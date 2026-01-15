القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وجاء في بيان الوزارة: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارا بمنشآت الطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مراكز القيادة ومواقع الانتشار المؤقتة للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 162 منطقة".وأفادت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية في حالة تأهب قصوى، وأسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، بين الساعة 8:00 صباحا و12:00 ظهرا".وذكر البيان أن "وحدات روسية من قوات مجموعة "المركز"، بعد تحسين مواقعها على خطوط المواجهة، حيدت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 400 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و17 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية".وأكدت الوزارة في بيانها أن "القوى البشرية والمعدات التابعة لـ 3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، قد تضررت في مناطق مستوطنات ريزدفيانكا، وزاليزنيتشنوي، وتيرنوفاتوي، وليسنوي، وبارفينوفكا، وجوفتنيفوي في منطقة زابوروجيه".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، بأن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مراكز القيادة ومواقع الانتشار المؤقتة للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 162 منطقة.
وجاء في بيان الوزارة: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارا بمنشآت الطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مراكز القيادة ومواقع الانتشار المؤقتة للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 162 منطقة".
القوات الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
04:47 GMT
وأفادت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية في حالة تأهب قصوى، وأسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، بين الساعة 8:00 صباحا و12:00 ظهرا".

وأضاف البيان: "في 15 يناير/كانون الثاني، بين الساعة 8:00 صباحا و12:00 ظهرا بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى ودمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين: ثلاث طائرات مسيرة فوق جمهورية باشكورتوستان، وطائرتان مسيرتان فوق كل من منطقتي روستوف وسامارا، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة بيلغورود".

العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية
أمس, 12:21 GMT
وذكر البيان أن "وحدات روسية من قوات مجموعة "المركز"، بعد تحسين مواقعها على خطوط المواجهة، حيدت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 400 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و17 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية".
وتابع البيان: "حسنت وحدات مجموعة "قوات المركز" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوا، ولواء هجومي محمول جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بيليتسكوي، وغريشينو، وزافيدو-كوداشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، وبروسيانايا، وميجيفايا، ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 400 جندي، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و17 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية".
وزير الدفاع الأوكراني الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
إعلام: وزير الدفاع الأوكراني الجديد "محتال سابق"
أمس, 15:49 GMT
ووفقا لبيان الوزارة فإن "القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سيطرة قوات "الشرق"، فقدت ما يصل إلى 245 جنديا، و7 مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، و3 قطع مدفعية، اثنتان منها غربية الصنع".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "القوى البشرية والمعدات التابعة لـ 3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، قد تضررت في مناطق مستوطنات ريزدفيانكا، وزاليزنيتشنوي، وتيرنوفاتوي، وليسنوي، وبارفينوفكا، وجوفتنيفوي في منطقة زابوروجيه".
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية
أمس, 09:09 GMT
