعيدًا عن أي عوائق سياسية أو لوجستية؟لدى الوكالة آلية ميدانية محكمة تضمن وصول المساعدات رغم التعقيدات، حيث تعتمد على كل من التقارير المُحينة لمرصد "الرباط" للملاحظة والتتبع والتقويم بالقدس، وهو يزودها بمعطيات دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وعن الاحتياجات الأكثر إلحاحا للأسر والمؤسسات؛ وبناء عليه، يتم اختيار المستفيدين وفق معايير دقيقة وصارمة وشفافة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الوكالة في القدس، وبشراكة مع مؤسسات اجتماعية محلية موثوقة. هذه المقاربة التشاركية، بالإضافة إلى كونها تضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا.كيف تقيّمون مستوى التعاون والتنسيق بين وكالة بيت مال القدس الشريف والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى العاملة في القدس؟يعتبر التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ركيزة أساسية في منهجية الوكالة، حيث تعمل بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي (لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، هي إحدى اللجان الأربع الدائمة للمنظمة والتي تضم 16 دولة في عضويتها)، وتقوم اللجنة "وفق أهداف تأسيسها" بدور محوري في تنسيق الجهود العربية والإسلامية لدعم المدينة المقدسة؛ كما أن الوكالة تربطها شراكات متينة مع جامعة الدول العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تحرص على الحضور الفاعل في مؤتمراتها ومجالسها الوزارية، مثل الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي 21 و22 يونيو 2025 بإسطنبول، لتقديم حصيلة عملها و الدعوة إلى تعبئة الموارد (في إطار ما يُخوله النظام الأساسي من اختصاصات).وعلى الصعيد المحلي، تنسق الوكالة بشكل وثيق وبصفة مستمرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والمؤسسات الأهلية والجمعيات، بما يعزز التكامل ويجنب ازدواجية الجهود.ما هي البرامج والمبادرات التي تركز عليها الوكالة لدعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان في القدس؟أولا: قطاع التعليم، تعمل الوكالة من جهة أولى على تعزيز البنية التحتية عبر بناء مدارس جديدة وترميم القائمة، وتجهيزها بالمستلزمات والوسائل الرقمية الحديثة (مثل مشروع تجهيز 10 مدارس في المناطق المهمشة). ومن جهة ثانية، تعمل على دعم العنصر البشري عبر برنامج المنح الدراسية الذي وفر أكثر من 200 منحة للطلبة المقدسيين في تخصصات مختلفة كالطب والطب البيطري والقانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية، داخل الجامعات الفلسطينية والمغربية.ثانيا: قطاع الصحة، تتركّز جهود الوكالة على دعم مستشفيات القدس، مثل المقاصد والمطلع، من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات وحقائب الإسعافات الأولية، خاصة في ظل ظروف الحرب والأزمات، (أمثلة: إحداث "وحدات اليقظة" في مستشفى المقاصد لتقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة، والإيواء الكامل لمرضى غزة العالقين في القدس، إضافة إلى تنفيذ حملات طبية ميدانية تصل إلى سكان مدينة القدس والمناطق المهمشة المحيطة بها).ثالثا: قطاع الإسكان، تتبنى الوكالة مقاربة متكاملة للترميم والإعمار تشمل حماية المباني التاريخية، إضافة إلى برامج ترميمية للحفاظ على البيوت المهددة بالانهيار في البلدة القديمة وضواحيها، (مثال تنفيذ الوكالة عام 2024 مشاريع لترميم 10 عقارات في البلدة القديمة من خلال 100 تدخل موضعي شمل إصلاح الأسطح، معالجة الرطوبة، تدعيم الجدران الاستنادية، وتغيير الأبواب)، وذلك بهدف تحسين ظروف السكن ومقاومة التهجير في ظل التضييق العمراني المفروض على المقدسيين.كيف تساهم الوكالة في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لمدينة القدس في مواجهة محاولات التهويد؟تضطلع الوكالة بدور محوري في الحفاظ على الهوية الحضارية والدينية والتراثية لمدينة القدس، باعتبارها احدى مرتكزاتها الأساسية:أولا: الترميم المادي والحفاظ على النسيج العمراني: تمثل مشاريع الترميم والإعمار ركيزة أساسية في عمل الوكالة ويشمل حماية الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة، وقامت ضمن هذا الإطار بتنفيذ حزمة من المشاريع، من أبرزها: ترميم وتأهيل المركز الثقافي المغربي "بيت المغرب في القدس"، وترميم الزاوية المغربية، وسوق القطانين، إضافة إلى ترميم المنازل والجدران الاستنادية في مناطق مثل وادي حلوة في سلوان وبيت حنينا، بهدف حماية البيوت المهددة بالانهيار جراء الحفريات الإسرائيلية أسفل البلدة القديمة، ومعالجة مشاكل البنى التحتية والرطوبة، وتعزيز صمود الأسر المقدسية في منازلها.ثانيا: العمل المعرفي والتوثيقي لحماية الذاكرة الجماعية: حيث تساهم الوكالة في حماية الهوية من خلال توثيق الرواية التاريخية الصحيحة وتعزيز الذاكرة الجماعية، عبر مشاريع معرفية وأكاديمية رائدة، مثل إطلاق "مركز بيت المقدس للبحوث والدراسات"، وتأسيس "كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس"، إلى جانب الإصدار الثابت لدورية "صدى لجنة القدس" والعديد من الدراسات الموثقة التي ترصد وتوثق الوجود المغربي والهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.رابعا: دعم الفنون والصناعات الثقافية والإعلام: تدعم الوكالة الأنشطة الثقافية والفنية والحرفية كجزء من استراتيجيتها للحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة، من خلال جائزة القدس للتميز الصحفي في الإعلام التنموي، وورشات التدريب على الحرف التقليدية المشتركة بين المغرب وفلسطين، وكذلك تنظيم المعارض والمهرجانات التراثية التي تسهم في إحياء الموروث الثقافي وترسيخه في المجتمع المقدسي.خامسا: المقاربة الميدانية والرصد المستمر:تساهم الوكالة في حماية الهوية من خلال مرصد "الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم" في القدس، الذي يقوم برصد الانتهاكات الإسرائيلية التي تمس المعالم التاريخية والدينية والحقوق الفلسطينية، وإصدار تقارير دورية موثقة تعزز الوعي وتدعم جهود الترافع القانوني والدبلوماسي لحماية مدينة القدس.ما هو دور الوكالة في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا؟تولي الوكالة أولوية خاصة لدعم المرأة المقدسية، إدراكا منها للدور المحوري الذي تضطلع به في صيانة النسيج الاجتماعي والهوية، حيث تتركز جهودها في هذا الإطار على التمكين الاقتصادي والاجتماعي:التمكين الاقتصادي عبر مشاريع مدرة للدخل: ضمن برنامج "مبادرات أهلية للتنمية البشرية"، يتم تمويل مشاريع نوعية لفائدة الجمعيات النسائية في القدس، بهدف توفير فرص عمل وتمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها وإقامة مشاريع ذاتية مدرة للدخل (أمثلة: دعم مشروع "حرف مقدسية بأنامل نسوية" لجمعية فتيات مقدسيات، ومشروع "تمكين نساء القدس اقتصاديا" للمركز النسوي الثوري سلوان).الدعم النفسي والاجتماعي في ظل الأزمات: في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة القدس، خاصة تداعيات الحرب على غزة، عملت الوكالة على توفير برامج للدعم النفسي والاجتماعي للمرأة المقدسية، من خلال مشروع "رحلة نحو الصحة والتضامن الاجتماعي"، الذي يهدف إلى تقديم ورشات متخصصة للتفريغ النفسي والتمكين الذاتي، مما يساهم في تعزيز صمود المرأة المقدسية وقدرتها على مواجهة التحديات الميدانية.كيف تستفيد الوكالة من التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز رسالتها وزيادة الوعي بقضية القدس؟أدركت الوكالة مبكرا أن التكنولوجيا ووسائل التواصل هي أدوات محورية لتعزيز الوعي بقضية القدس وبناء جسور التواصل مع الجمهور، وفي هذا الإطار، تتبنى الوكالة مقاربة تشمل:أولا: الاستراتيجية الرقمية للوكالة 2024-2027: تشكل هذه الاستراتيجية نواة التحول الرقمي للوكالة، حيث تتضمن خمسة محاور: منصة "بيت المغرب في القدس" لتوثيق وحماية التراث الإنساني للمدينة، وحاضنة المقاولات الناشئة "BMAQ Innovation Hub" لدعم ريادة الأعمال، ومنصة "دلالة" للتجارة الإلكترونية والتضامنية، ومنظومة متطورة للتعليم عن بُعد، بالإضافة إلى العيادة النفسية الإلكترونية للتكفل بحالات الاضطراب النفسي، وتطبيقات "هيَّا" للأطفال واليافعين التي تضم سلسلة رسوم متحركة مثل "مفاتيح القدس الخمسة" وملصقات بتقنية الواقع المعزز.ثانيا: الحضور الفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي: استثمرت الوكالة تدريجيا في بناء حضور رقمي قوي وموثوق على أهم منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها انتشار، فخلال عام 2025، شهدت صفحتها على منصة فيسبوك نموا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي المشاهدات لمحتواها نحو 200 مليون مشاهدة، وسجلت أكثر من 2.4 مليون تفاعل، كما سجلت صفحة إنستغرام نموا متسارعا ليتجاوز عدد متابعيها 20 ألف متابع، كما أسهمت الحملات الممولة في زيادة الوعي بالقضية وبناء ثقة المتابعين، حيث ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في ارتفاع تبرعات الأفراد بنسبة 127% خلال عام 2025 مقارنة بـ 2024.ثالثا: إنتاج المحتوى الرقمي والإعلامي النوعي: تنتج الوكالة محتوى مرئيا وإعلاميا نوعيا، مثل الفيديوهات الوثائقية التي ترصد واقع القدس وصمود أهلها، والكبسولات التوعوية التي تهدف إلى تعريف الجمهور العالمي بالقضية وتاريخ المدينة، بالإضافة إلى مختلف الجهود التي تبذلها باستمرار لإبراز الأثر الميداني الملموس لمشاريع الوكالة، مما يساهم في تعزيز الدعم المحلي والدولي للقدس وأهلها.كيف يمكن للأفراد والمؤسسات حول العالم المساهمة في دعم جهود وكالة بيت مال القدس الشريف؟باب المساهمة والدعم مفتوح أمام الجميع، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وذلك عبر قنوات متعددة تضمن الشفافية والوصول المباشر للمساعدة:التبرع المالي عبر المنصة الإلكترونية: أطلقت الوكالة منصة إلكترونية مخصصة لجمع التبرعات، تتيح للأفراد والمؤسسات التبرع بسهولة وأمان.الشراكات الاستراتيجية لتمويل المشاريع: يمكن للمؤسسات والشركات المساهمة في دعم جهود الوكالة عبر شراكات لتمويل مشاريع محددة، مثل بناء مدرسة، تجهيز مستشفى، أو تنفيذ مشروع ترميم في البلدة القديمة، مما يضمن أثرا مباشرا وملموسا.الدعم العيني والمشاريع النوعية: بالإضافة إلى التبرع النقدي، يمكن للمؤسسات توفير مستلزمات طبية، أو أدوات مدرسية، أو معدات زراعية، بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية الميدانية.نشر الوعي والدعم المعنوي: للأفراد دور كبير في نشر الوعي بقضية القدس من خلال مشاركة محتوى الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعريف بإنجازاتها وجهودها الميدانية، مما يساهم في توسيع دائرة الدعم المحلي والعالمي.أجرى المقابلة: محمد حميدة

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