القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - الدفاع الروسية
09:28 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 09:46 GMT 15.01.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، بأن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مراكز القيادة ومواقع الانتشار المؤقتة للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 162 منطقة.
وجاء في بيان الوزارة: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارا بمنشآت الطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مراكز القيادة ومواقع الانتشار المؤقتة للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 162 منطقة".
وأفادت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية في حالة تأهب قصوى، وأسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، بين الساعة 8:00 صباحا و12:00 ظهرا".
وأضاف البيان: "في 15 يناير/كانون الثاني، بين الساعة 8:00 صباحا و12:00 ظهرا بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى ودمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين: ثلاث طائرات مسيرة فوق جمهورية باشكورتوستان، وطائرتان مسيرتان فوق كل من منطقتي روستوف وسامارا، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة بيلغورود".
وذكر البيان أن "وحدات روسية من قوات مجموعة "المركز"، بعد تحسين مواقعها على خطوط المواجهة، حيدت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 400 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و17 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية".
وتابع البيان: "حسنت وحدات مجموعة "قوات المركز" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوا، ولواء هجومي محمول جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بيليتسكوي، وغريشينو، وزافيدو-كوداشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، وبروسيانايا، وميجيفايا، ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 400 جندي، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و17 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية".
أمس, 15:49 GMT
ووفقا لبيان الوزارة فإن "القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سيطرة قوات "الشرق"، فقدت ما يصل إلى 245 جنديا، و7 مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، و3 قطع مدفعية، اثنتان منها غربية الصنع".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "القوى البشرية والمعدات التابعة لـ 3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، قد تضررت في مناطق مستوطنات ريزدفيانكا، وزاليزنيتشنوي، وتيرنوفاتوي، وليسنوي، وبارفينوفكا، وجوفتنيفوي في منطقة زابوروجيه".